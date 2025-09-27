Connect with us

INTERNAȚIONAL

Franța își exprimă solidaritatea cu Danemarca după survolurile cu drone neidentificate și reafirmă sprijinul pentru securitatea spațiului aerian

Published

1 hour ago

on

© European Union, 2025

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis vineri seară un mesaj de sprijin pentru Danemarca, în urma incidentelor repetate cu drone neidentificate care au afectat operațiunile aeroportului din Copenhaga și au vizat cea mai mare bază militară daneză.

„Tocmai am vorbit cu prim-ministrul danez Mette Frederiksen. Am exprimat solidaritatea deplină a Franței cu Danemarca în urma intruziunilor repetate ale unor drone neidentificate care au afectat operațiunile aeroportului din Copenhaga. Franța este pregătită să sprijine Danemarca în evaluarea situației și în asigurarea securității spațiului aerian danez”, a scris Emmanuel Macron într-o postare pe contul X.


Potrivit autorităților de la Copenhaga, vineri seară, în jurul orei 20:15, una sau două drone au fost obsevrate în afara și deasupra bazei aeriene Karup, cea mai mare bază militară din Damerca. Incidentul a durat câteva ore, a confirmat ofițerul de poliție Simon Skelsjaer pentru AFP, relatează Agerpres.

Acesta este doar ultimul dintr-o serie de survoluri suspecte care au avut loc în cursul săptămânii deasupra unor aeroporturi din Damerca. Autoritățile de la Copenhaga au sigerat că Rusia ar putea fi implicată în aceste operațiuni de natură hibridă.

Related Topics:

Diana Zaim este foto jurnalist, câștigătoare a Premiul Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana urmează în prezent programul de master ”Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. Pasionată de promovarea valorilor europene, Diana este parte a comunității Model European Union, cea mai amplă simulare la nivel european a procesului decizional din cadrul Uniunii Europene.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

REPUBLICA MOLDOVA

Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Votul de duminică al moldovenilor va decide între ”viitorul european” și ”întunericul rusesc”

Published

4 hours ago

on

September 27, 2025

By

© European Union 2023 - Source : EP

Europarlamentarul Gheorghe Falcă a transmis un mesaj de încurajare cetățenilor Republicii Moldova, cu o zi înainte de alegerile parlamentare, pe care le consideră un moment decisiv pentru viitorul țării. 

„28 septembrie este o zi decisiva pentru Republica Moldova, o zi care poate deschide ferm și pentru totodateauna ușa spre Europa, sau o poate închide pentru decenii”, a subliniat deputatul european, aratând că votul va decide între „viitorul european” și „întunericul rusesc”.

Potrivit acestuia, Europa înseamna democrație, siguranță, locuri de muncă, drepturi protejate, educație și investiții, în timp ce Rusia aduce doar „propagandă, șantaj, război și sărăcie.”

Eurodeputatul a amintit cât de important a fost pentru România parcursul european și a încurajat cetățenii moldoveni să nu se lase descurajați de forțele ostile: „Republica Moldova are ce căuta în Europa. Europa este casa ei și merită să ajungă acolo”.

„Dragi frați și surori de peste Prut, alegerea este în mâinile voastre. Mergeți la vot, spuneți clar ce fel de țară vreți să construiți. Alegeți viitorul. Alegeți Europa”, a transmis Gheorghe Falcă, subliniind că România și Uniunea Europeană sunt alături de Republica Moldova.

În final, europarlamentarul a avertizat că Rusia încearcă să influențeze procesul electoral, dar și-a exprimat încrederea că „viitorul nu se va lăsa șantajat, speranța nu va putea fi ucisă, iar calea spre libertate și mai bine nu va fi deturnată”.

Continue Reading

PARLAMENTUL EUROPEAN

Delegația Parlamentului European a sosit la Chișinău pentru a monitoriza alegerile parlamentare de duminică

Published

8 hours ago

on

September 27, 2025

By

© European Union 2025 - Source : EP

O delegație de deputați europeni a ajuns la Chișinău pentru a observa desfășurarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, programate pentru această duminică, 28 septembrie, informează un comunicat oficial al Legislativului European. 

De asemenea, din delegație fac parte și reprezentanți ai altor instituții internaționale, rolul lor fiind acela de a asigura un proces electoral liber și corect, în contextul intensificării atacurilor hibride și al tentativelor de interferență din partea Rusiei. 

Printre membrii delegației se numără și eurodeputatul român Dan Barna, care va contribui la evaluarea modului în care autoritățile de la Chișinău gestionează scrutinul și la formularea concluziilor oficiale ale observatorilor internaționali. 

Conferința de presă cu șeful delegației Parlamentului European și alți observatori internaționali este programată pentru luni, 29 septembrie, la ora 14.00 (CEST), la Chișinău, când vor fi prezentate primele constatări asupra procesului electoral.

Continue Reading

INTERNAȚIONAL

Zelenski susține că singura ”vindecare” pentru ”virusul rus al războiului” rămâne forța: decizii ferme și sprijin internațional 

Published

9 hours ago

on

September 27, 2025

By

© President of Ukraine Official Website

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj dur la adresa liderului de la Kremlin, subliniind că Rusia își marchează eșecurile militare prin minciuni și propagandă. 

„Putin minte liderii care încă mai vorbesc cu el atunci când spune că forțele de ocupație își ating obiectivele. De ani zile, ei sunt obligați să inventeze motive noi și noi pentru amânarea termenelor”, a declarat Zelenski, subliniind că singura „vindecare” pentru „virusul rus al războiului” rămâne forța: decizii ferme și sprijin internațional. 

Liderul ucrainean a precizat că forțele Kievului continuă să respingă atacurile rusești în zonele Dobropillia, Pokrovsk și Kupyansk. Doar în contraofensiva din Dobropillia, pierderile totale ale Rusiei ar fi depășit 3.000 de militari, „majoritatea irecuperabile”, a subliniat liderul de la Kiev.

În același timp, președintele Ucrainei a condamnat atacurile masive lansate de Rusia asupra unor orașe precum Cernihiv, Harkov, Odesa, Dnipro, Donețk și Herson, punctând că Moscova trebuie să răspundă pentru aceste crime.

Șeful statului a anunțat și intensificarea producției de drone și rachete în Ucraina, pentru a crește eficiența loviturilor asupra forțelor de ocupație.

La New York, liderul ucrainean a avut discuții cu partenerii internaționali și cu președintele SUA, Donald Trump. „Președintele Trump este foarte bine informat despre situația de pe front, despre ceea ce fac rușii și despre modul în care încearcă să înșele pe toată lumea. Soluțiile există, este esențial ca acordurile să fie puse în aplicare”, a mai adăugat înaltul oficial.

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Advertisement
INTERNAȚIONAL1 hour ago

Franța își exprimă solidaritatea cu Danemarca după survolurile cu drone neidentificate și reafirmă sprijinul pentru securitatea spațiului aerian
ROMÂNIA4 hours ago

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, la Universitatea Princeton: România susține consolidarea parteneriatului transatlantic
REPUBLICA MOLDOVA4 hours ago

Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Votul de duminică al moldovenilor va decide între ”viitorul european” și ”întunericul rusesc”
PARLAMENTUL EUROPEAN8 hours ago

Delegația Parlamentului European a sosit la Chișinău pentru a monitoriza alegerile parlamentare de duminică
INTERNAȚIONAL9 hours ago

Zelenski susține că singura ”vindecare” pentru ”virusul rus al războiului” rămâne forța: decizii ferme și sprijin internațional 
REPUBLICA MOLDOVA18 hours ago

Maia Sandu evocă “cele mai importante alegeri din istoria” țării: Rezultatul va decide dacă “vom adera la UE sau Rusia ne va trage înapoi într-o zonă gri”
COMISIA EUROPEANA19 hours ago

Kubilius: “Eastern Flank Watch”, cu “Zidul de drone” ca element central, va deservi întreaga Europă și va oferi securitate la Marea Baltică și Marea Neagră
NATO19 hours ago

Secretarul general al NATO îl ironizează pe Lavrov: Să nu acordăm prea multă atenție ministrului din vremea lui Iisus Hristos
COMISIA EUROPEANA23 hours ago

EXCLUSIV România a cerut o finanțare separată pentru “zidul de drone” de pe flancul estic propus de UE, anunță ministrul Ionuț Moșteanu
ROMÂNIA24 hours ago

EXCLUSIV Ministrul apărării: România vrea să producă drone cu tehnologie ucraineană, prin finanțare europeană SAFE, pentru Ucraina și Armata Română

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI1 day ago

Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
U.E.1 day ago

Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
SUA3 days ago

Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
PARLAMENTUL EUROPEAN1 week ago

Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
ROMÂNIA1 week ago

Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI2 weeks ago

Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
COMISIA EUROPEANA2 weeks ago

“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
COMISIA EUROPEANA2 weeks ago

SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI2 weeks ago

„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
COMISIA EUROPEANA2 weeks ago

SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”

Trending