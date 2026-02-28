Franța, Germania și Regatul Unit condamnă atacurile Iranului asupra țărilor din regiune: Teheranul „trebuie să se abțină de la lovituri militare nediscriminatorii”

Franța, Germania și Regatul Unit au transmis, într-o declarație comună, un mesaj ferm prin care condamnă atacurilor Iranului asupra țărilor din regiune, subliniind că Teheranul trebuie să se abțină de la „lovituri militare nediscriminatorii”.

„Franța, Germania și Regatul Unit au cerut în mod constant regimului iranian să pună capăt programului nuclear al Iranului, să își limiteze programul de rachete balistice, să se abțină de la activități destabilizatoare în regiune și pe teritoriile noastre și să înceteze violențele și represiunea inacceptabile împotriva propriului popor”, se arată în declarația citată.

Cele trei țări au precizat că nu au participat la aceste lovituri, însă se află în contact strâns cu partenerii internaționali, inclusiv cu Statele Unite, Israelul și alți actori din regiune. Parisul, Berlinul și Londra și-au reafirmat angajamentul față de stabilitatea regională și protejarea vieții civililor.

„Condamnăm cu fermitate atacurile Iranului asupra țărilor din regiune. Iranul trebuie să se abțină de la lovituri militare nediscriminatorii. Solicităm reluarea negocierilor și îndemnăm conducerea iraniană să caute o soluție negociată. În cele din urmă, poporul iranian trebuie să aibă dreptul de a-și decide viitorul”, se arată în finalul declarației.

Președintele francez, Emmanuel Macron, a precizat, într-o postare pe platforma X, că regimul iranian „trebuie să înțeleagă că nu mai are altă opțiune decât să se angajeze cu bună-credință în negocieri pentru a pune capăt programelor sale nuclear și balistic, precum și activităților sale de destabilizare regională”, subliniind că acest demers este „absolut necesar pentru securitatea tuturor în Orientul Mijlociu.

„Franța este pregătită să mobilizeze resursele necesare pentru a-și proteja cei mai apropiați parteneri, dacă aceștia vor solicita acest lucru. Escaladarea în curs este periculoasă pentru toți. Ea trebuie să înceteze. Poporul iranian trebuie, de asemenea, să își poată construi liber viitorul. Masacrele comise de regimul islamic îl descalifică și impun ca vocea să fie redată poporului. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Fidelă principiilor sale și conștientă de responsabilitățile sale internaționale, Franța solicită convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU. Sunt în contact strâns cu partenerii noștri europeni și cu prietenii din Orientul Mijlociu”, a subliniat Macron.

Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran. Autoritățile israeliene au declarat stare de urgență la nivel național, anticipând posibile atacuri de retorsiune cu rachete și drone,

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi. Într-un discurs adresat națiunii și publicat pe rețeaua sa socială Truth Social, liderul de la Casa Albă a prezentat justificările administrației sale, a detaliat obiectivele militare și a transmis mesaje directe atât autorităților de la Teheran, cât și populației iraniene.