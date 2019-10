Franța confirmă indirect amânarea votului pentru noua Comisie Europeană: Emmanuel Macron va nominaliza un nou comisar după reuniunea Consiliului European

Președintele francez Emmanuel Macron a primit-o luni, la Palatul Elysee, pe președinta aleasă al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aceasta fiind prima lor întâlnire după ce comisiile de specialitate din Parlamentul European au respins-o pe Sylvie Goulard, candidatul desemnat de președintele francez pentru funcția de membru al Comisiei Europene, o premieră negativă pentru Franța.

De altfel, întâlnirea a avut loc în condițiile în care Macron a reacționat în termeni duri după ce Sylvie Goulard a fost respinsă de comisiile de resort ale co-legislativului european.

Emmanuel Macron a invocat un ”joc politic” și a avut o abordare neobișnuită cu privire la procesul de nominalizare a lui Sylvie Goulard, precizând că Ursula von der Leyen l-a încurajat să o propună pe Goulard și l-a asigurat că liderii grupurilor politice o acceptă.

”După vizita mea din luna iulie, sunt bucuroasă să mă întâlnesc din nou la Paris cu președintele Emmanuel Macron. Următorii cinci ani vor fi decisivi pentru Europa într-un mediu global dificil”, a scris von der Leyen, pe contul său de Twitter, într-o postare însoțită de o fotografie în care cei doi lideri coboară treptele scărilor în interiorul Palatului Elysee.

Following up on my July visit, I am happy to meet with President @EmmanuelMacron in Paris again. The next 5 years will be decisive for #Europe in a difficult global environment. With so much at stake, our common goal must be to stand together for Europe 🇪🇺. pic.twitter.com/thoQzTisvD

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 14, 2019