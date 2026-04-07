Franța critică posibilele atacuri americane asupra infrastructurii civile iraniene: „Ar agrava o situație deja îngrijorătoare”

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a criticat posibilele atacuri asupra infrastructurii civile din Iran, cu care a amenințat președintele american Donald Trump, și a atras atenția că, dacă acestea se vor concretiza, ar putea da naștere la represalii din partea regimului de la Teheran, ceea ce „ar agrava o situație deja îngrijorătoare”, anunță EFE, citat de Agerpres.

Franța se opune „tuturor atacurilor asupra infrastructurilor civile” din Orientul Mijlociu, așa cum s-a opus și în Ucraina, unde a „condamnat de numeroase ori” deciziile președintelui rus Vladimir Putin, a declarat Barrot într-un interviu pentru canalul France Info.

Ministrul francez de externe a avertizat că, „în cazul unui război în Iran, deja trăim o creștere a prețurilor la carburanți. Dacă infrastructurile energetice ar fi atacate, se pot aștepta represalii din partea regimului iranian ce ar agrava o situație care este deja îngrijorătoare”.

„Riscul”, a adăugat el, „este pur și simplu pentru populația civilă, pe de o parte, dar și pentru economia mondială, ca să apară o conflagrație regională amplă care ar aduce riscuri mari, pe care trebuie să le evităm cu orice preț”.

Ministrul francez de externe se alătură celorlalte voci occidentale care au solicitat Statelor Unite să dea dovadă de reținere și să nu recurgă la atacuri asupra infrastructurii civile.

„Diplomația este răspunsul”, a declarat Anitta Hipper, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru afaceri europene, în cadrul unui răspuns pentru Euronews.

„Din partea noastră, respingem orice amenințări și atacuri îndreptate împotriva infrastructurii civile critice. Astfel de atacuri riscă să afecteze milioane de oameni din Orientul Mijlociu și dincolo de acesta și pot duce, de asemenea, la o escaladare periculoasă a conflictului”, a transmis aceasta.

Prioritatea, a afirmat Hipper, ar trebui să fie „maximă reținere, protecția civililor și a infrastructurii civile, precum și respectarea deplină a dreptului internațional și a dreptului internațional umanitar de către toate părțile”.

Apelul Comisiei Europene vine după ce Trump și-a intensificat drastic retorica în ultimele zile, amenințând că va „arunca în aer” poduri și centrale electrice din tot Iranul și că va trimite țara „înapoi în epoca de piatră” dacă aceasta nu respectă termenul său limită pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, o cale de trecere vitală pe care trecea o cincime din rezervele mondiale de petrol și gaze. Doar câteva nave au tranzitat strâmtoarea de la începutul atacurilor americane și israeliene, din 28 februarie.

Până în prezent, cea mai puternică reacție la amenințările lui Trump a venit din partea lui Antonio Costa, președintele Consiliului European, care a avertizat luni că lovirea infrastructurii civile, cum ar fi instalațiile energetice, ar fi „ilegală și inacceptabilă”.

„Acest lucru se aplică războiului Rusiei în Ucraina și se aplică peste tot. Populația civilă iraniană este principala victimă a regimului iranian. Ar fi, de asemenea, principala victimă a unei extinderi a campaniei militare”, a spus Costa.

Deși Statele Unite importă foarte puțină energie din Orientul Mijlociu, blocarea aproape totală a acestei căi navigabile a făcut ca prețul țițeiului Brent să depășească 110 dolari pe baril, provocând turbulențe pe piețele financiare și alimentând temerile legate de stagflatie.

Trump a impus Teheranului un termen pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, acesta expirând miercuri, ora 02:00, ora Bruxelles-ului.