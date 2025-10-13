Franța: Premierul Sébastien Lecornu își prezintă marți declarația de politică generală în Parlament, pe fondul presiunilor pentru suspendarea reformei pensiilor

Premierul francez Sébastien Lecornu își va susține marți, în Adunarea Națională, declarația de politică generală, într-un moment de tensiune politică majoră și sub amenințarea unei moțiuni de cenzură din partea opoziției, a anunțat, luni, de noua purtătoare de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, potrivit AFP, preluat de Agerpres.

Formațiunile de stânga și extrema dreaptă – La France Insoumise și Rassemblement National – au anunțat deja depunerea unei moțiuni de cenzură, iar socialiștii au cerut premierului ca, în discursul de marți, să declare suspendarea reformei pensiilor pentru a evita o criză guvernamentală imediată.

Proiectul de buget pentru 2026 urmează să fie aprobat marți dimineață în Consiliul de Miniștri, având ca obiectiv un deficit sub pragul de 5% din PIB, a precizat Bregeon la RTL.

Noua echipă guvernamentală, anunțată duminică seara, reunește politicieni și tehnocrați, mulți proveniți din societatea civilă. Sébastien Lecornu, reconfirmat în funcție după demisia de săptămâna trecută, a explicat că noul executiv a fost format „pentru a oferi Franței un buget înainte de sfârșitul anului”, relatează Politico.

Printre principalele numiri se află Roland Lescure, apropiat al președintelui Emmanuel Macron, care revine la conducerea Ministerului Finanțelor și va avea sarcina dificilă de a prezenta un buget acceptabil într-un context de datorie publică record – peste 3.300 de miliarde de euro, echivalentul a 115% din PIB.

Alte figuri-cheie din vechiul executiv au fost menținute: Gérald Darmanin la Justiție, Jean-Noël Barrot la Externe și Rachida Dati la Cultură. Printre noii miniștri se numără și Laurent Nunez, fost prefect al Parisului, numit la Interne, Jean-Pierre Farandou, șeful companiei feroviare SNCF, care preia Ministerul Muncii, și Monique Barbut, fosta președintă WWF France, desemnată ministru al Tranziției Ecologice.

Premierul a declarat pe platforma X că „un singur lucru contează: interesul național”, mulțumind miniștrilor „care se implică în acest guvern cu deplină libertate, dincolo de interesele personale și partizane”.

Guvernul Lecornu 2 își începe activitatea într-un context extrem de fragil. De la dizolvarea Adunării Naționale în iunie 2024, Franța nu mai are o majoritate stabilă, iar în mai puțin de doi ani s-au succedat patru prim-miniștri.

Socialiștii, deși ezitanți, au avertizat că ar putea vota o moțiune de cenzură dacă executivul nu suspendă complet reforma pensiilor – una dintre cele mai contestate măsuri ale mandatului Macron, care a ridicat vârsta de pensionare la 64 de ani.

Deși Les Républicains au promis un sprijin „text cu text”, adică fără a susține o eventuală cădere a guvernului, președintele Macron nu exclude public o nouă dizolvare a Parlamentului, scenariu care ar putea avantaja extrema dreaptă condusă de Marine Le Pen, potrivit ultimelor sondaje.