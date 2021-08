Franța primește de la UE 5,1 mld. de euro prefinanțare pentru implementarea primelor măsuri din PNRR

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, mulțumește statelor membre care ajută la evacuarea personalului afgan al delegației UE.

„Urmăresc îndeaproape evacuarea în curs a personalului delegației afgane a UE și a familiilor acestora. Primele sosiri în UE au avut loc aseară. Mulțumesc tuturor statelor membre care ne ajută. Eforturile continuă”, a scris președinta Comisiei Europene pe contul de Twitter.

I am following closely the ongoing evacuation of Afghan EU Delegation staff & their families.

First arrivals in the EU took place last night.

My thanks go to all Member States who are helping. Efforts continue. pic.twitter.com/1mlTf8UhXg

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 19, 2021