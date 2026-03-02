Franța, Germania și Marea Britanie sunt gata să faciliteze „măsuri defensive, necesare și proporționale pentru a neutraliza la sursă capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone”

Franța, Germania și Marea Britanie au declarat duminică că sunt gata să-și apere interesele și pe cele ale aliaților lor din Golf, dacă va fi necesar, prin facilitarea de „măsuri defensive” împotriva Iranului, informează France24 și RFI.

Liderii celor trei țări s-au declarat „consternați de atacurile cu rachete nediscriminatorii și disproporționate lansate de Iran împotriva țărilor din regiune, inclusiv asupra celor care nu au fost implicate în operațiunile militare inițiale ale SUA și Israelului”, se arată în declarația comună.

„Atacurile nesăbuite ale Iranului au vizat aliații noștri apropiați și amenință personalul nostru militar și civilii din întreaga regiune”, se mai arată în declarație.

Cele trei țări au „solicitat Iranului să înceteze imediat aceste atacuri nesăbuite” și au subliniat că vor lua măsuri pentru a ne apăra interesele și pe cele ale aliaților noștri din regiune, eventual prin facilitatea de măsuri defensive necesare și proporționale pentru a neutraliza la sursă capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone. Am convenit să colaborăm cu SUA și aliații din regiune în această chestiune”, se arată în declarație.

Iranul a lansat o serie de atacuri cu rachete și drone asupra mai multor țări din Golf, afirmând că țintește bazele americane, după ce a fost lovit de atacuri cu rachete americane și israeliene începând de sâmbătă.

Atacurile Iranului au lovit o bază militară multinațională lângă Arbil, în nordul Irakului, și o tabără a armatei germane în estul Iordaniei, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al armatei germane, confirmând informațiile din presă.

Nu au existat victime în urma atacurilor, a adăugat el.

Garda Revoluționară Iraniană a anunțat duminică un atac „de amploare”, iar explozii au fost auzite în Riad, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Manama, Ierusalim și Tel Aviv, serviciile de salvare israeliene raportând cel puțin nouă persoane ucise în orașul Beit Shemesh.

Pe acest fond, Marea Britanie a anunțat că va permite Statelor Unite să folosească bazele britanice pentru a executa atacuri asupra siturilor iraniene de rachete.

În egală măsură, Franța a transmis că își va consolida prezența militară în Orientul Mijlociu după ce un contraatac iranian a lovit o bază navală franceză din regiune.