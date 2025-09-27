Franța își exprimă solidaritatea cu Danemarca după survolurile cu drone neidentificate și reafirmă sprijinul pentru securitatea spațiului aerian

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis vineri seară un mesaj de sprijin pentru Danemarca, în urma incidentelor repetate cu drone neidentificate care au afectat operațiunile aeroportului din Copenhaga și au vizat cea mai mare bază militară daneză.

„Tocmai am vorbit cu prim-ministrul danez Mette Frederiksen. Am exprimat solidaritatea deplină a Franței cu Danemarca în urma intruziunilor repetate ale unor drone neidentificate care au afectat operațiunile aeroportului din Copenhaga. Franța este pregătită să sprijine Danemarca în evaluarea situației și în asigurarea securității spațiului aerian danez”, a scris Emmanuel Macron într-o postare pe contul X.

I have just spoken with Danish Prime Minister Mette Frederiksen. I expressed France’s full solidarity with Denmark following repeated intrusions by unidentified drones affecting operations at Copenhagen Airport.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 25, 2025



Potrivit autorităților de la Copenhaga, vineri seară, în jurul orei 20:15, una sau două drone au fost obsevrate în afara și deasupra bazei aeriene Karup, cea mai mare bază militară din Damerca. Incidentul a durat câteva ore, a confirmat ofițerul de poliție Simon Skelsjaer pentru AFP, relatează Agerpres.

Acesta este doar ultimul dintr-o serie de survoluri suspecte care au avut loc în cursul săptămânii deasupra unor aeroporturi din Damerca. Autoritățile de la Copenhaga au sigerat că Rusia ar putea fi implicată în aceste operațiuni de natură hibridă.