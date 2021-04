Franța consideră necesară o discuție cu Germania înainte de o posibilă reformă a Pactului de Stabilitate și Creștere adaptat noii realități economice post-COVID

Comisia Europeană sprijină dezvoltarea activităților de formare pentru conservarea fructelor ecologice prin intermediul politicii agricole comune, a afirmat vineri eurodeputatul Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură din Parlamentul European, în baza unui răspuns pe care l-a primit din partea comisarului european pentru agricultură. Daniel Buda a adresat recent o întrebare comisarului european pentru agricultură, Janusz Wojciechowski pe marginea tehnologiilor de păstrare a fructelor ecologice. “Tehnologiile de păstrare a fructelor ecologice în atmosferă controlată au la bază utilizarea amestecurilor de gaze în diferite concentrații, precum și a temperaturilor scăzute și a valorilor ridicate ale umidității relative. În urma cercetărilor, oamenii de știință au observat că fructele depozitate în atmosferă controlată au putut fi păstrate o perioadă mai îndelungată comparativ cu cele depozitate într-un depozit frigorific normal. De asemenea, calitatea a fost superioară, păstrând în același timp vitaminele, mineralele și antioxidanții specifici. Fructele depozitate în astfel de condiții au fost: mere, prune, afine, aronia, căpșuni şi cireșe. Se dorește, astfel, ca fructele produse în sistem ecologic, fără pesticide și îngrășăminte chimice, să fie puse la dispoziția consumatorilor pe tot parcursul anului, fie proaspete, fie minim procesate prin tehnologii „curate“, în armonie cu mediul, contribuind astfel la sănătatea populației”, a spus Buda, în argumentele sale. Europarlamentarul român i-a solicitat comisarului european Janusz Wojciechowski să comunice instrumentele prin care Comisia Europeană poate sprijini proiectele în vederea instruirii, dar și dezvoltării de tehnologii de păstrare a fructelor ecologice, care să respecte legislația europeană în domeniu. În răspunsul primit, Comisia Europeană a precizat că regulamentele UE actuale și viitoare privind produsele ecologice prevăd necesitatea de a autoriza orice produs sau substanță utilizate pentru conservarea produselor ecologice.

“Există diferite produse și tehnologii pentru conservarea fructelor, inclusiv tratamente după recoltare. (…) În plus, conservarea produselor ecologice trebuie să fie în conformitate cu obiectivele și principiile producției ecologice a UE, cum ar fi utilizarea responsabilă a energiei, producția de produse de înaltă calitate și restricționarea utilizării factorilor de producție externi. UE poate sprijini dezvoltarea activităților de formare pentru conservarea fructelor ecologice prin intermediul politicii agricole comune și al sprijinului financiar pentru cercetare, formare și schimb de bune practici. Acestea sunt acțiuni care beneficiază de contribuția financiară a UE în cadrul punerii în aplicare a programelor operaționale aprobate de către organizațiile de producători recunoscute. Rețeaua tematică BIOFRUITNET, „Stimularea inovării în producția de fructe ecologice prin intermediul unor rețele mai puternice”, finanțată în cadrul programului Orizont 2020, colectează și sintetizează cunoștințele practice și științifice existente cu privire la cultivarea fructelor ecologice, cu obiectivul de a asigura o distribuție largă în UE. În plus, alte două proiecte în curs din cadrul programului Orizont 2020 — FOX „Innovative down-scaled FOod processing in a boX” (Procesarea inovatoare a alimentelor la scară redusă în cutie) și SHEALTHY „Non-Thermal physical technologies to preserve fresh and minimally processed fruit and vegetables” (Tehnologii fizice netermice pentru conservarea fructelor și legumelor proaspete și cu un nivel minim de prelucrare) contribuie la prelucrarea minimă a fructelor și legumelor, inclusiv a celor ecologice. Activitățile lor acoperă, de asemenea, formarea”, a