Franța califică drept „inacceptabile și nerespectuoase” recentele tentative de ingerință în Groenlanda și anunță un proiect comun de „cartografiere a resurselor de subsol” ale teritoriului autonom danez
Franța consideră „inacceptabile și nerespectuoase” recentele tentative de ingerință în Groenlanda, a reacționat ministrul de Externe, Jean-Noël Barrot, prezent în Nuuk, capitala teritoriului autonom danez, anunță AFP, citat de Agerpres.
„Manevrele recente sunt inacceptabile și nerespectuoase. Măreția unei națiuni nu se construiește pe servitutea vecinilor și a aliaților săi. Nici pe proiecția unei dominații continentale sau emisferice”, a declarat ministrul francez.
Acesta a descris vizita drept o dovadă de „solidaritate europeană și de sprijin al Franței față de Danemarca, Groenlanda și poporul groenlandez”.
„Groenlanda nu este de luat. Groenlanda nu este de vânzare”, a menționat Jean-Noël Barrot, reluând afirmațiile susținute de Emmanuel Macron cu ocazia vizitei pe care președintele francez a efectuat-o la mijlocul lunii iunie, în contextul declarațiilor repetate ale președintelui american Donald Trump că SUA ar putea prelua controlul asupra acestui teritoriu autonom danez.
Ministrul francez de Externe a mai anunțat că țara sa și Groenlanda vor „lucra împreună la un proiect de cartografiere a resurselor subsolului Groenlandei”.
Grație vastelor sale depozite de pământuri rare și poziției sale strategice în Arctica, Groenlanda – un teritoriu danez autonom cu o populație de aproximativ 60 000 de locuitori – a devenit un actor geopolitic din ce în ce mai important, al cărui profil global a fost amplificat de declarațiile agresive ale lui Trump.
Citiți și: Ministrul de Externe din Groenlanda și-a exprimat dorința unei cooperări consolidate cu UE și a indicat sectorul mineralelor critice: Este un partener de nădejde
În terenul înghețat al teritoriului autonom danez sunt îngropate aproximativ 40 dintre cele 50 de minerale esențiale pe care SUA le consideră vitale pentru securitatea lor națională.
Resursele, de la uraniu la grafit, sunt esențiale pentru industria prelucrătoare și lanțurile globale de aprovizionare, deși rezervele Groenlandei sunt în mare parte neexplorate și neexploatate.
Acesta este unul dintre motivele pentru care gențiile americane de informații au fost îndrumate să colecteze informații despre insulă, fapt ce l-a determinat pe ministrul danez de Externe, Lars Lokke Rasmussen, să îl convoace pe șeful misiunii diplomatice americane la Copenhaga, Mark Stroh, pentru a-și arăta protestul.
Presupusele activități sub acoperire sunt cel mai recent episod al unei campanii americane de presiune care a început odată cu refuzul lui Trump de a exclude achiziționarea Groenlandei prin forță militară.
“Spiritul de la Shanghai”? Xi și Putin atacă Occidentul la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic
Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, entitate prezentată adesea ca o contrapondere la NATO, a reunit la aceeași masă liderii Chinei și Rusiei, Xi Jinping și Vladimir Putin, care și-au exprimat pozițiile în contextul tensiunilor geopolitice globale, cu președintele chinez având inclusiv discuții cordiale cu premierul indian Narendra Modi, iar cel rus cu omologul turc Recep Tayyip Erdogan.
Președintele chinez Xi Jinping a folosit ocazia pentru a critica ceea ce a numit „comportament de intimidare”/ bullying geopolitic în ordinea internațională actuală, lansând un apel către statele membre să rămână unite.
„Trebuie să respectăm echitatea și justiția, să ne opunem mentalității de Război Rece, confruntării între tabere și comportamentului de intimidare”, a declarat Xi, citat de Deutsche Welle.
Liderul chinez a subliniat că lumea se confruntă cu „haos și interdependențe tot mai complexe”, iar statele Organizației pentru Cooperare de la Shanghai au misiuni dificile în materie de securitate și dezvoltare.
„Privind spre viitor, într-o lume aflată în turbulențe și transformare, trebuie să continuăm să urmăm spiritul de la Shanghai, să rămânem ancorați în realitate și să ne îndeplinim mai bine rolurile”, a continuat Xi, care a repurtat și o victorie diplomatică prin participarea premierului indian, Narendra Modi, alături de care a spus că ambii lideri sunt “prieteni, nu rivali”.
🇷🇺🇨🇳 Presidents Vladimir Putin & Xi Jinping 🤝
Russia’s President Vladimir Putin takes part in a welcoming ceremony held for the participants in the 2025 Shanghai Cooperation Organisation Summit in Tianjin, China.
The official events of the Summit to take place on September 1. pic.twitter.com/PjYWUK26b1
— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 31, 2025
În paralel, președintele rus Vladimir Putin a folosit tribuna summitului pentru a-și justifica invazia din Ucraina.
Într-un discurs ținut la Tianjin, Putin a reiterat teza sa conform căreia războiul ar fi fost provocat de o „lovitură de stat” la Kiev, susținută de Occident, și de încercările „constante” ale Vestului de a atrage Ucraina în NATO.
Putin a făcut trimitere și la întâlnirea pe care a avut-o în august, în Alaska, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.
El a susținut că, deși luptele continuă, în cadrul discuțiilor ar fi fost conturate „înțelegeri” ce ar putea pregăti terenul pentru un viitor acord de pace. Acest subiect l-a abordat liderul rus și cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan într-o întrevedere bilaterală. Liderul turc s-a oferit să-l găzduiască pe omologul rus în Turcia, iar Putin a salutat eforturile de mediere din partea Ankarei a ceea ce el numește „criza ucraineană”.
Summitul oferă platformă pentru reafirmarea discursurilor divergente ale Beijingului și Moscovei, marcate de criticile Chinei la adresa ordinii internaționale conduse de Occident și de încercările Rusiei de a justifica războiul din Ucraina. La ultima lor întrevedere care a avut loc la parada militară de la Moscova de Ziua Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial, Putin și Xi Jinping s-au prezentat drept “prieteni de oțel” care vor “contracara decisiv politica de dublă îngrădire a SUA împotriva Rusiei și Chinei”. Xi și Putin s-au întâlnit de zeci de ori și au semnat un parteneriat strategic “fără limite” în februarie 2022, cu mai puțin de trei săptămâni înainte ca Putin să-și trimită armata în Ucraina. China este cel mai mare partener comercial al Rusiei și a oferit Moscovei un colac de salvare economic, care a ajutat-o să facă față sancțiunilor occidentale.
Alături de țările partenere și observatoare ale OCS, la Tianjin se întâlnesc șefi de stat și de guvern din aproximativ douăzeci de țări. Reprezentanții a douăsprezece organizații regionale și internaționale participă, de asemenea, la acest summit, care își propune să plaseze China în centrul competiției strategice, scrie și Agerpres.
Evenimentul îi reunește, totodată, pe președintele iranian Massoud Pezeshkian, președintele turc Recep Tayyip Erdogan și președintele belarus Aleksandr Lukașenko, precum și pe prim-miniștrii indian Narendra Modi și pakistanez Shehbaz Sharif.
Summitul, primul de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, este descris ca fiind cel mai important din punct de vedere al participării de la crearea OCS în 2001. Acesta are loc pe fundalul unor multiple crize care îi afectează direct pe membrii săi: confruntarea comercială a SUA cu China și India, războiul din Ucraina și disputa privind problema nucleară iraniană.
Țările OCS reprezintă aproape jumătate din populația lumii și 23,5% din PIB-ul planetei. Organizația este adesea prezentată ca o contrapondere la NATO.
Polonia: Nawrocki reia cererea de reparații de război din partea Germaniei, iar Tusk cere “să știm cine sunt dușmanii”, la 86 de ani de la izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial
Președintele Poloniei Karol Nawrocki a formulat o cerere „fără echivoc” de reparații din partea Germaniei, cu ocazia comemorării a 86 de ani de la izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial în Europa, relatează TVP World.
El s-a alăturat altor oficiali polonezi de rang înalt, inclusiv premierului Donald Tusk, la o ceremonie de comemorare desfășurată în peninsula Westerplatte, în primele ore ale dimineții de luni.
Invazia Germaniei în Polonia — care a declanșat sângerosul conflict mondial — a început cu un atac asupra unei unități militare poloneze la Westerplatte, o fâșie de pământ din portul Gdańsk, la ora 4:45 dimineața, pe 1 septembrie 1939.
Vorbind în fața monumentului impunător ridicat în memoria celor care au rezistat atacului, Nawrocki a declarat că reparațiile ar reprezenta o resetare a fundamentelor relațiilor polono-germane.
„Pentru a construi un parteneriat bazat pe adevăr și relații corecte, trebuie să rezolvăm problema reparațiilor din partea statului german, pe care, în calitate de președinte al Poloniei, le cer fără echivoc, pentru binele comun”, a spus el.
„Reparațiile nu sunt o alternativă la amnezia istorică. Polonia, ca stat de frontieră, ca cea mai importantă țară de pe flancul estic al NATO, are nevoie de dreptate, adevăr și relații clare cu Germania, dar avem nevoie și de reparații din partea statului german”, a insistat Karol Nawrocki.
Nawrocki reia mesajul predecesorului său
Politicienii polonezi, în special cei din facțiuni conservatoare și naționaliste, au cerut de mult timp despăgubiri din partea Germaniei pentru acțiunile acesteia împotriva Poloniei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
Fostul guvern Lege și Justiție (PiS) a solicitat 6 trilioane de zloți (1,4 trilioane €) de la vecinii occidentali ai Poloniei. Nawrocki, sprijinit de PiS, a promis în campania sa electorală din această vară că va „lupta pentru dreptate pentru cei șase milioane de polonezi uciși încă din prima zi” a mandatului.
Declarațiile sale de la Westerplatte reiau mesajul transmis anul trecut, în același loc, de predecesorul său Andrzej Duda.
„Să știm cine ne sunt dușmanii”, afirmă Tusk
Premierul Tusk, al cărui guvern de coaliție centrist s-a aflat deja în conflict cu Nawrocki în primele săptămâni ale mandatului său prezidențial, a subliniat că Polonia trebuie să fie unită și pregătită să colaboreze cu aliații săi, pentru ca „nimeni, din nicio parte a lumii, să nu mai îndrăznească vreodată să se gândească la atacarea patriei noastre.”
În contrast cu președintele, Tusk, un susținător ferm al Ucrainei în războiul cu Rusia, s-a concentrat pe provocările actuale, argumentând că Polonia trebuie să fie clară în ceea ce privește cine îi sunt dușmanii.
El a menționat importanța NATO și a țărilor europene ca parteneri esențiali pentru polonezi, într-un context geopolitic tensionat, în care guverne de pe întreg continentul avertizează asupra unei amenințări tot mai mari din partea Moscovei.
„Trebuie să fim inteligenți și să înțelegem cine ne sunt dușmanii și cine ne sunt aliații”, a spus Tusk.
„Trebuie să înțelegem corect de unde vine astăzi această mare amenințare și cu cine trebuie să ne unim în efortul de a apăra Polonia, întreaga lume occidentală și civilizația noastră, civilizația libertății”, a continuat el.
El a adăugat că izolarea politică a dus la invazia Germaniei din 1939. „Nu există altă opțiune decât alegerile politice corecte. Polonia nu trebuie să mai fie niciodată singură. Polonia nu trebuie să mai fie niciodată slabă”, a conchis Donald Tusk.
Putin susține că înțelegerile din Alaska vor contribui la încheierea războiului din Ucraina, a cărui declanșare o pune din nou pe seama Occidentului
Președintele rus Vladimir Putin, prezent la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), a declarat că „înțelegerile” la care a ajuns luna trecută la summitul din Alaska cu președintele american Donald Trump ar putea deschide calea către pace în Ucraina, deși luptele continuă pe teren, informează DW.
„Sperăm că înțelegerile la care am ajuns la întâlnirea din Alaska vor contribui și ele la atingerea acestui obiectiv”, a spus Putin luni, subliniind că Rusia apreciază „eforturile și propunerile din partea Chinei și Indiei menite să faciliteze rezolvarea crizei ucrainene.”
El a adăugat că i-a detaliat deja președintelui chinez Xi Jinping, duminică, realizările discuțiilor cu Donald Trump și „lucrările deja în curs” pentru rezolvarea conflictului, promițând mai multe detalii în cadrul întrevederilor bilaterale cu liderii chinezi și alți parteneri.
Până în prezent, tentativele de pace dintre Moscova și Kiev au eșuat, în ciuda apelurilor președintelui american Donald Trump de a ajunge la un acord. Putin a respins apelurile de încetare a focului, cerând ca Ucraina să cedeze mai mult teritoriu și să renunțe la sprijinul occidental, condiții pe care Kievul le-a catalogat drept inacceptabile.
În marja summitului SCO, Putin urmează să aibă discuții bilaterale cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, președintele iranian Massoud Pezeshkian și premierul indian Narendra Modi. Marți, el va avea, la Beijing, discuții directe cu liderul chinez Xi Jinping.
În discursul său, liderul de la Kremlin a reluat acuzațiile la adresa Occidentului, susținând că sursa conflictului ar fi „lovitura de stat de la Kiev” din 2014, care l-a forțat pe președintele pro-rus Viktor Ianukovici să demisioneze, și încercările continue de a aduce Ucraina în NATO, mai relatează DW.
„Această criză nu a fost declanșată de atacul Rusiei asupra Ucrainei. Ea este rezultatul unei lovituri de stat în Ucraina, care a fost susținută și provocată de Occident”, a declarat Putin, reiterând că „al doilea motiv al crizei este încercarea constantă a Vestului de a atrage Ucraina în NATO.”
După înlăturarea lui Ianukovici, Rusia a anexat ilegal Peninsula Crimeea și a sprijinit separatiștii pro-ruși din estul Ucrainei, declanșând un război civil care a escaladat în invazia pe scară largă din 2022.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski dorește să adere la NATO pentru a se proteja împotriva agresiunii ruse.
