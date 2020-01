Franța intenționează să reducă ponderea energiei nucleare din mixul său energetic, de la 75% la 50%, prin închiderea a 14 reactoare până în 2035

Franța ar putea să își închidă următoarele două reactoare nucleare mai devreme decât era programat, în 2025-2026, dacă condițiile de piață sunt propice, întrucât intenționează să închidă alte 14 reactoare până în 2035, potrivit unui document guvernamental aflat în consultare publică, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

„Dacă sunt îndeplinite anumite condiții legate de prețurile energiei electrice și evoluția pieței europene a energiei electrice, închiderea a două reactoare suplimentare ar putea avea loc în 2025-2026. Decizia va fi luată în 2023″, se arată în documentul de consultare publică privind politica energetică. Inițial, scoaterea din funcțiune a reactoarelor ar fi fost programată pentru 2027-2028.

Franța dependentă de reactoare nucleare își propune să reducă ponderea energiei nucleare din mixul său energetic de la 75% în prezent la 50% până în 2035.

Grupul energetic de stat EDF, care operează cele 58 de reactoare nucleare ale Franței, a propus guvernului să analizeze închiderea perechilor de reactoare de la instalațiile nucleare de la Blayais, Bugey, Chinon, Cruas, Dampierre, Gravelines și Tricastin ca parte a planului de reducere a dependenței țării de energia nucleară.

Două dintre cele mai vechi reactoare din Franța, aflate în funcțiune la centrala nucleară Fessenheim, își vor opri producția în februarie și iunie 2020. Fessenheim are două reactoare cu apă presurizată cu o capacitate de 880 MWe, care au fost puse în funcțiune în 1977 și 1978.

Scoaterea completă din funcțiune a centralei nucleare de la Fessenheim este de așteptat să dureze 20 de ani. Faza pregătitoare va dura aproximativ cinci ani. Până în anul trei al procesului (2025), tot combustibilul uzat va fi părăsit amplasamentul pentru prelucrare la Centrala nucleară de reciclare și reprocesare La Hague. Dezafectarea va începe apoi sub atenta supraveghere a Autorității franceze de Securitate Nucleară (ASN), informează The New York Times.

Guvernul francez va compensa EDF pentru închiderea centralei de la Fessenheim și este așteptat să plătească aproximativ 400 milioane de euro pe parcursul a patru ani pentru a compensa grupul energetic pentru cheltuielile suportate cu dezafectarea. Acestea includ costuri post-operaționale, impozite, precum și costuri de dezmembrare și redistribuire a personalului, potrivit sursei citate mai sus.

Centrala nucleară Fessenheim angajează 850 de angajați din partea EDF și aproximativ 350 de angajați permanenți ai companiilor de servicii.

EDF a declarat că plățile ulterioare vor compensa „orice pierdere de câștig, cum ar fi veniturile din producția viitoare de energie, până în 2041, pe baza cifrelor anterioare de producție de la Fessenheim.”

Fabrica ar urma să fie înlocuită de o nouă zonă economică dezvoltată de o companie cu capital mixt franco-german (SEM).

Fostul președinte francez, Francois Hollande, s-a angajat în timpul unei campanii electorale din 2012 să închidă centrala de la Fessenheim până la sfârșitul mandatului său de cinci ani. Închiderea centralei a fost inițial programată spre sfârșitul anului 2016, dar a fost amânată de mai multe ori. De asemenea, Hollande s-a angajat să limiteze cota de generare a energiei nucleare în Franța la 50%, în scădere de la 75%, până în 2025.

Actualul președinte Emmanuel Macron a promis că va respecta ținta lui Hollande, însă a precizat că reducerea producției de energie nucleară trebuie făcută într-un ritm care „protejează suveranitatea”.

Proiectul de lege privind energia și clima, prezentat în luna mai 2019, prevede că Franța va amâna reducerea planificată a cotei de energie nucleară la 50%, din 2025 în 2035.