Franța: Putin „își pierde calul troian din UE” odată cu înfrângerea lui Viktor Orbán

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat marți, la postul de radio RFI, că înfrângerea electorală a premierului ungar Viktor Orbán reprezintă și un eșec pentru Rusia, susținând că Vladimir Putin „își pierde calul troian din Uniunea Europeană”, informează Agerpres.

„Este o înfrângere pentru Viktor Orbán, este și o înfrângere pentru un anumit număr dintre susținătorii săi din internaționala reacționară, în fruntea cărora se află Vladimir Putin, care își pierde calul troian în Uniunea Europeană”, a declarat Barrot pentru RFI.

Șeful diplomației franceze a făcut apel la succesorul lui Orbán, Péter Magyar, să schimbe direcția politică a Budapestei, inclusiv în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina.

„Ceea ce așteptăm de la succesorul său, Péter Magyar, este să facă ceea ce a spus: să reconstruiască un anumit număr de piloni ai statului de drept pe care Viktor Orbán i-a demontat, să readucă Ungaria în rândul națiunilor europene și să ridice o serie de veto-uri fără nicio justificare”, a adăugat ministrul francez.

Referindu-se la poziția Budapestei față de războiul din Ucraina, Barrot a criticat blocajele repetate impuse de guvernul ungar în cadrul Uniunii Europene:

„În ceea ce privește mai ales sprijinul nostru pentru Ucraina, politica pe care o ducea constituia un obstacol, iar faptul că acest obstacol ar putea fi înlăturat este un lucru binevenit”, a mai spus acesta.

În ultimii ani, guvernul condus de Orbán a fost în mod frecvent în conflict cu Comisia Europeană, pe fondul criticilor privind statul de drept și respectarea valorilor europene, dar și din cauza veto-urilor repetate asupra unor inițiative de sprijin pentru Ucraina după invazia Rusiei din 2022.

Budapesta a menținut, de asemenea, relații apropiate cu actori percepuți drept rivali ai blocului european, inclusiv Statele Unite sub administrația Donald Trump, China și Rusia, de la care continuă să importe hidrocarburi.