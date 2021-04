Franța: Ministrul apărării îi cere lui Emmanuel Macron să apere patriotismul, după ce mai mulți militari au semnat un articol controversat

Comisia Europeană lucrează îndeaproape cu statele membre ale Uniunii Europene pentru finalizarea de către acestea a planurilor naționale de redresare și reziliență, a afirmat marți președinta executivului european, Ursula von der Leyen, într-o declarație de presă menită să surprindă situația la zi și stadiul depunerii planurilor naționale de către țările membre.

“Tocmai am intrat într-o fază crucială pentru redresarea noastră și pentru viitorul Uniunii noastre. Avem 750 de miliarde de euro, din planul nostru de redresare NextGenerationEU, pe care trebuie să-l investim rapid. Acest lucru va stimula economia noastră socială de piață și va alimenta piața noastră unică. Acesta va permite Europei să iasă mai puternică din criză. În acest moment, guvernele țărilor UE își finalizează planurile naționale de recuperare și reziliență. Și Comisia lucrează îndeaproape cu ele la planuri, non-stop“, a afirmat von der Leyen, în timp ce Portugalia este primul stat din UE care a depus planul său național la Bruxelles, în timp ce state precum România intenționează să amâne data limită a depunerii, 30 aprilie, pentru data de 31 mai.

We have entered a crucial phase for our recovery.

EU countries are finalising their recovery plans to unlock €750 billion under #NextGenerationEU

We work closely with them to ensure these plans make Europe fit for the future. This is the opportunity of the century for Europe. pic.twitter.com/dNlgms5msQ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2021