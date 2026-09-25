Franța denunță un „act ostil” al Rusiei după preluarea administrării activelor unor companii franceze

RUSIAU.E.
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
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© European Union, 2023

Ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, a calificat vineri drept „un act ostil” decizia Rusiei de a plasa sub administrație temporară activele din această țară ale unor companii franceze, între care Auchan și fosta entitate Leroy Merlin. El a cerut Moscovei să anuleze măsura, potrivit France24.

„Este un act ostil împotriva Franței, împotriva companiilor franceze care nu activau în sectoarele vizate de sancțiuni”, a declarat Lescure la France 2. Ministrul a spus că dorește anularea deciziei ruse.

Săptămâna trecută, autoritățile ruse au pus sub administrație temporară și activele din Rusia ale companiei elvețiene Nestlé. Măsura transferă gestionarea activităților către o societate desemnată în Rusia, fără a reprezenta, în acest stadiu, un transfer formal al proprietății. Kremlinul a invocat faptul că firmele provin din țări pe care le consideră „inamicale” din cauza sprijinului acordat Ucrainei.

Lescure a denunțat un „șantaj economic” și a insistat că măsura „nu ne va împiedica în niciun caz să continuăm să exercităm presiuni (…) asupra Rusiei” în contextul războiului împotriva Ucrainei. El a menționat și posibilitatea unor demersuri în fața tribunalelor internaționale.

Franța ceruse deja Moscovei să revină asupra deciziei și anunțase că se află în contact strâns cu firmele afectate.

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Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

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