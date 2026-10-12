Franța: Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon ar ajunge în turul al doilea al prezidențialelor în toate scenariile unui sondaj

Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon și-au consolidat avantajul față de ceilalți potențiali candidați la președinția Franței și s-ar confrunta în turul al doilea în toate cele cinci scenarii analizate într-un sondaj Toluna Harris Interactive, publicat luni, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

Le Pen, lideră a extremei drepte franceze, ar obține între 35% și 37% din voturi în primul tur, în funcție de configurația candidaților. Rezultatele indică o creștere față de un sondaj similar realizat luna trecută, care îi atribuia între 33% și 36% din intențiile de vot.

La rândul său, Mélenchon, reprezentantul formațiunii de extremă stânga Franța Nesupusă (LFI), s-ar califica în finala prezidențială în fiecare dintre variantele testate. În cercetarea precedentă, acesta ocupa locul al treilea în două dintre cele cinci scenarii.

Într-o confruntare directă în turul al doilea, sondajul o indică pe Le Pen drept câștigătoare cu un avantaj clar față de Mélenchon.

Cercetarea a fost realizată în perioada 5–8 octombrie și evidențiază accentuarea polarizării politice înainte de încheierea celui de-al doilea și ultimului mandat prezidențial al lui Emmanuel Macron.

Potrivit Reuters, declinul centrului politic și slăbiciunea economiei franceze favorizează formațiunile radicale, între care LFI și Adunarea Națională, partidul lui Le Pen.

Atât Marine Le Pen, cât și Jean-Luc Melenchon au candidat la alegerile prezidențiale din 2012, 2017 și 2022. Mélenchon nu a reușit până acum să ajungă în turul al doilea, în timp ce Le Pen s-a calificat în finalele din 2017 și 2022, pierzând de fiecare dată în fața lui Macron.