Franța dezminte că ar fi dispusă să-și cedeze în favoarea UE locul permanent în Consiliul de Securitate al ONU

Uniunea Europeană este fondată pe valori creștine iar acestea rămân principiile noastre călăuzitoare, a transmis președintele Grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, Manfred Weber, într-o intervenție susținută la runiunea PPE de la Roma.

Popularii europeni au dezbătut alături de președintele Conferinței Bishops din Europa, cardinalul Jean – Claude Hollerich, și secretarul de stat, cardinalul Pietro Parolin, despre viitorul Europei și despre creștin-democrație.

Cu acest prilej, Weber a atras atenția că ”populiștii încearcă să ne dezbine folosind credința creștină și crucea.”

”Vedem o divizare în Europa. Creștin-democrații se opun naționalismului, sunt pragmatici”, a completat președintele Grupului PPE din Parlamentul European.

