Franța îndeamnă Beijingul să-și regândească comportamentul asertiv în Marea Chinei de Sud, pentru că „lumea nu are nevoie de o nouă criză”

Președintele american Joe Biden și liderul chinez Xi Jinping au convenit miercuri să deschidă o linie telefonică prezidențială, să reia comunicarea la nivel militar și să lucreze pentru a reduce producția de fentanil, arătând un progres tangibil în primele lor discuții față în față din ultimul an, informează Reuters.

Biden și Xi s-au întâlnit timp de aproximativ patru ore la periferia orașului San Francisco pentru a discuta probleme care au tensionat relațiile dintre SUA și China. Divergențele fierbinți rămân, în special în ceea ce privește Taiwanul.

“Apreciez conversația pe care am avut-o astăzi cu președintele Xi, deoarece cred că este extrem de important să ne înțelegem clar, de la lider la lider. Există provocări globale critice care necesită o conducere comună din partea noastră. Iar astăzi am făcut progrese reale”, a transmis Biden, într-un mesaj pe platforma X (ex-Twitter), înainte de a susține o conferință de presă.

Cei doi lideri s-au întâlnit în marja summitului APEC (Forumul de Cooperare Asia-Pacific) pe care SUA îl găzduiesc.

— President Biden (@POTUS) November 15, 2023