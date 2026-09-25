Franța denunță un „act ostil” al Rusiei după preluarea administrării activelor unor companii franceze

Ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, a calificat vineri drept „un act ostil” decizia Rusiei de a plasa sub administrație temporară activele din această țară ale unor companii franceze, între care Auchan și fosta entitate Leroy Merlin. El a cerut Moscovei să anuleze măsura, potrivit France24.

„Este un act ostil împotriva Franței, împotriva companiilor franceze care nu activau în sectoarele vizate de sancțiuni”, a declarat Lescure la France 2. Ministrul a spus că dorește anularea deciziei ruse.

Săptămâna trecută, autoritățile ruse au pus sub administrație temporară și activele din Rusia ale companiei elvețiene Nestlé. Măsura transferă gestionarea activităților către o societate desemnată în Rusia, fără a reprezenta, în acest stadiu, un transfer formal al proprietății. Kremlinul a invocat faptul că firmele provin din țări pe care le consideră „inamicale” din cauza sprijinului acordat Ucrainei.

Lescure a denunțat un „șantaj economic” și a insistat că măsura „nu ne va împiedica în niciun caz să continuăm să exercităm presiuni (…) asupra Rusiei” în contextul războiului împotriva Ucrainei. El a menționat și posibilitatea unor demersuri în fața tribunalelor internaționale.

Franța ceruse deja Moscovei să revină asupra deciziei și anunțase că se află în contact strâns cu firmele afectate.