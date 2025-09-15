NATO
Franța reafirmă “contribuția la securitatea” României după incursiunea unei drone rusești: Trei avioane franceze participă la misiunea “Eastern Sentry”
Ministerul francez de Externe a transmis luni un mesaj de solidaritate și de angajament pentru securitatea României după încălcarea spațiului aerian al țării noastre de o dronă rusească în cursul zilei de sâmbătă.
“Incursiunea unei drone rusești în spațiul aerian al României demonstrează atitudinea inacceptabilă a Moscovei”, a transmis MAE francez, pe X, reacții similare survenind și din partea Suediei și Cehiei.
Parisul a reafirmat faptul că “Franța este pe deplin solidară cu România și contribuie activ la securitatea acesteia ca națiune-cadru a batalionului multinațional NATO”.
Totodată, MAE francez a amintit că în fața acestor provocări aliații din NATO își întăresc apărarea aeriană, referindu-se la misiunea Eastern Sentry ce a fost lansată pe flancul estic.
🇫🇷@francediplo: Incursiunea unei drone rusești în spațiul aerian al României demonstrează atitudinea inacceptabilă a Moscovei. Franța este pe deplin solidară cu România și contribuie activ la securitatea acesteia ca națiune-cadru a batalionului multinațional #NATO.
— FranceenRoumanie 🇫🇷🇪🇺 (@FranceRomania) September 15, 2025
Conform anunțului președintelui Emmanuel Macron, Franța participă cu trei avioane de vânătoare Rafale desfășurate alături de mai mulți aliați.
O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat un act deliberat prin care Moscova caută extinderea războiului ca urmare a intruziunii de zilele trecute în spațiul aerian al Poloniei, iar ministrul român al apărării a transmis că piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc.
Ministerul Apărării Naționale a transmis duminică un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, subliniind că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Frontierele estice ale Europei erau deja în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
Radoslaw Sikorski: Incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei a reprezentat o încercare a Kremlinului de a testa reacția NATO
Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a declarat că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez a fost o încercare a Kremlinului de a testa reacția NATO, escaladând treptat situația fără a provoca o ripostă pe scară largă.
El a făcut aceste declarații într-un interviu acordat publicației The Guardian la Kiev.
Sikorski a confirmat că, deși dronele utilizate în incursiune erau capabile să transporte muniție, cele care au ajuns în Polonia nu erau încărcate cu explozibili.
„Interesant este că toate erau nefuncționale, ceea ce îmi sugerează că Rusia a încercat să ne testeze fără a declanșa un război”, a spus Sikorski.
El a respins sugestiile potrivit cărora apărarea aeriană poloneză nu ar fi fost pregătită pentru incursiune, dat fiind faptul că unele dintre drone au parcurs sute de kilometri în interiorul teritoriului polonez și că, potrivit relatărilor, doar trei sau patru din cele aproximativ 19 drone au fost doborâte.
„Dronele nu și-au atins țintele și au provocat pagube minore proprietăților, nimeni nu a fost rănit. Dacă s-ar fi întâmplat în Ucraina, conform definițiilor ucrainene, acest lucru ar fi considerat un succes de 100%”, a spus el.
Sikorski a respins sugestia lui Donald Trump că „ar fi putut fi o greșeală”, spunând că erau implicate prea multe drone. „Poți să crezi că una sau două au deviat de la țintă, dar 19 greșeli într-o singură noapte, în șapte ore, îmi pare rău, nu cred”, a spus el.
Un roi de 19 drone au pătruns în spațiul aerian al țării în noaptea de 9 spre 10 septembrie, în timpul unui atac cu rachete și drone de amploare asupra Ucrainei. Autoritățile poloneze au declarat că unele drone au fost doborâte preventiv, iar resturile au fost recuperate ulterior în partea centrală și estică a țării.
După ce i-a testat capacitatea defensivă, Moscova a urmărit să vadă și care este abilitatea Poloniei de a combate dezinformarea, într-o dovadă că războiul declanșat de Kremlin în Ucraina se poartă pe mai multe planuri, nu doar în spațiul convențional.
Polonia a publicat explicații detaliate cu privire la dezinformarea pe care a identificat-o pe rețelele sociale și canalele de știri, dezvăluind modul în care Rusia a combinat o campanie de dezinformare cu intruziunile sale fizice pe teritoriul NATO și consecințele ulterioare, informează Politico Europe.
Printre narațiunile identificate se numărau afirmații conform cărora Ucraina ar fi permis dronelor să pătrundă în spațiul aerian polonez pentru a atrage Polonia în război, incidentul ar fi fost o „piesă de teatru” orchestrată de Kiev și Varșovia, Belarus ar fi avertizat Polonia cu privire la sosirea dronelor și chiar că armata poloneză se pregătea să atace Belarus.
Scopul dezinformării, a afirmat Polonia, era de a redirecționa responsabilitatea pentru încălcarea spațiului aerian de la Rusia către Ucraina și de a prezenta armata și serviciile de securitate poloneze ca fiind slabe și confuze.
Acesta a fost primul episod în care un aliat NATO a fost nevoit să recurgă la arsenalul defensiv pentru a a doborî drone rusești.
Uniunea Europeană a condamnat incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei. Și România a condamnat, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”.
În plus, țara noastră s-a alăturat protestului țărilor aliate și l-a convocat la MAE pe ambasadorul Rusiei la București pentru a-i trasmite nemulțumirea fermă față de caracterul iresponsabil al atacurilor forțelor ruse în proximitatea graniței cu România.
Mai mult, peste 40 de țări, inclusiv SUA, România, Ucraina și R. Moldova, și-au exprimat „profunda îngrijorare” la ONU cu privire la incursiunea dronelor Rusiei în Polonia.
Alăturarea Statelor Unite în condamnarea acțiunilor nesăbuite ale Rusiei vine să liniștească aliații din cadrul NATO, după ce președintele american Donald Trump a reacționat într-un mod care a părut că minimizează gravitatea incidentului, spunând că intruziunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei aliate ar fi fost o „eroare” din partea Moscovei.
Premierul polonez Donald Tusk a fost nevoit să îl contrazică pe liderul american și să spună că „atacul cu drone asupra Poloniei nu a fost o eroare”, ci un act făcut cu bună știință.
După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.
Alianța a decis să lanseze operațiunea „Santinela Estică”, o misiune de descurajare și apărare a teritoriului aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
MApN explică de ce piloții nu au doborât drona rusească care a încălcat spațiul aerian al României: “Au evaluat riscurile colaterale”
Ministerul Apărării Naționale a transmis duminică un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, subliniind că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Potrivit unui comunicat, o dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei.
Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la NE de Chilia Veche spre SV de Izmail, și a părăsit spațiul aerian național în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina.
Aeronavele F-16 au avut contact intermitent cu ținta, vizual și radar, urmărind-o pe tot parcursul evoluției.
Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
În sprijinul aeronavelor românești au venit și aliații germani dislocați la Mihail Kogălniceanu cu două aeronave Eurofighter Typhoon, care au monitorizat zona până la ora 21.30.
“Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre. Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligațiilor sale ca stat membru al Alianței și va continua să colaboreze strâns cu partenerii și aliații pentru monitorizarea și apărarea spațiului aerian național”, a mai transmis MApN.
Totodată, Ministerul Apărării Naționale asigură opinia publică că toate măsurile necesare pentru garantarea securității naționale sunt aplicate permanent, iar structurile de apărare sunt pregătite să răspundă prompt oricărei situații similare.
Legea nr. 73 din 2025 oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor și a vehiculelor aeriene care pătrund neautorizat în spațiul aerian național, în condițiile prevăzute la art 18: „Măsurile prevăzute la art. 11 sunt dispuse în raport cu nivelul amenințării, în limitele dreptului internațional aplicabil, după ce au fost luate în considerare toate circumstanțele specifice ale evenimentului și ținând cont de prioritatea protejării vieții persoanelor, ultima soluție posibilă dispusă fiind nimicirea aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian național.ˮ
În baza aceeași legi, ministrul apărării naționale a semnat, în luna iulie 2025, ordinul prin care autorizarea de doborâre a dronelor revine comandanților desemnați prin planurile de operații.
Și ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a subliniat într-o postare pe Facebook că legislația actuală permite armatei române și aliaților care execută misiuni de poliție aeriană să doboare dronele inamice intrate în spațiul național.
„Asta e în Legea 73 din 2025 – puteți să vă uitați la dezbaterile din primăvară din Parlament, unde m-am ‘luptat’ politic cu prietenii lui Putin și cu fake news-urile lor. (…) Piloții sau antiaeriana de la sol primesc aprobarea pe linie militară, operațională. Au avut aprobarea și astăzi și o vor avea ori de câte ori vor intra drone la noi”, a scris Moșteanu, după ce anterior acesta afirmase într-o emisiune TV că dronele ruseşti care vor intra în spaţiul aerian al României vor fi doborâte.
Majoritatea germanilor se tem de un potențial atac al Rusiei asupra unei țări NATO (sondaj)
Majoritatea germanilor s-au arătat îngrijorați de un potențial atac al Rusiei asupra unei țări NATO, după ce, recent, un roi de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, arată un sondaj publicat duminică și citat de DPA, informează Agerpres.
Conform sondajului realizat de institutul Insa pentru ziarul Bild, 62% dintre cei 1.002 respondenți au declarat că se tem de un atac asupra unor țări NATO, cum ar fi Polonia sau Lituania, în timp ce 28% nu se tem, iar 10% nu sunt siguri.
Sondajul mai arată și un sprijin puternic al germanilor față de intensificarea sancțiunilor economice asupra Rusiei. Aproximativ 49% au spus că toate livrările de gaze și petrol din Rusia către Uniunea Europeană ar trebui oprite imediat, în timp ce 33% au fost în favoarea continuării livrărilor, 11% au fost nesiguri, iar 7% au spus că nu contează.
Mai mult, majoritatea germanilor sunt de părere că Rusia trebuie să plătească pentru războiul pe care l-a declanșat împotriva Ucrainei.
51% dintre respondenți au declarat că activele ruse înghețate în UE ar trebui folosite pentru a sprijini Ucraina, în timp ce 29% s-au opus, iar 20% au fost nesiguri sau nu au avut nicio opinie.
Un roi de 19 drone au pătruns în spațiul aerian al țării în noaptea de 9 spre 10 septembrie, în timpul unui atac cu rachete și drone de amploare asupra Ucrainei. Autoritățile poloneze au declarat că unele drone au fost doborâte preventiv, iar resturile au fost recuperate ulterior în partea centrală și estică a țării.
După ce i-a testat capacitatea defensivă, Moscova a urmărit să vadă și care este abilitatea Poloniei de a combate dezinformarea, într-o dovadă că războiul declanșat de Kremlin în Ucraina se poartă pe mai multe planuri, nu doar în spațiul convențional.
Polonia a publicat explicații detaliate cu privire la dezinformarea pe care a identificat-o pe rețelele sociale și canalele de știri, dezvăluind modul în care Rusia a combinat o campanie de dezinformare cu intruziunile sale fizice pe teritoriul NATO și consecințele ulterioare, informează Politico Europe.
Printre narațiunile identificate se numărau afirmații conform cărora Ucraina ar fi permis dronelor să pătrundă în spațiul aerian polonez pentru a atrage Polonia în război, incidentul ar fi fost o „piesă de teatru” orchestrată de Kiev și Varșovia, Belarus ar fi avertizat Polonia cu privire la sosirea dronelor și chiar că armata poloneză se pregătea să atace Belarus.
Scopul dezinformării, a afirmat Polonia, era de a redirecționa responsabilitatea pentru încălcarea spațiului aerian de la Rusia către Ucraina și de a prezenta armata și serviciile de securitate poloneze ca fiind slabe și confuze.
Acesta a fost primul episod în care un aliat NATO a fost nevoit să recurgă la arsenalul defensiv pentru a a doborî drone rusești.
Uniunea Europeană a condamnat incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei. Și România a condamnat, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”.
În plus, țara noastră s-a alăturat protestului țărilor aliate și l-a convocat la MAE pe ambasadorul Rusiei la București pentru a-i trasmite nemulțumirea fermă față de caracterul iresponsabil al atacurilor forțelor ruse în proximitatea graniței cu România.
Mai mult, peste 40 de țări, inclusiv SUA, România, Ucraina și R. Moldova, și-au exprimat „profunda îngrijorare” la ONU cu privire la incursiunea dronelor Rusiei în Polonia.
Alăturarea Statelor Unite în condamnarea acțiunilor nesăbuite ale Rusiei vine să liniștească aliații din cadrul NATO, după ce președintele american Donald Trump a reacționat într-un mod care a părut că minimizează gravitatea incidentului, spunând că intruziunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei aliate ar fi fost o „eroare” din partea Moscovei.
Premierul polonez Donald Tusk a fost nevoit să îl contrazică pe liderul american și să spună că „atacul cu drone asupra Poloniei nu a fost o eroare”, ci un act făcut cu bună știință.
După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la în spațiul aerian al României.
Alianța a decis să lanseze operațiunea „Santinela Estică”, o misiune de descurajare și apărare a teritoriului aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
