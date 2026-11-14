Franța, Germania, Italia, Polonia și Regatul Unit vor reprezenta Europa la negocierile cu Rusia, Ucraina și SUA, anunță Tusk: “Acesta este momentul nostru”

Europa își pregătește o echipă de reprezentare la viitoarele negocieri privind Ucraina, din care vor face parte Franța, Germania, Regatul Unit, Polonia și Italia, alături de reprezentanți ai instituțiilor europene, în contextul discuțiilor privind rolul continentului în viitoarea arhitectură de securitate și în negocierile de pace cu Rusia.

„Cinci țări europene – Franța, Italia, Polonia, Germania și Regatul Unit (E5) – alături de instituțiile europene, vor reprezenta Europa în negocierile cu Rusia, Ucraina și SUA. În joc sunt pacea în Ucraina și securitatea Poloniei și a întregii Europe. Acesta este momentul nostru”, a scris premierul polonez Donald Tusk.

Pięć europejskich państw: Francja, Włochy, Polska, Niemcy i Wielka Brytania (E5) oraz instytucje europejskie uczestniczyć będzie w imieniu Europy w negocjacjach z Rosją, Ukrainą oraz USA. Stawką jest pokój w Ukrainie i bezpieczeństwo Polski i całej Europy. To nasz czas. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 13, 2026

Potrivit Reuters, liderii statelor UE au afirmat că structura securității Europei nu ar trebui să fie un subiect al negocierilor de pace între Kiev și Moscova, scrie Agerpres.

Kremlinul a declarat vineri că Rusia ar fi deschisă ideii ca țările europene să ia parte la convorbirile de pace privind Ucraina dacă ele sunt pregătite să contribuie la procesul de pace.

Cancelarul german Friedrich Merz a descris comentariile Rusiei drept „același vechi joc” și a subliniat că Europa și SUA au căzut de acord asupra unui mesaj clar.

„Nu vor exista discuții despre Ucraina fără Ucraina și discuții despre Europa fără Europa. Mai mult, nu este nicio nevoie de discuții despre arhitectura de securitate europeană. Avem deja așa ceva”, a declarat Merz în fața jurnaliștilor în timpul summitului UE de la Dublin.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a accentuat că solicitările Rusiei de a discuta despre arhitectura securității europene riscă să abată atenția de la nevoia de încetare a focului în Ucraina. Premierul leton Andris Kulbergs a calificat aceste discuții drept „o capcană”.

În timpul unei întâlniri desfășurate joi la Dublin, lideri din Polonia, țările baltice și statele nordice au avertizat cu privire la eventuale discuții cu SUA sau Rusia despre arhitectura securității europene, potrivit unui diplomat și unei oficialități europene.

Liderii a 40 de țări europene, reuniți în capitala irlandeză în cadrul summitului Comunității Politice Europene, au semnat o declarație ce arată că orice chestiune ce afectează securitatea europeană ar trebui să fie decisă cu implicarea europenilor.

Reprezentanți ai Regatului Unit, Germaniei, Italiei și UE au participat la discuțiile ruso-americane de la Abu Dhabi în această săptămână, unde atât Moscova, cât și Kievul au evocat unele progrese, deși nu există semnale pozitive privind chestiunile esențiale, precum teritoriul.