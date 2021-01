Franța pledează pentru ”diversitate lingvistică” după Brexit: UE-27 s-a obișnuit să poarte discuții aproape exclusiv în limba engleză

Liderul grupului Renew Europe în Parlamentul European, Dacian Cioloș, s-a alăturat miercuri decidenților europeni în comemorarea împlinirii a 30 de ani de la Ziua apărătorilor libertății în Lituania, când poporul lituanian s-a opus asaltului armatei sovietice împotriva guvernului legitim al țării care își proclamase independența în 1990.

“Acum 30 de ani, poporul lituanian i-a sfidat pe soldații sovietici, apărându-și libertatea. Oameni neînarmați s-au împotrivit și au înfrânt o forță cumplită. 14 vieți nevinovate au fost curmate. Ne amintim de curajul lor“, a scris Cioloș, pe contul său de Twitter, subliniind că UE este în prezent alături de poporul din Belarus care luptă pentru drepturile sale.

30 years ago, the Lithuanian people defied the Soviet soldiers, defending their freedom.

Unarmed people stood against & defeated a fierce force. 14 innocent lives were lost.

We remember their bravery & have a special thought for the people of #Belarus fighting for their rights. pic.twitter.com/wJ9ZD9nLuX

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) January 13, 2021