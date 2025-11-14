Franța își îmbunătățește scutul nuclear. Parisul a încheiat un nou ciclu de modernizare a rachetelor sale nucleare

Ministerul francez al Apărării a anunțat că Parisul a încheiat ciclul de modernizare a rachetelor sale nucleare prin punerea în serviciu a rachetei ASMPA-R pentru Forțele aeronavale nucleare, informează AFP, citat de Agerpres.

„Foc reușit! Forța aeronavală nucleară (FANU) a efectuat cu succes un foc de evaluare a rachetei strategice aer-sol cu rază medie de acțiune îmbunătățită și renovată (ASMPA-R). Lansată fără încărcătură explozivă de un avion Rafale al Marinei racheta, dezvoltată de MBDA, a fost urmărită pe toată traiectoria sa de mijloacele de observare ale Direcției Generale pentru Armament”, a scris Ministerul francez al Apărării într-un mesaj publicat pe pagina sa de X.

Tir réussi ! Un tir d’évaluation du missile stratégique Air-sol moyenne portée amélioré rénové (ASMPA-R) a été réalisé avec succès par la Force aéronavale nucléaire (FANU). Tiré sans charge militaire par un Rafale de la @Marinenationale, le missile, développé par @MBDAFrance, a… pic.twitter.com/Lwa0FclNEt — Ministère des Armées et des Anciens combattants (@Armees_Gouv) November 13, 2025

Potrivit unui comunicat al Ministerului francez al Apărării, punerea în serviciu operațional a fost semnată luni de Catherine Vautrin, iar această lansare „încheie manevra de reînnoire a capacităților componentei aeropurtate a descurajării nucleare franceze”.

Forța Aeronavală Strategică are în componență avioane Rafale Marine care au capacitatea de a transporta focoase nucleare de pe un portavion. Cealaltă componentă aeropurtată a descurajării este asigurată de Forțele Aeriene Strategice (FAS) ale Forțelor Aeriene și Spațiale.

După acest test, descurajarea nucleară franceză dispune de rachete modernizate pentru toate dotările militare: submarine, avioane Rafale, atât cele ale Forțelor aeriene, cât și cele ale Marinei.

Putere nucleară, Franța lucrează deja la îmbunătățirea arsenalului său nuclear, mai precis la racheta balistică M51.4 și la viitoarea rachetă aer-sol nucleară de generația a patra (ASN4G), ultima având drept orizont de operaționalizare anul 2035.

Sectorul nuclear global a cunoscut o nouă dinamică în ultima perioadă, lucru constatat și de președintele finlandez Alexander Stubb.

Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor relua testele nucleare, după ce Rusia a afirmat că a testat o nouă rachetă de croazieră cu propulsie nucleară, Burevestnik, precum și o dronă subacvatică cu propulsie și capacitate nucleară.

Nicio altă țară în afară de Coreea de Nord nu este cunoscută ca ar fi efectuat o detonare nucleară în ultimele decenii.

Marea Britanie și Franța sunt singurele două țări europene care fac parte din clubul puterilor nucleare.

Președintele francez a dat startul în acest an unei ample dezbateri cu partenerii și aliații europeni cu privire un “dialog strategic” legat de extinderea umbrelei nucleare franceze în Europa.