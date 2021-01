Franța propune un moratoriu în confruntarea comercială dintre UE și SUA care va permite soluționarea acestui dosar ”care otrăvește pe toată lumea”

Statele Unite, atât prin vocea administrației în exercițiu, cât și prin cea a viitoarei administrații a președintelui Joe Biden, au condamnat duminică seară în termeni fermi arestarea opozantului rus Aleksei Navalnîi, revenit la Moscova la aproape jumătate de an după tentativa de otrăvire a acestuia cu agent neurotoxic de tip Noviciok, perioadă în care a fost tratat și s-a recuperat la Berlin.

Liderul opoziţiei ruse arestat duminică la Moscova, Aleksei Navalnîi, “trebuie eliberat imediat”, a îndemnat Jake Sullivan, viitor consilier pentru securitate naţională al preşedintelui ales american, Joe Biden.

“Navalnîi trebuie eliberat imediat, iar autorii acestui scandalos atac la adresa vieţii lui trebuie să fie traşi la răspundere. Atacurile Kremlinului împotriva lui Navalnîi nu sunt numai o încălcare a drepturilor omului, dar şi un afront adus poporului rus care doreşte ca vocea lui să fie auzită”, a insistat Sullivan, pe Twitter.

Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the outrageous attack on his life must be held accountable. The Kremlin’s attacks on Mr. Navalny are not just a violation of human rights, but an affront to the Russian people who want their voices heard.

