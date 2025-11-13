U.E.
Franța intră în cursa pentru spațiu, cu o strategie și cu Macron promițând investiții de 4,2 miliarde de euro: “Spațiul nu mai este un sanctuar, a devenit un câmp de luptă”
Conflictele moderne se poartă deja în spațiu, iar următoarele războaie vor începe tot acolo, a declarat miercuri, președintele Franței, Emmanuel Macron, care a evidențiat amenințarea reprezentată de Rusia și a anunțat o creștere de mai multe miliarde de euro a cheltuielilor pentru activitățile militare din spațiu, relatează Le Monde.
„Războiul de astăzi se poartă deja în spațiu, iar războiul de mâine va începe în spațiu. Spațiul nu mai este un sanctuar, a devenit un câmp de luptă”, a spus Macron la Toulouse, centrul aerospațial al Franței, care găzduiește noul comandament militar spațial al țării, unde a anunțat noi finanțări în contextul militarizării spațiului cosmic.
EN DIRECT | Discours du Président @EmmanuelMacron sur la stratégie spatiale nationale depuis le Commandement de l’espace à Toulouse. https://t.co/OM6w9ZKf4f
— Élysée (@Elysee) November 12, 2025
Macron a inaugurat astfel, în mod oficial, prima capacitate operațională a Comandamentului Spațial (Commandement de l’Espace – CDE) la Baza Aeriană 101 din Toulouse. Ceremonia a simbolizat nu doar pregătirea operațională a infrastructurii militare spațiale a Franței, ci și o nouă etapă în ambițiile naționale și europene dincolo de atmosfera terestră.
În discursul său, liderul francez a prezentat Strategia Națională Spațială (Stratégie Nationale Spatiale – SNS), un plan cuprinzător care definește viitorul rol al Franței și al Europei în spațiu, atât pe plan civil, cât și militar.
El a afirmat că Rusia, după invazia sa pe scară largă asupra Ucrainei din 2022, desfășoară activități de „spionaj” în spațiu.
Vehiculele spațiale ruse monitorizează sateliții francezi, iar semnalele GPS sunt bruiate masiv, în paralel cu atacuri cibernetice asupra infrastructurilor spațiale, a adăugat el.
Macron a atras de asemenea atenția asupra „amenințării deosebit de șocante a Rusiei privind armele nucleare în spațiu, ale căror efecte ar fi dezastruoase pentru întreaga lume”.
Fără a oferi detalii specifice, Macron a anunțat o finanțare suplimentară de 4,2 miliarde de euro pentru activitățile militare spațiale până în 2030.
Printre prioritățile strategiei spațiale a Franței se numără „dezvoltarea lansatoarelor viitoare” — reutilizabile, cu propulsie ieftină și motoare de mare putere. Într-un sector spațial european „fragil”, Macron a subliniat necesitatea de a „încuraja campionii noștri europeni să fie competitivi pe piața globală”.
„Dependența de o mare putere terță sau de vreun magnat al spațiului este exclusă”, a spus Macron, făcând referire la programele ambițioase ale miliardarilor americani Elon Musk, care conduce SpaceX, și Jeff Bezos, fondatorul Blue Origin.
„Să fim pregătiți: aceasta va fi o condiție pentru succesul operațiunilor militare pe uscat, în aer și pe mare”, a continuat el.
El a adăugat că Franța accelerează dezvoltarea capacităților de avertizare timpurie în cooperare cu Germania, întărind supravegherea spațială prin sistemul radar Aurore, pentru a reduce dependența de alte state.
„Investim în mijloace de acțiune de la sol și din spațiu, respectând dreptul internațional, dar fără nicio naivitate”, a spus Macron.
Strategia franceză este structurată în jurul a cinci piloni, concepuți pentru a consolida autonomia, inovația și postura de apărare a Europei în spațiu:
Menținerea accesului autonom la spațiu – asigurarea capacității independente a Franței și Europei de a lansa și opera misiuni fără dependență externă.
Reevaluarea modelului industrial și comercial – promovarea competitivității, a cooperării public–private și a dezvoltării tehnologiilor cu dublă utilizare.
Extinderea capabilităților strategice și de apărare – consolidarea sistemelor de supraveghere, a comunicațiilor securizate și a protecției activelor orbitale împotriva amenințărilor emergente.
Adoptarea unei abordări mai ferme în știință și explorare – intensificarea participării la misiuni internaționale de cercetare și dezvoltarea de noi tehnologii de explorare.
Revitalizarea cooperării spațiale europene – prin creșterea competitivității, aplicarea unei „preferințe europene” în achiziții și implementarea unor noi modele de guvernanță.
COMISIA EUROPEANA
Peste 1,2 milioane de tineri din UE vor beneficia de burse Erasmus+ în 2026 în valoare de 5,2 mld. euro
Comisia Europeană a lansat cererea de propuneri Erasmus+ 2026, oferind noi oportunități de finanțare în domeniul educației, formării, tineretului și sportului în Europa și în afara acesteia. Cu un buget de aproximativ 5,2 miliarde de euro pentru 2026, programul continuă să investească în dezvoltarea competențelor și educația civică prin proiecte de mobilitate și cooperare transfrontalieră, informează un comunicat oficial al Executivului European.
- Această cerere de propuneri pentru 2026 va oferi experiențe de mobilitate în scop educațional pentru aproximativ 1. 275 000 de participanți. Ea va sprijini peste 100. 000 de organizații implicate în proiecte Erasmus+, cum ar fi instituții de învățământ superior, școli, centre de EFP, întreprinderi, organizații de tineret și sportive.
Rămânând fidel sprijinului său de lungă durată pentru mobilitate și cooperare, în 2026 programul Erasmus+ va sprijini mai multe parteneriate și mobilitate în sectorul școlar. Această inițiativă va ajuta organizațiile să testeze și să pună în aplicare metode de predare inovatoare care favorizează competențele de bază, sprijinind eforturile UE în materie de implicare civică, participare democratică și promovarea valorilor comune.
„Erasmus este deja în ADN-ul proiectului european! Iar prin aceste apeluri susținem concret obiective din Union of Skills – Uniunea Competenelor – pe care am lansat-o în luna martie. Per total, Erasmus+ va crește ca alocare in anii ce vin. Pentru perioada 2028-2034 am pus pe masă 41 miliarde de euro. De decis, decid colegiuitorii – Parlamentul European si statele membre in Consiliu. Erasmus+ e strategic pentru tineri, pentru educatie, pentru viitorul proiectului european”, a subliniat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.
În plus, programul continuă să urmărească prioritățile sale generale de incluziune, tranziție digitală și verde și participare democratică.
Erasmus+ continuă, de asemenea, să sprijine elevii și educatorii ucraineni din Ucraina, precum și ucrainenii care au fost strămutați în UE sau într-o țară asociată programului.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Eurodeputatul Gabriela Firea solicită implementarea unui mecanism european permanent dedicat siguranței femeilor
Europarlamentarul Gabriela Firea a susținut un discurs în plenul Parlamentului European, solicitând acțiune imediată pentru siguranța femeilor din România și restul statelor membre UE. Deputatul european propune implementarea unui mecanism european permanent și interconectat (un registru al agresorilor cu antecedente), pentru a preveni mobilitatea transfrontalieră și recidiva, dar și o linie bugetară specifică pentru a finanța adăposturile și serviciile specializate.
„Sunt 51 de femei decedate doar în acest an. E clar că avem lacune în sistemele noastre de protecție. Nu putem construi egalitate pe fundația fricii. Dreptul la viață este fundamentul oricărei strategii. Româncele, cetățeni europeni cer acțiune imediată, aliniată cu obiectivele europene. Avem nevoie de un mecanism european permanent, interconectat, care să creeze un registru al agresorilor cu antecedente pentru a preveni mobilitatea transfrontalieră și recidiva”, a transmis deputatul social-democrat.
De asemenea, Gabriela Firea subliniază faptul că viitorul buget multianual al UE trebuie să creeze o linie bugetară specifică pentru a finanța serviciile specializate și adăposturile destinate femeilor care trec prin asemenea tragedii:„Europa trebuie să onoreze angajamentul de a garanta un viitor sigur pentru toate femeile. Tragediile pot și trebuie să fie prevenite!”
COMISIA EUROPEANA
Ursula von der Leyen dă asigurări că agricultura și coeziunea vor rămâne în centrul bugetului UE 2028-2034: Vrem un buget prin care Europa să acționeze fără a avea o mână legată la spate
Viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034 trebuie să fie „puternic și fiabil”, capabil să ofere Europei „un rol activ într-o lume aflată în schimbare rapidă”, a declarat miercuri seară președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentului European, la dezbaterea privind arhitectura și guvernanța noului Cadru Financiar Multianual, dând asigurări că agricultura și coeziunea vor rămâne în centrul noului buget european 2028-2034.
„Vrem un buget care să asigure capacitatea de acțiune a Europei într-o lume care se schimbă rapid. Un buget mai rapid și mai ambițios. Mai simplu și mai flexibil. Un buget puternic pentru momentul independenței Europei”, a spus Ursula von der Leyen, precizând că obiectivul este de a construi un buget „care să răspundă unei lumi periculoase, fără ca Europa să aibă o mână legată la spate”.
Potrivit șefei Comisiei Europene, propunerea actuală – care ajunge la o valoare totală de aproape 2.000 de miliarde de euro, cel mai mare buget din istoria Uniunii – este „ambițioasă, dar responsabilă”, întrucât „începe rambursarea împrumuturilor comune pentru NextGenerationEU și include noi surse de venit”.
„Unii spun că propunerea nu este suficient de ambițioasă. Și totuși este cel mai mare buget propus vreodată, apropiindu-se de 2 trilioane de euro. Alții spun că este prea ambițioasă. Și totuși este o propunere responsabilă – care începe rambursarea împrumuturilor comune pentru NextGenerationEU și include noi surse de venit. Îmbinăm puterea financiară cu responsabilitatea”, a subliniat von der Leyen.
Agricultura și coeziunea, în centrul noului buget european
Von der Leyen a reafirmat că politica agricolă comună și politica de coeziune rămân inima bugetului Uniunii Europene, deși structura acestuia se va schimba în sensul simplificării și integrării programelor.
„Coeziunea și agricultura rămân în centrul acestui buget. Resursele pentru ambele sunt păstrate”, a declarat președinta Comisiei, care a precizat că viitorul cadru financiar multianual va introduce Planuri Naționale și Regionale de Parteneriat, menite să unifice finanțările din domenii precum coeziune, agricultură, dezvoltare rurală, pescuit, politici sociale și migrație într-un singur plan coerent.
Astfel, fiecare țară și regiune „va putea proiecta reforme și investiții în ansamblu”, a spus ea, adăugând că executivul comunitar va institui un mecanism de verificare regională pentru a garanta că „realitățile locale se află în centrul planurilor” și pentru a asigura „continuitatea investițiilor în regiunile de tranziție și cele mai dezvoltate”.
Von der Leyen a precizat că bugetul propus prevede cel puțin 218 miliarde de euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 294 de miliarde pentru sprijinul veniturilor fermierilor și 2 miliarde pentru sectorul pescuitului, cu o alocare triplă pentru situații de urgență și fenomene meteorologice extreme.
„Veniturile fermierilor europeni vor fi ajustate la inflație. Pentru că fermierii europeni aduc pe mesele noastre produse de calitate și viață în satele noastre. Și așa trebuie să rămână”, a spus președinta Comisiei, anunțând totodată introducerea unui nou “obiectiv rural” care să garanteze finanțarea zonelor rurale.
Luni, președinta Comisiei Europene a operat o serie de modificări juridice ale propunerii inițiale privind bugetul UE pentru 2028-2034, printre care garantarea finanțării adecvate a fermierilor și măsuri de salvgardare pentru implicarea regiunilor. Comisia Europeană a propus mai multe modificări la bugetul UE pentru următorii șapte ani cu scopul de a evita o respingere din partea Parlamentului European, care amenințase cu o astfel de abordare, în frunte cu forțele pro-europene. Acestea au fost făcute publice după discuții între președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și președinția daneză a Consiliului UE, reprezentată de premierul danez Mette Frederiksen, în care au fost clarificate și consolidate obiectivele în trei domenii-cheie: consolidarea rolului regiunilor, întărirea identității Politicii Agricole Comune și îmbunătățirea guvernanței.
Investiții pentru competitivitate și industrie europeană
În ceea ce privește competitivitatea, Ursula von der Leyen a anunțat lansarea Fondului European pentru Competitivitate, care va avea rolul de a finanța tehnologiile strategice necesare economiei europene.
„Fondul pentru Competitivitate va transforma cercetarea și inovația în forță industrială și locuri de muncă de calitate”, a spus președinta Comisiei, explicând că acesta va fi „strâns legat de Horizon Europe – pe care propunem să-l dublăm” și va funcționa „printr-un portal unic și un set unic de reguli, pentru a fi accesibil oricărei întreprinderi din orice stat membru sau regiune”.
„Este răspunsul nostru la apelul lui Mario Draghi: o nouă abordare a finanțării competitivității europene – mai puternică, mai simplă, mai strategică. Pentru ca tehnologiile și locurile de muncă ale viitorului să fie create în Europa”, a apărat ea viziunea asupra bugetului.
O altă componentă esențială a bugetului european va fi „Europa Globală”, pentru care Comisia propune o creștere de 75% a fondurilor. Potrivit Ursulei von der Leyen, aceste resurse vor fi dedicate investițiilor în securitate energetică, materii prime și apărare, dar și sprijinirii Ucrainei, Republicii Moldova și Balcanilor de Vest pe drumul lor către aderare.
„Este pentru investiții în securitate energetică și materii prime prin Global Gateway. Pentru nevoile umanitare în creștere în lume. Pentru întărirea parteneriatelor cu țările terțe. Și, esențial, pentru sprijinirea Ucrainei, Republicii Moldova și Balcanilor de Vest pe calea lor spre aderare. Toate acestea sunt Europa Globală”, a afirmat șefa Comisiei.
Un buget european mai flexibil și mai democratic
Ursula von der Leyen a subliniat, de asemenea, necesitatea unui mecanism mai dinamic de gestionare a bugetului.
„În loc de o decizie o dată la șapte ani urmată de gestionarea crizelor, vrem un rol mai puternic al bugetului anual în finanțarea priorităților”, a indicat ea, propunând un nou mecanism de coordonare între instituțiile UE pentru identificarea anuală a priorităților politice, în cadrul unui „dialog structurat”, iar în caz de criză severă, Parlamentul European „va fi implicat imediat prin noul mecanism de criză”.
„Aceasta nu este doar o îmbunătățire a capacității Europei de a acționa și reacționa. Este o consolidare a democrației noastre – cu Parlamentul European în centrul ei”, a declarat von der Leyen, căutând să-și asigure sprijinul legislativului.
În încheiere, președinta Comisiei a avertizat că orice întârziere în adoptarea noului buget ar avea costuri directe pentru economiile europene și pentru cetățeni.
„Trebuie să schimbăm modul în care cheltuim. Noul buget este o oportunitate de a transforma Uniunea noastră pentru bine și pentru totdeauna. Putem face Europa mai puternică și mai rapidă. Mai strategică și mai democratică. Să o aducem împreună la viață”, a încheiat Ursula von der Leyen.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe noul premier moldovean: România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al R. Moldova, în special privind modernizarea statului, reformele și integrarea europeană
Canada impune noi sancțiuni contra Rusiei: Vom continua să exercităm presiune asupra Moscovei până când va pune capăt invaziei sale nejustificate din Ucraina
Peste 1,2 milioane de tineri din UE vor beneficia de burse Erasmus+ în 2026 în valoare de 5,2 mld. euro
Profesorul universitar Sorin Costreie, de la Universitatea din București, va fi noul consilier pentru educație al președintelui Nicușor Dan
Eurodeputatul Gabriela Firea solicită implementarea unui mecanism european permanent dedicat siguranței femeilor
Miniștrii de externe din G7 subliniază „nevoia urgentă a unui armistițiu” în Ucraina: Linia de contact actuală ar trebui să fie punctul de plecare pentru negocieri
“România, gata, sunt unul de-al tău!”. Dominic Fritz a primit avizul pozitiv pentru obținerea cetățeniei române: “Mulțumesc, România. M-ai făcut european”
Ursula von der Leyen dă asigurări că agricultura și coeziunea vor rămâne în centrul bugetului UE 2028-2034: Vrem un buget prin care Europa să acționeze fără a avea o mână legată la spate
Franța intră în cursa pentru spațiu, cu o strategie și cu Macron promițând investiții de 4,2 miliarde de euro: “Spațiul nu mai este un sanctuar, a devenit un câmp de luptă”
Parteneriatul Strategic România-SUA și angajamentul SUA pentru flancul estic, discutat de oficialii români cu ambasadorul american la NATO în marja exercițiului militar “Dacian Fall”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Trending
- SĂNĂTATE6 days ago
Rețeaua Europeană a Centrelor Oncologice Integrate, lansată oficial la Paris.”Certificarea europeană a Institutului Oncologic din Cluj-Napoca ne poate duce la un nivel superior în lupta împotriva cancerului”, afirmă Patriciu Achimaș-Cadariu
- COMUNICATE DE PRESĂ1 week ago
eMAG Black Friday 2025: Pe 7 noiembrie vor fi peste 1,5 milioane de oferte la cel mai bun preț din an, buget în MyWallet de până la 10.000 de lei cu dobândă zero până la 12 rate și vouchere și premii la tombola pentru clienții eMAG
- POLITICĂ1 week ago
Luminița Odobescu, fost ministru de externe și ex-consilier prezidențial, a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului Ilie Bolojan
- COMUNICATE DE PRESĂ1 week ago
30 de elevi olimpici români de la ICHB Pallady au vizitat Parlamentul European din Bruxelles, descoperind valorile și mecanismele democrației europene
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
CARBON HUB CPT01: România va construi primul sit de stocare onshore a CO2 la scară largă din Europa cu finanțare europeană prin Fondul pentru Inovare