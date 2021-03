Franța denunță ”observațiile inacceptabile” ale Ambasadei Chinei față de un cercetător și parlamentari francezi

Ministerul francez de externe a denunțat luni ”observațiile inacceptabile” ale ambasadei Chinei față de un cercetător și parlamentari francezi și a anunțat că urmează să îl convoace pe ambasadorul chinez, în acest caz, anunță AFP, citat de Agerpres.

”Insultele împotriva unor cercetători independenţi şi controversa cu aleşi ai Republicii sunt inadmisibile şi nu au loc în relaţiile pe care ambasada chineză este însărcinată să le dezvolte între Franţa şi China”, a declarat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei franceze.

”Este necesar să se respecte principiul separării puterilor, precum şi toate legile Republicii”, a adăugat Agnčs von der Mühll.

În egală măsură, Parisul a criticat decizia Beijingului de a sancționa zece cetățeni europeni, între care și un europarlamentar francez, și patru organizații.

Președintele Parlamentului European, David Sassoli, și-a exprimat revolta față de această decizie a Beijingului și a amenințat că ”nu vor rămâne fără consecințe”.

China’s sanctions on MEPs, the Human Rights Subcommittee and EU bodies are unacceptable and will have consequences.

The sanctions hit MEPs and @Europarl_EN bodies for expressing opinions in the exercise of their democratic duty.

Human rights are inalienable rights.

— David Sassoli (@EP_President) March 22, 2021