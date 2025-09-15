Franța reafirmă “contribuția la securitatea” României după incursiunea unei drone rusești: Trei avioane franceze participă la misiunea “Eastern Sentry”

Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a declarat că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez a fost o încercare a Kremlinului de a testa reacția NATO, escaladând treptat situația fără a provoca o ripostă pe scară largă.

El a făcut aceste declarații într-un interviu acordat publicației The Guardian la Kiev.

Sikorski a confirmat că, deși dronele utilizate în incursiune erau capabile să transporte muniție, cele care au ajuns în Polonia nu erau încărcate cu explozibili.

„Interesant este că toate erau nefuncționale, ceea ce îmi sugerează că Rusia a încercat să ne testeze fără a declanșa un război”, a spus Sikorski.

El a respins sugestiile potrivit cărora apărarea aeriană poloneză nu ar fi fost pregătită pentru incursiune, dat fiind faptul că unele dintre drone au parcurs sute de kilometri în interiorul teritoriului polonez și că, potrivit relatărilor, doar trei sau patru din cele aproximativ 19 drone au fost doborâte.

„Dronele nu și-au atins țintele și au provocat pagube minore proprietăților, nimeni nu a fost rănit. Dacă s-ar fi întâmplat în Ucraina, conform definițiilor ucrainene, acest lucru ar fi considerat un succes de 100%”, a spus el.

Sikorski a respins sugestia lui Donald Trump că „ar fi putut fi o greșeală”, spunând că erau implicate prea multe drone. „Poți să crezi că una sau două au deviat de la țintă, dar 19 greșeli într-o singură noapte, în șapte ore, îmi pare rău, nu cred”, a spus el.

Un roi de 19 drone au pătruns în spațiul aerian al țării în noaptea de 9 spre 10 septembrie, în timpul unui atac cu rachete și drone de amploare asupra Ucrainei. Autoritățile poloneze au declarat că unele drone au fost doborâte preventiv, iar resturile au fost recuperate ulterior în partea centrală și estică a țării.

După ce i-a testat capacitatea defensivă, Moscova a urmărit să vadă și care este abilitatea Poloniei de a combate dezinformarea, într-o dovadă că războiul declanșat de Kremlin în Ucraina se poartă pe mai multe planuri, nu doar în spațiul convențional.

Polonia a publicat explicații detaliate cu privire la dezinformarea pe care a identificat-o pe rețelele sociale și canalele de știri, dezvăluind modul în care Rusia a combinat o campanie de dezinformare cu intruziunile sale fizice pe teritoriul NATO și consecințele ulterioare, informează Politico Europe.

Printre narațiunile identificate se numărau afirmații conform cărora Ucraina ar fi permis dronelor să pătrundă în spațiul aerian polonez pentru a atrage Polonia în război, incidentul ar fi fost o „piesă de teatru” orchestrată de Kiev și Varșovia, Belarus ar fi avertizat Polonia cu privire la sosirea dronelor și chiar că armata poloneză se pregătea să atace Belarus.

Scopul dezinformării, a afirmat Polonia, era de a redirecționa responsabilitatea pentru încălcarea spațiului aerian de la Rusia către Ucraina și de a prezenta armata și serviciile de securitate poloneze ca fiind slabe și confuze.

Acesta a fost primul episod în care un aliat NATO a fost nevoit să recurgă la arsenalul defensiv pentru a a doborî drone rusești.

Uniunea Europeană a condamnat incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei. Și România a condamnat, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”.

În plus, țara noastră s-a alăturat protestului țărilor aliate și l-a convocat la MAE pe ambasadorul Rusiei la București pentru a-i trasmite nemulțumirea fermă față de caracterul iresponsabil al atacurilor forțelor ruse în proximitatea graniței cu România.

Mai mult, peste 40 de țări, inclusiv SUA, România, Ucraina și R. Moldova, și-au exprimat „profunda îngrijorare” la ONU cu privire la incursiunea dronelor Rusiei în Polonia.

Alăturarea Statelor Unite în condamnarea acțiunilor nesăbuite ale Rusiei vine să liniștească aliații din cadrul NATO, după ce președintele american Donald Trump a reacționat într-un mod care a părut că minimizează gravitatea incidentului, spunând că intruziunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei aliate ar fi fost o „eroare” din partea Moscovei.

Premierul polonez Donald Tusk a fost nevoit să îl contrazică pe liderul american și să spună că „atacul cu drone asupra Poloniei nu a fost o eroare”, ci un act făcut cu bună știință.

După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.

Alianța a decis să lanseze operațiunea „Santinela Estică”, o misiune de descurajare și apărare a teritoriului aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.