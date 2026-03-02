Franța își va consolida prezența militară în Orientul Mijlociu după ce un contraatac iranian a lovit o bază navală franceză din regiune

După ce un contraatac iranian a lovit o bază navală franceză din regiune, președintele Emmanuel Macron a declarat, înaintea reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate și Apărare de duminică seara, că Franța „își va consolida poziția militară și sprijinul defensiv pentru a fi alături de statele cu care are tratate de apărare și pentru a-și adapta postura la evoluțiile din ultimele ore”, relatează Politico Europe.

Parisul a declarat sâmbătă că nu a fost informat și nici implicat în atacurile americane și israeliene asupra Iranului. Macron a cerut inițial reluarea negocierilor diplomatice, dar tonul său s-a schimbat după ce două drone iraniene au lovit duminică o bază navală franceză din Emiratele Arabe Unite.

Franța, alături de Germania și Regatul Unit, a anunțat într-o declarație duminică seara că va colabora cu SUA și alte țări pentru a „apăra interesele noastre și ale aliaților noștri din regiune”.

Aceasta ar putea include „luarea măsurilor defensive necesare și proporționale pentru a distruge capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone la sursa lor”, se arată în declarație.

BFMTV a raportat că Franța își va redirecționa portavionul din Marea Baltică către estul Mediteranei, dar doi oficiali francezi au declarat pentru Politico că nu este cazul.

Regatul Unit a fost de acord să permită Statelor Unite să utilizeze baze militare britanice pentru a ataca situri iraniene de rachete, a anunțat premierul Keir Starmer, subliniind totodată că experți ucraineni vor oferi îndrumare privind interceptarea dronelor iraniene lansate împotriva aliaților din Golf, în timp ce Teheranul răspunde loviturilor americano-israeliene asupra Iranului.

Citiți și Operațiunea SUA în Iran va dura “patru săptămâni”, afirmă Trump: Am distrus și scufundat nouă nave iraniene și am eliminat 48 de lideri

Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran.

Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.

Drept ripostă, Iranul a lansat mai multe atacuri cu rachete și drone împotriva Israelului și a facilităților americane din regiune, lovind baze din Bahrein și Qatar, precum și zone civile din Doha și din Emiratele Arabe Unite, îndeosebi Dubai.

La finalul zilei, liderul de la Casa Albă a confirmat moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ca urmare a operațiunii „Epic Fury” și a precizat faptul că operațiunile americano-israeliene vor continua în regiune.