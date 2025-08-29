CONSILIUL DE SECURITATE
Franța, Germania și Regatul Unit declanșează mecanismul de reimpunere a sancțiunilor ONU asupra Iranului
Franța, Germania și Regatul Unit au anunțat joi declanșarea mecanismului de tip snapback pentru reintroducerea sancțiunilor ONU asupra Iranului, măsuri punitive suspendate prin acordul nuclear din 2015. Decizia vine pe fondul tensiunilor crescânde legate de dezvoltarea programului nuclear iranian (JCPOA), relatează The Guardian.
Conform Rezoluției 2231 a Consiliului de Securitate, mecanismul permite revenirea automată a sancțiunilor după 30 de zile, dacă nu este adoptată o nouă rezoluție care să le blocheze.
Într-o scrisoare adresată Consiliului de Securitate, înaintată și Înaltului Reprezentant al UE, cele trei state europene (E3) au acuzat Iranul de „neconformitate clară și deliberată”, afirmând că Teheranul nu are „nicio justificare civilă” pentru stocurile ridicate de uraniu îmbogățit și că programul nuclear iranian „rămâne o amenințare la adresa păcii și securității internaționale”.
„Noi, europenii, am încercat constant și cu bună credință să rezolvăm problemele de neconformitate ale Iranului. Dar din 2019 până azi, Teheranul a renunțat, din ce în ce mai mult și deliberat, să-și respecte angajamentele din acord”, se arată în scrisoare.
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a precizat că următoarele 30 de zile oferă o nouă șansă diplomatică: „Intrăm într-o nouă etapă… în care trebuie să găsim, prin mijloace diplomatice, o soluție pentru dosarul nuclear iranian”.
Teheranul a respins ferm decizia, calificând-o drept o „provocare” și un act de escaladare. Ministerul de Externe a transmis că acțiunea europeană va „submina serios” cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică și „va fi întâmpinată cu răspunsuri adecvate”.
Statement on “unlawful” E3 notification to Security Council concerning resolution 2231
The Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of #Iran categorically rejects and, in the strongest possible terms, condemns the unlawful notification submitted by #France, #Germany,… pic.twitter.com/I8JGPEYvHI
— Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) August 28, 2025
Într-o scrisoare către Kaja Kallas, ministrul de externe Abbas Araghchi a subliniat că E3 „nu au nicio jurisdicție legală” pentru a reimpune sancțiunile, adăugând că Rusia și China sprijină poziția Iranului. Totodată, el a afirmat că Teheranul este pregătit să reia negocierile „într-un cadru echitabil și echilibrat”, dacă ceilalți actori vor da dovadă de „seriozitate și bună-credință”.
Pe plan economic, Iranul a avertizat cu posibile represalii. „Dacă nouă ni se interzice să ne vindem petrolul, atunci nu vom permite nici altora să-și vândă petrolul”, a declarat Yahya Al-e Eshaq, liderul Camerei de Comerț Iran-Irak.
Administrația americană a salutat decizia europenilor: „Statele Unite susțin decizia E3 și cer Iranului să se angajeze în negocieri diplomatice serioase pentru a rezolva problema nucleară”, a transmis secretarul de stat Marco Rubio.
Un purtător de cuvânt a adăugat că Washingtonul rămâne „deschis pentru un dialog direct cu Teheranul – în vederea unei soluții pașnice și de durată”.
Israelul a sprijinit măsura, prin vocea ambasadorului la ONU, Danny Danon: „Salut decizia Germaniei, Franței și Marii Britanii de a reimpune sancțiuni împotriva Iranului. Israelul și-a demonstrat deja angajamentul de a combate regimul radical de la Teheran. A sosit timpul ca și comunitatea internațională să pună mai multă presiune, să aplice mai multe sancțiuni – aceasta este singura cale prin care putem garanta siguranța și stabilitatea lumii”, a transmis diplomatul, într-un mesaj pe X.
I welcome the decision of the United Kingdom, France, and Germany to act toward reinstating the UN Security Council sanctions against Iran.
Iran continues to ignore the international community and repeatedly violate its commitments. Israel has already demonstrated its… pic.twitter.com/JqRx4iiRVj
— Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) August 28, 2025
În schimb, Moscova a condamnat ferm inițiativa. Reprezentantul Rusiei la organizațiile internaționale de la Viena, Mikhail Ulyanov, a numit pasul E3 „o mare greșeală” și „încă un demers iresponsabil” ce ar putea duce la „un blocaj total”.
The Ministers of Foreign Affairs of #France, #Germany and the #UK informed today the President of the #UN Security Council that they invoked the so-called #SnapBack procedure aimed at restoration of all previous #sanctions against #Iran. This is a big mistake. Yet another…
— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) August 28, 2025
Beijingul a transmis, la rândul său, că reluarea sancțiunilor ar „submina serios eforturile pentru o soluție politică și diplomatică” și a reiterat apelul la dialog. China și Rusia au înaintat Consiliului de Securitate un proiect de rezoluție pentru prelungirea cu șase luni a JCPOA și a Rezoluției 2231, până în aprilie 2026.
Acordul nuclear din 2015 prevedea ridicarea sancțiunilor internaționale în schimbul limitării programului nuclear iranian. Acesta s-a destrămat după retragerea unilaterală a SUA în 2018, în timpul primului mandat Trump. De atunci, Iranul a reluat îmbogățirea uraniului la niveluri apropiate de cel militar, în timp ce sancțiunile economice și tensiunile regionale s-au amplificat.
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri, în spatele ușilor închise, la cererea Franței și a Marii Britanii, pentru a discuta declanșarea mecanismului de snapback și posibilele consecințe diplomatice.
Reactivarea mecanismului riscă să izoleze din nou Iranul de economia globală, cu posibile consecințe severe asupra monedei, exporturilor și pieței petroliere.
CONSILIUL DE SECURITATE
”Nu există o soluție militară la conflictul” din Ucraina, subliniază SUA în cadrul Consiliul de Securitate al ONU: Putin ar trebui să accepte oferta propusă de noi
Statele Unite au descris joi, în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate al ONU, că propunerea pe care au avansat-o cu privire la un armistițiu în Ucraina este ”cel mai bun rezultat posibil pentru Rusia”, și l-au îndemnat pe Vladimir Putin să accepte această oferă, anunță Reuters, citat de Agerpres.
”Dorim să lucrăm cu Rusia, inclusiv cu privire la această inițiativă de pace și la un pachet economic. Nu există o soluție militară la acest conflict”, a declarat ambasadorul adjunct interimar al SUA, John Kelley, în cadrul Consiliului de Securitate. ”Înțelegerea propusă acum este cel mai bun rezultat posibil pentru Rusia. Președintele Putin ar trebui să accepte această ofertă”, a afirmat el.
Oficialul diplomatic a avertizat că ”Statele Unite vor trebui să ia în considerare retragerea eforturilor lor de negociere pentru a pune capăt acestui conflict dacă Rusia ia decizia greșită de a continua acest război catastrofal”.
Cele două părți, ucraineană și rusă, au avut la 16 mai o primă discuție la Istanbul după ce Rusia a invadat Ucraina, în februarie 2022, în cadrul căreia au convenit un schimb de prizonieri, temă abordată și de secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de Externe Serghei Lavrov în discuția telefonică pe care au avut-o recent și care s-a axat pe o implicare cu bună-credință în negocierile de pace.
Kievul și-a arătat disponibilitatea de a participa la discuții lunea viitoare în Turcia, dar a impus drept condiție să cunoască în avans memorandumul pregătit de Moscova ce conține cerințele Kremlinului în vederea obținerii un acord de pace durabil, o alternativă la planul propus de Statele Unite ce vizează o încetare a focului timp de 30 de zile în Ucraina, acceptat deja de Kiev.
Miercuri, președintele american Donald Trump aprecia că ”va dura aproximativ o săptămână și jumătate până la două săptămâni” pentru a afla dacă Vladimir Putin dă dovadă de seriozitate în procesul de pace.
Trump, care a fost anterior un admirator declarat al lui Putin, a devenit mai critic la adresa președintelui rus pe fondul atacurilor cu drone și rachete, numindu-l ”nebun” și opinând că ”se joacă cu focul”.
Emmanuel Macron speră că ”furia” omologului său american, Donald Trump, față de Vladimir Putin să se traducă în acțiuni concrete și, mai ales, în amenințări cu sancțiuni ”masive” americano-europene, cosiderând că este în joc credibilitatea Washingtonului.
CONSILIUL DE SECURITATE
Sikorski compară, la ONU, răpirea de către Rusia a copiilor ucraineni cu crimele naziste și arată Moscovei imagini ale colaborării sovieto-naziste în invazia Poloniei în 1939
Într-un discurs susținut în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski a comparat răpirea de către Rusia a copiilor ucraineni cu crimele Germaniei naziste împotriva copiilor sovietici și polonezi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și a reamintit Moscovei de colaborarea sovietică cu Germania nazistă în timpul războiului.
Radosław Sikorski a luat cuvântul la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta situația din Ucraina în contextul agresiunii militare a Rusiei împotriva acestei țări.
Șeful diplomației polone a adresat observațiile ambasadorului rus Vasili Nebenzya, care tocmai ținuse un discurs în care se referea la guvernul ucrainean ca la “regimul neonazist de la Kiev”.
Ministrul polonez de externe a remarcat că „copiii ucraineni sunt ținta Rusiei nu numai cu bombe; mii au fost răpiți și duși în Rusia, unde li se spală creierul pentru a le lua amintirile și identitatea națională”.
Sikorski s-a referit la rapoartele independente care descriu o politică rusă deliberată de răpire a copiilor și apoi de rusificare a acestora, inclusiv în tabere speciale care oferă “educație patriotică rusă”.
El a menționat că anchetatorii ONU au concluzionat că acestea constituie crime de război și că anul trecut Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin pentru deportarea ilegală a copiilor din Ucraina.
Ministrul polonez de externe a explicat apoi că propria sa casă din Polonia se află la doar trei kilometri de locul fostului lagăr de concentrare nazist Potulice, unde au fost închiși mii de copii polonezi și sovietici răpiți. Mulți au murit acolo, dar alții au fost selectați pentru “germanizare” și transferați în vest.
“Cu ce diferă ceea ce le faceți copiilor ucraineni răpiți de ceea ce le-au făcut naziștii germani copiilor dumneavoastră și ai noștri?” l-a întrebat Sikorski pe Nebenzya.
El a ținut să sublinieze că membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU ar trebui să fie gardienii păcii. “Aceasta este rușinea Rusiei care nu va fi iertată sau uitată“, a continuat șeful diplomației polone.
“Și apropo, din moment ce ambasadorul Nebenzya neagă realitatea colaborării sovieto-naziste în invazia Poloniei în 1939, iată o fotografie a paradei lor comune. Sunt sigur că recunoașteți uniformele sovietice“, a conchis Radoslaw Sikorski.
CONSILIUL DE SECURITATE
De pe podiumul ONU, Emmanuel Macron solicită “limitarea” dreptului de veto în Consiliul de Securitate în cazuri de “crime în masă”
Preşedintele francez Emmanuel Macron a cerut miercuri la Naţiunile Unite “limitarea” dreptului de veto în Consiliul de Securitate în cazuri de “crime în masă”, în cadrul unei reforme pentru a face mai eficient organismul cheie al ONU, relatează AFP, potrivit Agerpres.
În timp ce tot mai multe state solicită extinderea Consiliului, doar o reformă a componenţei acestuia “nu ar fi suficientă pentru a-i restabili eficacitatea şi, prin urmare, doresc ca această reformă să facă posibilă şi schimbarea metodelor de lucru, limitarea dreptului de veto în cazul crimelor în masă şi să se concentreze asupra deciziilor operaţionale necesare pentru menţinerea păcii şi a securităţii internaţionale”, a declarat şeful statului francez, în cadrul unui discurs susținut în plenul Adunării Generale a ONU.
Aux Nations unies. https://t.co/JyZPS8V7eZ
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 25, 2024
Macron a cerut, de asemenea, ca Israelul să înceteze “escaladarea în Liban” şi gruparea libaneză Hezbollah să înceteze tirurile spre Israel și a spus că Franţa va face tot posibilul pentru ca Ucraina să reziste în faţa Rusiei.
State precum Brazilia, India, Japonia și Germania, așa-numitul “G4”, cer extinderea Consiliului de Securitate și includerea lor ca membri permanenți în principalul organism al sistemului Națiunilor Unite, în timp ce alte state, între care și Statele Unite, vor două locuri permanente pentru națiunile de pe continentul african, ca parte a “moștenirii” președintelui Joe Biden.
Consiliul de Securitate este însărcinat cu menţinerea păcii şi securităţii internaţionale şi are puterea de a impune sancţiuni şi embargouri asupra armelor şi de a autoriza utilizarea forţei.
Când a fost fondată ONU, în 1945, Consiliul de Securitate avea 11 membri, număr care a crescut în 1965 la 15 membri, între care 10 state alese cu mandate de doi ani şi cinci membre permanente cu drept de veto permanent: Uniunea Sovietică (Rusia, după 1991), China, Franţa, SUA şi Marea Britanie.
Orice modificare a apartenenţei la Consiliul de Securitate se face prin modificarea Cartei fondatoare a ONU. Acest lucru necesită aprobarea şi ratificarea de către două treimi din membrii Adunării Generale, inclusiv cele cinci puteri actuale cu drept de veto ale Consiliului de Securitate.
Adunarea Generală a ONU, formată din 193 de membri, discută anual despre reforma Consiliului de Securitate de mai bine de un deceniu. Dar impulsul în direcţia reformei a crescut în ultimii ani, în condiţiile în care rivalităţile geopolitice au dus la blocaje în consiliu în legătură cu mai multe probleme, în special după ce Rusia – unul din membrii permanenţi cu drept de veto – a invadat Ucraina.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ilie Bolojan și miniștrii săi s-au consultat cu partenerii sociali pe tema pachetului II de măsuri fiscale: Prin punerea lor în aplicare, vom crea condiții de dezvoltare a țării
Danemarca alocă încă 1,3 mld. de euro în 2026 pentru a-și consolida apărarea națională și sprijinul militar pentru Ucraina
Teresa Ribera consideră că UE ar trebui să reevalueze acordul comercial cu SUA dacă Trump pune în aplicare amenințările în domeniul tehnologic: Nu trebuie să fim „subordonați intereselor altora”
Franța, Germania și Regatul Unit declanșează mecanismul de reimpunere a sancțiunilor ONU asupra Iranului
Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu participă la reuniunile informale ale miniștrilor Apărării și de Externe din UE, dedicate consolidării securității europene, sprijinului pentru Ucraina și situației din Gaza
Președintele Consiliului European calcă pe urmele Ursulei von der Leyen: Vine la București pentru o întâlnire cu Nicușor Dan în cadrul unui “tur al capitalelor” UE
Victor Negrescu, la consultările cu președintele Consiliului European și liderii social-democrați din PES: Vocea României trebuie să conteze în definirea politicilor europene
Canada impune noi sancțiuni împotriva unor persoane și instituții care au fost implicate în activitățile de interferență malignă ale Rusiei în R. Moldova
Șefa diplomației UE: Fiecare stat membru decide cum contribuie la garanțiile de securitate pentru Ucraina
Raed Arafat reacționează după agresarea unui livrator străin: Într-o Românie puternică, locul fiecărui om se definește prin respect și demnitate, nu prin prejudecată și violență
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Trending
- NATO1 week ago
Ilie Bolojan: Punerea bazelor militare la dispoziția aliaților NATO, aportul României la o pace durabilă în Ucraina
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Erdoğan i-a spus lui Macron că Turcia este pregătită să găzduiască orice inițiativă privind negocierile de pace Ucraina–Rusia
- NATO1 week ago
România “va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate” pentru Ucraina, transmite MApN: Infrastructura militară aeriană a României, un punct forte pe flancul estic NATO
- ENERGIE3 days ago
PPC Renewables România a instalat primele turbine pentru cel mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui
- SUA1 week ago
Trump a vorbit cu Viktor Orban să-l întrebe de ce se opune aderării Ucrainei la UE. Ungaria dorește să găzduiască negocierile de pace Putin – Zelenski la Budapesta