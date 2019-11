Franța, Germania și alte patru țări UE cer o autoritate europeană pentru combaterea spălării banilor

Președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri că Macedonia de Nord și Albania au făcut eforturi semnificative pentru a începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană și a adăugat că instituțiile UE și țările membre trebuie să încurajeze aderarea statelor din Balcani la UE, potrivit Digi24.ro.

Prin declarația de vineri, Ursula von der Leyen a criticat, implicit, decizia Franței de a-și folosi dreptul de veto pentru a bloca începerea negocierilor de aderare cu Skopje și Tirana, notează Reuters.

Într-un discurs susținut la Berlin, unde se află cu ocazia aniversării a 30 de ani de la căderea Zidului Berlinului, von der Leyen a declarat că este ”un interes strategic extrem de important pentru Europa” ca cele două state să aibă în continuare garanții că vor putea adera la Uniunea Europeană.

President-elect @vonderleyen addresses the ‘State of Europe’ at the Konrad Adenauer Stiftung on the occasion of the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall.#mauerfall30 https://t.co/SjDgMc09Me

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) November 8, 2019