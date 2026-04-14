Franța: Putin „își pierde calul troian din UE” odată cu înfrângerea lui Viktor Orbán

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat marți, la postul de radio RFI, că înfrângerea electorală a premierului ungar Viktor Orbán reprezintă și un eșec pentru Rusia, susținând că Vladimir Putin „își pierde calul troian din Uniunea Europeană”, informează Agerpres.

„Este o înfrângere pentru Viktor Orbán, este și o înfrângere pentru un anumit număr dintre susținătorii săi din internaționala reacționară, în fruntea cărora se află Vladimir Putin, care își pierde calul troian în Uniunea Europeană”, a declarat Barrot pentru RFI.

Șeful diplomației franceze a făcut apel la succesorul lui Orbán, Péter Magyar, să schimbe direcția politică a Budapestei, inclusiv în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina.

„Ceea ce așteptăm de la succesorul său, Péter Magyar, este să facă ceea ce a spus: să reconstruiască un anumit număr de piloni ai statului de drept pe care Viktor Orbán i-a demontat, să readucă Ungaria în rândul națiunilor europene și să ridice o serie de veto-uri fără nicio justificare”, a adăugat ministrul francez.

Referindu-se la poziția Budapestei față de războiul din Ucraina, Barrot a criticat blocajele repetate impuse de guvernul ungar în cadrul Uniunii Europene:

„În ceea ce privește mai ales sprijinul nostru pentru Ucraina, politica pe care o ducea constituia un obstacol, iar faptul că acest obstacol ar putea fi înlăturat este un lucru binevenit”, a mai spus acesta.

În ultimii ani, guvernul condus de Orbán a fost în mod frecvent în conflict cu Comisia Europeană, pe fondul criticilor privind statul de drept și respectarea valorilor europene, dar și din cauza veto-urilor repetate asupra unor inițiative de sprijin pentru Ucraina după invazia Rusiei din 2022.

Budapesta a menținut, de asemenea, relații apropiate cu actori percepuți drept rivali ai blocului european, inclusiv Statele Unite sub administrația Donald Trump, China și Rusia, de la care continuă să importe hidrocarburi.

UMF „Carol Davila" din București, locul 1 în România la cercetare și performanță academică, potrivit clasamentului SCImago 2026
Eurostat: Peste 4,4 milioane de ucraineni beneficiază de protecție temporară în UE. Germania, Polonia și Cehia, destinații principale
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

