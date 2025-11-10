Franța depune eforturi considerabile pentru a câștiga cursa pentru găzduirea Autorității Vamale Europene, dând startul ofertelor

Franța depune eforturi consistențe pentru a câștiga cursa pentru găzduirea Autorității Vamale Europene, stabilind cadența pentru războiul ofertelor.

Politico prezintă într-un material vizita pe care a efectuat-o în orașul Lille, aflat în nordul Franței, propunerea economiei europene de a găzdui Autoritatea Vamală a Uniunii Europene.

Vizitatorii au inspectat potențialul sedi agenției, unde vor lucra cei 250 de angajați viitori ai autorității – o clădire albă ultramodernă, situată lângă gară și vechiul oraș flamand din Lille. Apoi, au făcut o plimbare prin școala europeană multilingvă, unde viitorii funcționari își vor putea trimite copiii.

Invitații au beneficiat chiar și de un tur ghidat al centrului orașului și au gustat delicatese locale în timpul unui prânz pe care unul dintre participanți l-a descris ca fiind „cel mai copios din viața mea”.

Deși alte orașe, precum Varșovia, Málaga și Porto, și-au oficializat candidaturile, niciun alt potențial oraș gazdă nu a început atât de devreme și nu a făcut o campanie atât de intensă până în prezent (termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 27 noiembrie).

Franța ar putea beneficia, de asemenea, de faptul că a preluat un rol de lider în una dintre cele mai presante probleme cu care se confruntă autoritățile vamale în prezent: afluxul de mărfuri ieftine din China.

Autoritățile franceze au lansat săptămâna aceasta o campanie de amploare împotriva Shein, luând măsuri pentru suspendarea platformei în Franța, în urma acuzațiilor că gigantul chinez vindea păpuși sexuale cu aspect de copil.

Autoritățile au luat, de asemenea, măsura extraordinară de a inspecta peste 200.000 de colete de la Shein care sosiseră la Aeroportul Charles de Gaulle din Paris.

Franța a condus inițiativa de a taxa achizițiile efectuate pe platforme precum Shein, Temu și AliExpress, propunând o taxă de 2 euro pentru orice colet care nu depășește 150 de euro provenind din afara blocului.

„Avantajul de a găzdui autoritatea la Lille este și faptul că Franța este țara care a conștientizat cel mai mult pericolul reprezentat de platformele chineze de comerț electronic”, a declarat François Kalfon, membru socialist al Parlamentului European, în timp ce se plimba prin centrul orașului Lille. Găzduirea autorității vamale ar crea „un ecosistem favorabil” pentru a se asigura că activismul francez în materie de control vamal se transformă într-o abordare europeană, a afirmat el.

Kalfon a adăugat că faptul că Franța găzduiește deja mai multe agenții ale Uniunii Europene – cinci pe teritoriul francez, plus Parlamentul European din Strasbourg – nu ar trebui să constituie un dezavantaj pentru candidatura sa.

Lille are unele avantaje geografice în comparație cu celelalte trei orașe care candidează oficial. Se află la puțin peste 100 de kilometri de Bruxelles și are legături bune cu multe aeroporturi și porturi importante – un avantaj cheie pentru o autoritate însărcinată cu monitorizarea datelor vamale din întreaga Uniune pentru a împiedica intrarea produselor nesigure și ilicite.

Cu toate acestea, Parisul nu își asumă niciun risc după două înfrângeri recente în cursele pentru găzduirea autorității de combatere a spălării banilor și a agenției pentru medicamente ale Uniunii.

Laurent Saint-Martin, care a ocupat recent funcția de ministru al comerțului și al bugetului Franței, împreună cu fostul director general al OMC, Pascal Lamy, conduc această candidatură.

Saint-Martin a declarat pentru POLITICO, în timp ce cobora treptele clădirii care, speră el, va fi viitorul sediu al autorității vamale, că esențialul este să se pornească din timp, să se ia legătura cu alte țări și cu eurodeputații, chiar dacă procedura exactă de vot nu a fost încă stabilită.

Italia, Germania, Țările de Jos, Bulgaria și Croația ar putea lansa în curând propriile candidaturi pentru găzduirea autorității vamale, potrivit mai multor oficiali care au cunoștințe directe despre planurile lor și cărora li s-a acordat anonimatul, deoarece nu erau autorizați să comenteze. Iar țările candidate fac lobby pentru a o găzdui în discuții cu oficiali din țările membre ale UE.