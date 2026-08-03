Franța înăsprește controlul asupra achizițiilor străine în companiile din domenii strategice, reducând la 10% pragul de verificare a participației

Franța înăsprește controlul statului asupra achizițiilor străine în companiile din domenii strategice, informează Euronews.

Până în prezent, Ministerul Economiei avea dreptul de a examina fiecare caz în care un investitor non-european achiziționa 25% sau mai mult dintr-o societate franceză cotată pe o piață reglementată din afara Uniunii Europene. „De acum înainte, orice participație de cel puțin 10% dobândită de un investitor non-european într-o societate franceză cotată pe o piață reglementată din afara Uniunii Europene va trebui să fie autorizată de stat”, a scris prim-ministrul pe X.

Protéger nos entreprises stratégiques, c’est protéger notre souveraineté. Dans un contexte géopolitique marqué par de fortes tensions, nous renforçons le contrôle des investissements étrangers dans les secteurs sensibles. Désormais, toute prise de participation d’au moins 10 %… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) August 2, 2026

„Protejarea companiilor noastre strategice înseamnă protejarea suveranității noastre. Responsabilitatea noastră este dublă: să sprijinim dezvoltarea companiilor noastre și, în același timp, să ne apărăm interesele strategice”, a declarat Sébastien Lecornu.

Scopul acestei decizii este de a „preveni participările oportuniste ale acționarilor non-europeni la societățile franceze cotate la bursă în afara UE, care ar putea reprezenta o amenințare la adresa securității naționale”, a precizat biroul prim-ministrului într-un comunicat.

„Pentru a evita subminarea nejustificată a capacității companiilor de a strânge fonduri pe piețe, această supraveghere consolidată se va desfășura în cadrul unei proceduri accelerate”, se mai precizează în comunicat.

Investitorii vor trebui acum să notifice tranzacția lor către Direcția Generală a Trezoreriei. Ministrul economiei va avea apoi la dispoziție zece zile pentru a decide dacă este necesară o analiză aprofundată.