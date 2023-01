Franța plănuiește să prezinte o strategie industrială ”Made in Europe” la summitul din februarie pentru a împiedica firmele să plece din Europa și pentru a reduce dependența UE de furnizori externi

Prima tranșă de 3 miliarde de euro din ajutorul destinat Ucrainei, a cărui valoare totală se ridică la 18 miliarde de euro, va fi distribuită marți, a anunțat președinția suedeză a Consiliului Uniunii Europene, confirmând astfel anunțul președinției Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivi Politico Europe.

Helping Ukraine meet its financing needs to face the Russian aggression is both crucial and urgent.

The Commission is acting with utmost speed and determination:

Tomorrow, we will already disburse the first 3 billion € of the 18 bn macro-financial support agreed in December. pic.twitter.com/fFl7F1mhMQ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 16, 2023