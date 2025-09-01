Franța califică drept „inacceptabile și nerespectuoase” recentele tentative de ingerință în Groenlanda și anunță un proiect comun de „cartografiere a resurselor de subsol” ale teritoriului autonom danez

Franța consideră „inacceptabile și nerespectuoase” recentele tentative de ingerință în Groenlanda, a reacționat ministrul de Externe, Jean-Noël Barrot, prezent în Nuuk, capitala teritoriului autonom danez, anunță AFP, citat de Agerpres.

„Manevrele recente sunt inacceptabile și nerespectuoase. Măreția unei națiuni nu se construiește pe servitutea vecinilor și a aliaților săi. Nici pe proiecția unei dominații continentale sau emisferice”, a declarat ministrul francez.

Acesta a descris vizita drept o dovadă de „solidaritate europeană și de sprijin al Franței față de Danemarca, Groenlanda și poporul groenlandez”.

„Groenlanda nu este de luat. Groenlanda nu este de vânzare”, a menționat Jean-Noël Barrot, reluând afirmațiile susținute de Emmanuel Macron cu ocazia vizitei pe care președintele francez a efectuat-o la mijlocul lunii iunie, în contextul declarațiilor repetate ale președintelui american Donald Trump că SUA ar putea prelua controlul asupra acestui teritoriu autonom danez.

Ministrul francez de Externe a mai anunțat că țara sa și Groenlanda vor „lucra împreună la un proiect de cartografiere a resurselor subsolului Groenlandei”.

Grație vastelor sale depozite de pământuri rare și poziției sale strategice în Arctica, Groenlanda – un teritoriu danez autonom cu o populație de aproximativ 60 000 de locuitori – a devenit un actor geopolitic din ce în ce mai important, al cărui profil global a fost amplificat de declarațiile agresive ale lui Trump.

În terenul înghețat al teritoriului autonom danez sunt îngropate aproximativ 40 dintre cele 50 de minerale esențiale pe care SUA le consideră vitale pentru securitatea lor națională.

Resursele, de la uraniu la grafit, sunt esențiale pentru industria prelucrătoare și lanțurile globale de aprovizionare, deși rezervele Groenlandei sunt în mare parte neexplorate și neexploatate.

Acesta este unul dintre motivele pentru care gențiile americane de informații au fost îndrumate să colecteze informații despre insulă, fapt ce l-a determinat pe ministrul danez de Externe, Lars Lokke Rasmussen, să îl convoace pe șeful misiunii diplomatice americane la Copenhaga, Mark Stroh, pentru a-și arăta protestul.

Presupusele activități sub acoperire sunt cel mai recent episod al unei campanii americane de presiune care a început odată cu refuzul lui Trump de a exclude achiziționarea Groenlandei prin forță militară.