Franța avertizează Israelul să nu lanseze o ofensivă terestră în Liban: „Ar înrăutăți situația deja dramatică din țară”

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a îndemnat marți Israelul să nu își extindă campania militară în sudul Libanului, avertizând că o ofensivă terestră ar agrava o criză umanitară deja gravă, relatează Politico Europe.

„Îndemnăm autoritățile israeliene să se abțină de la astfel de operațiuni terestre, care ar avea consecințe umanitare majore și ar înrăutăți situația deja dramatică din țară”, a declarat Barrot într-un interviu acordat Agence France-Presse.

Declarațiile sale vin în contextul în care ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a promis că va ocupa sudul Libanului până la râul Litani — aproape o zecime din teritoriul țării.

Barrot a lăudat guvernul Libanului pentru expulzarea ambasadorului Iranului, calificând decizia drept „curajoasă”, după ce Hezbollah — susținut de Teheran — a lansat rachete asupra Israelului la începutul lunii martie. Ulterior, Israelul a reintrat în Liban, după ce se retrăsese în 2024, în urma unui conflict scurt în care a vizat, de asemenea, Hezbollah.

„Vreau să salut declarațiile și acțiunile guvernului libanez… care, în această dimineață, a luat o decizie curajoasă prin hotărârea de a expulza ambasadorul iranian”, a declarat Barrot, adăugând că Hezbollah a „târât țara… într-un război.”

Avertismentul lui Barrot vine în urma unei vizite efectuate săptămâna trecută în Liban și Israel, unde a atras atenția interlocutorilor din ambele țări asupra riscurilor unei escaladări suplimentare.

Declarațiile sale apar în contextul în care liderii occidentali își înăspresc mesajele către Israel. Într-o declarație comună de la mijlocul lunii martie, liderii Canadei, Franței, Germaniei, Italiei și Regatului Unit au avertizat că o ofensivă terestră majoră a Israelului ar avea „consecințe umanitare devastatoare” și ar risca să prelungească conflictul, îndemnând la o soluție politică.

Operațiunile Israelului în Liban au continuat, însă. Peste un milion de persoane din sudul Libanului și-au părăsit locuințele din cauza noii ofensive, iar mai mult de o mie de oameni — inclusiv aproximativ 100 de copii — au fost uciși în urma loviturilor israeliene, care au vizat și capitala Beirut, în centrul țării.

Katz a declarat că sute de mii de libanezi strămutați nu vor avea voie să se întoarcă în zonele de la sud de râul Litani până când securitatea nu va fi garantată, ceea ce ridică perspectiva unei strămutări prelungite și a unui control israelian extins în anumite părți din sudul Libanului.

Conflictul în spirală are loc pe fondul războiului regional mai amplu declanșat pe 28 februarie, când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri comune asupra Iranului. Hezbollah s-a alăturat conflictului la scurt timp, încălcând un armistițiu fragil cu Israelul la începutul acestei luni. În timpul confruntărilor, rachete iraniene au fost, de asemenea, interceptate deasupra Libanului.

Donald Trump, „onorat" să-l susțină din nou pe Viktor Orban în alegerile din Ungaria: „Un lider cu adevărat puternic. Sunt alături de el până la capăt"
Donald Trump, „onorat” să-l susțină din nou pe Viktor Orban în alegerile din Ungaria: „Un lider cu adevărat puternic. Sunt alături de el până la capăt”
UE nu va anula interdicția privind gazul rusesc și nici nu va încetini tranziția către energia verde, subliniază comisarul european pentru energie
Andreea Radu este redactor CaleaEuropeană.ro. Absolventă a Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din Bucuresti, Andreea urmează un program de masterat în domeniul "Politicile egalității de șanse in context românesc și european".

