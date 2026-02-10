U.E.
Franța anunță un „an al împotrivirii” față de giganții chinezi ai comerțului electronic, precum Shein: Există o concurență neloială. Trebuie să respecte regulile privind consumatorii
Comercianții online precum Shein se vor confrunta cu un „an al rezistenței” în Franța, a declarat ministrul francez pentru întreprinderi mici și mijlocii, Serge Papin, adăugând că aceste platforme creează o concurență neloială pentru lanțurile franceze.
În cadrul unui interviu acordat postului de televiziune TF1, Papin a afirmat că este „nedrept” ca magazinele fizice să fie responsabile pentru produsele pe care le vând, în timp ce aceste magazine online nu respectă aceleași reguli, informează Reuters.
În luna noiembrie, Agenția franceză pentru protecția consumatorilor a reclamat platforma online chineză Shein pentru vânzarea de păpuși sexuale cu înfățișare de copii.
Doar că această companie a ieșit din scandal cu foarte puține consecințe, în afară de imaginea șifonată și de atitudinea glacială a oficialilor francezi.
În decembrie, un tribunal francez a decis în favoarea Shein și a respins încercarea Ministerului de Interne francez de a suspenda magazinul online Shein în urma vânzării de produse ilegale. Doar că Parisul a făcut recurs, astfel că dosarul este departe de a se fi încheiat.
Chiar dacă Shein a anunțat între timp că va lansa un instrument de verificare a vârstei pentru a împiedica accesul utilizatorilor minori la produse inadecvate, Papin a afirmat că astfel de încălcări sunt „sistemice” și că este încrezător că instanța va fi receptivă la argumentul său potrivit căruia Shein reprezintă o „perturbare a ordinii publice”.
El a declarat că doi parlamentari francezi pregătesc un proiect de lege care ar permite guvernului să suspende platformele online fără a fi necesară aprobarea instanței, adăugând că ar dori să vadă o diminuare a vânzării Shein în Franța.
Citiți și: Franța amendează Shein cu 150 milioane de euro pentru utilizarea necorespunzătoare a cookie-urilor
„Desigur, trebuie să ne protejăm, există o concurență neloială, ei trebuie să respecte regulile privind consumatorii (aplicabile comercianților francezi)”, a declarat Papin.
Autoritățile de reglementare ale UE sunt preocupate de aceste practici anti-concurențiale ale retailerilor online chinezi. Recent, biroul Temu din Turcia a fost percheziționat, după o acțiune similară la sediul european din Dublin.
La fel ca alte state membre UE, Franța a luat decizia de a introduce o taxă de 2 euro pentru coletele extra-comunitare a căror valoare se situează sub 150 de euro.
De asemenea, Uniunea Europeană urmează să aplice începând cu 1 iulie 2026, o taxă vamală fixă de 3 euro pentru coletele mici cu valoarea sub 150 euro care intră în UE, în mare măsură prin comerțul electronic.
Taxa de 3 euro va fi aplicată fiecărui articol în parte conținut într-un transport, conform poziției sale tarifare.
Măsura – distinctă de așa-numita „taxă de procesare” care face în prezent obiectul discuțiilor în contextul pachetului de reformă vamală și al cadrului financiar multianual – va rămâne în vigoare până la punerea în aplicare a acordului privind o soluție permanentă pentru eliminarea completă a pragului pentru scutirea de taxe vamale.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Nouă țintă climatică: UE va trebui să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040 în vederea atingerii neutralității climatice
Parlamentul European a aprobat marți revizuirea Legii europene a climei, stabilind o nouă țintă intermediară obligatorie la nivelul Uniunii Europene privind reducerea cu 90% a emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2040, comparativ cu nivelurile din 1990. Obiectivul face parte din traiectoria stabilită pentru atingerea neutralității climatice până în 2050.
Textul, rezultat al unui acord politic cu Consiliul UE, a fost adoptat cu 413 voturi pentru, 226 împotrivă și 12 abțineri și introduce pentru prima dată o țintă climatică intermediară obligatorie pentru perioada de după 2030.
Noua legislație prevede mecanisme de flexibilitate pentru statele membre în vederea atingerii obiectivului din 2040. Începând cu 2036, până la cinci puncte procentuale din reducerea emisiilor nete vor putea proveni din credite internaționale de carbon de înaltă calitate, obținute prin parteneriate cu țări terțe. Eurodeputații au inclus garanții pentru a evita finanțarea unor proiecte care ar contraveni intereselor strategice ale Uniunii.
Textul permite, de asemenea, utilizarea eliminărilor permanente de carbon realizate pe teritoriul UE pentru compensarea emisiilor greu de redus în cadrul sistemului ETS, precum și o flexibilitate mai mare între sectoare și instrumente, astfel încât obiectivele climatice să poată fi atinse la costuri cât mai eficiente. Deputații europeni subliniază că tranziția verde trebuie să fie compatibilă cu menținerea competitivității economice a Uniunii.
Introducerea ETS2, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii care va acoperi emisiile generate de combustibilii utilizați în clădiri și transportul rutier, a fost amânată cu un an, urmând să intre în vigoare în 2028.
Comisia Europeană va evalua progresul către atingerea obiectivului la fiecare doi ani, luând în considerare evoluțiile științifice și tehnologice, competitivitatea industrială a UE, evoluția prețurilor la energie și impactul acestora asupra gospodăriilor și companiilor. În urma acestor evaluări, executivul european ar putea propune modificări ale Legii climei sau măsuri suplimentare pentru a consolida cadrul de sprijin, inclusiv pentru protejarea competitivității și coeziunii sociale.
Legea europeană a climei transformă obiectivul neutralității climatice până în 2050 într-o obligație juridică pentru toate statele membre și stabilește deja o țintă intermediară de reducere a emisiilor cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. După aprobarea formală de către Consiliu, actul legislativ va intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
CONSILIUL EUROPEAN
Germania taie din apetitul lui Macron pentru datorii în ajunul summitului UE: “Distrage puțin atenția de la miza reală – problema de productivitate”
Guvernul cancelarului german Friedrich Merz a respins apelul președintelui francez Emmanuel Macron pentru un mecanism comun de împrumut, lansat marți înaintea summitului liderilor europeni de la castelul Alden-Biesen, consacrat impulsionării competitivității și a pieței unice.
Într-un interviu acordat pentru șase publicații europene și publicat marți, Macron a îndemnat Europa să lanseze un plan de noi împrumuturi comune, sau euro-obligațiuni, pentru a stimula investițiile în sectoare strategice, prezentând inițiativa drept o necesitate economică dacă continentul vrea să țină pasul cu Statele Unite și China.
Potrivit lui Macron, Europa se confruntă cu o „stare de urgență geopolitică și geoeconomică”. Dacă continentul nu investește în economia sa și nu elimină mai rapid barierele din calea creșterii economice, va fi „măturat” de tehnologia din America și de importurile din China.
Macron, al cărui al doilea mandat se încheie în primăvara anului 2027, și-a reînnoit apelul ca UE să recurgă la un nivel mai ridicat de împrumuturi comune pentru a ajuta blocul celor 27 de state să investească la scară largă și să conteste hegemonia dolarului american. UE a utilizat datoria comună în 2020 pentru a relansa economia europeană după pandemia de COVID-19, însă încercările Franței de a face permanente astfel de instrumente s-au lovit de o opoziție fermă din partea Germaniei și a altor state membre nordice mai prudente din punct de vedere fiscal.
Berlinul a respins ferm propunerea la doar câteva ore după publicarea interviului, marcând cel mai recent episod dintr-o serie de dispute între Macron și Merz, care au vizat subiecte de la comerț până la modul de gestionare a relației cu președintele american Donald Trump.
„Aștept cu nerăbdare summitul Consiliului UE: trebuie să discutăm despre competitivitatea noastră. Investițiile trebuie să provină dintr-un buget reformat. Două treimi din buget sunt cheltuite pentru consum – acest lucru trebuie să se schimbe în favoarea apărării și competitivității”, a scris, tot marți, cancelarul german Friedrich Merz, pe contul său de X.
Un limbaj mai puțin diplomatic a venit însă pe surse din partea unui oficial din Cancelaria federală de la Berlin.
„Credem că, având în vedere agenda (n.r. – summitului) acest subiect distrage puțin atenția de la miza reală, și anume faptul că avem o problemă de productivitate”, a declarat marți un oficial de rang înalt al guvernului german, apropiat de cancelarul Merz, care a solicitat să fie citat în condiții de anonimat pentru Politico Europe.
„Este adevărat că avem nevoie de mai multe investiții. Dar, sincer, acest lucru ar trebui abordat în contextul Cadrului Financiar Multianual”, a adăugat el, referindu-se la bugetul UE pentru perioada 2028–2034, aflat în prezent în negociere.
Respingerea de către Berlin a propunerii lui Macron are loc înaintea unei reuniuni informale a liderilor UE axată pe competitivitate, organizată joi la un castel din Belgia, la 30 de kilometri de Maastricht, orașul olandez unde a fost semnat Tratatul prin care Comunitățile Europene deveneau Uniunea Europeană, în 1991. Deși nu se așteaptă ca cei 27 de lideri ai statelor membre să aprobe rezultate concrete, obiectivul este identificarea principalelor priorități pentru summitul Consiliului European de primăvară din luna martie, care va avea loc la Bruxelles.
În perspectiva acestor reuniuni, Berlinul promovează trei obiective-cheie: aprofundarea pieței unice, încheierea unui număr mai mare de acorduri comerciale, mai rapide, și reducerea birocrației, a mai precizat oficialul.
Uniunea Europeană trebuie să pună în aplicare un pachet ambițios de reforme care să vizeze mobilitatea forței de muncă, piețele de capital și simplificarea birocrației până la sfârșitul anului 2026, se arată și într-un document susținut de guvernele Germaniei, Italiei și Belgiei și supus dezbaterii între capitalele UE, citat tot de Politico Europe. De asemenea, un document de orientare pe care Germania l-a trimis statelor membre înainte de summitul din Alden-Biesen arată că țările UE vor putea avansa cu integrarea economiilor naționale și facilitarea circulației mărfurilor și a lucrătorilor numai dacă acest lucru nu va însemna mai multe sarcini birocratice pentru industrie.
Summitul este programat să se desfășoare pe parcursul a două sesiuni, una consacrată contextului geoeconomic mondial și alta strategiei internă a UE. La prima sesiune liderii celor 27 de state membre vor fi acompaniați de Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene, ex-premier italian și autorul faimosului raport privind competitivitatea europeană, document transformat într-un fel de doctrină în birourile de la Bruxelles. La cea de-a doua sesiune va fi prezent fostul premier italian Enrico Letta, cel care a redactat în urmă cu doi ani un raport privind valorificarea potențialului pieței unice.
Summitul informal al celor 27 de șefi de stat sau de guvern are și o miză simbolică grație locului unde se va desfășura, în apropierea celor două orașe simbol pentru unitatea europeană – Maastricht și Aachen, dar și a apelurilor politice pe care autorii celor două rapoarte privind competitivitatea și piața unică le-au transmis liderilor – Mario Draghi propunând doctrina unui „federalism pragmatic” pentru a salva proiectul european prin „coaliții ale celor dispuși să acționeze”, iar Enrico Letta cerând integrarea energiei, finanțelor și telecomunicațiilor în piața UE pentru a nu ajunge „o colonie a SUA sau a Chinei”.
Donald Tusk lansează “Consiliul Viitorului” pentru a transforma Polonia într-o putere tehnologică: “Viitorul aparține Poloniei”
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a prezentat marți „Consiliul Viitorului” pentru orientarea dezvoltării economice pe termen lung a Poloniei și cu scopul de a transforma națiunea central-europeană într-o putere tehnologică, relatează TVP World.
Noul organism consultativ de stat este menit să accelereze transformarea Poloniei într-o putere prin intermediul inovației în sectoare precum inteligența artificială, biotehnologia și tehnologia aerospațială.
„Viitorul aparține Poloniei”, a afirmat Tusk, într-o postare pe Facebook.
Anunțul lui Tusk vine într-un moment în care liderii europeni se pregătesc să se întrunească la castelul Alden-Biesen din Belgia pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice. Summitul a fost convocat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și este programat să se desfășoare pe parcursul a două sesiuni, una consacrată contextului geoeconomic mondial și alta strategiei internă a UE. La prima sesiune liderii celor 27 de state membre vor fi acompaniați de Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene, ex-premier italian și autorul faimosului raport privind competitivitatea europeană, document transformat într-un fel de doctrină în birourile de la Bruxelles. La cea de-a doua sesiune va fi prezent fostul premier italian Enrico Letta, cel care a redactat în urmă cu doi ani un raport privind valorificarea potențialului pieței unice.
Într-o conferință de presă desfășurată la Varșovia, premierul polonez a explicat că misiunea principală a noului „Consiliu al Viitorului”, condus de ministrul finanțelor și economiei, Andrzej Domanski, este „să transpună cunoașterea științifică în creștere economică” tangibilă.
„Un grup de oameni extraordinari va coopera pentru a realiza această accelerare”, a declarat Tusk, adăugând că „Polonia poate fi cel mai bun loc din Europa în ceea ce privește tehnologiile moderne și gândirea creativă”, potrivit Agerpres.
La rândul său, Andrzej Domanski a subliniat că „suveranitatea tehnologică națională” reprezintă o prioritate strategică pentru Polonia, care „este deja a 20-a cea mai mare economie din lume și are ambiții de a ajunge și mai departe”.
Consiliul este format din 18 membri, printre care oameni de știință, economiști și antreprenori din companii de tehnologie de vârf. Potrivit premierului, este așteptată și colaborarea astronautului polonez Slawosz Uznanski-Wisniewski, care a petrecut 20 de zile pe Stația Spațială Internațională (ISS) în 2025.
În ultimii ani, Polonia și-a majorat de patru ori investițiile în sectorul aerospațial și a înregistrat mai multe realizări importante, inclusiv lansarea în 2024 a satelitului EagleEye, primul fabricat integral în țară, a primei rachete suborbitale poloneze, Amber, precum și a constelației de sateliți PIAST, cu capacități militare, în 2025.
Prima misiune a Consiliului va fi identificarea barierelor de reglementare și formularea unor soluții concrete pentru simplificarea procedurilor administrative, în beneficiul companiilor de tehnologie.
