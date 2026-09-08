Franța, Regatul Unit și Canada se numără printre cele 12 țări care au anunțat restricții comerciale asupra produselor provenite din așezările israeliene ilegale

Franța și Canada se alătură Regatului Unit în impunerea, marți, a unor noi sancțiuni comerciale împotriva așezărilor israeliene ilegale, ceea ce reprezintă o victorie diplomatică importantă pentru Marea Britanie, în contextul redefinirii relației sale cu Israelul, informează Politico Europe.

În Camera Comunelor, ministrul britanic de externe, Ed Miliband, a confirmat că Marea Britanie, Franța și Canada vor impune o interdicție asupra comerțului cu bunuri și anumite servicii provenite din așezările israeliene, după ce, luna trecută, au condamnat planurile Israelului de a construi 1.200 de locuințe noi în zona E1, situată la est de Ierusalim.

„Marea Britanie va lua măsuri împotriva anumitor companii și persoane fizice care furnizează servicii precum construcții, infrastructură, finanțare sau servicii imobiliare pentru extinderea așezărilor”, a declarat Miliband în fața deputaților, adăugând: „Celor care finanțează sau facilitează așezările ilegale, permiteți-mi să le spun următorul lucru: veți avea de-a face cu toată forța sancțiunilor impuse de Marea Britanie.”

El a afirmat că Marea Britanie va „acționa în colaborare cu alte țări, în cadrul unei coaliții internaționale largi”, confirmând că și Franța și Canada vor interzice importul de mărfuri din așezările ilegale.

Confirmând această măsură într-o postare pe X, ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat: „Franța va înceta comerțul cu așezările israeliene din teritoriile palestiniene ocupate, alături de alte 11 țări care și-au asumat angajamente similare”, precum Regatul Unit, Canada, Danemarca, Spania, Finlanda, Irlanda, Islanda, Norvegia, Polonia, Portugalia și Suedia.

La France va mettre fin au commerce avec les colonies israéliennes situées dans les Territoires palestiniens occupés, avec onze autres pays qui ont pris des engagements du même ordre. Pourquoi ? Parce que la Cisjordanie est au bord de l’explosion : expansion effrénée de la… pic.twitter.com/mJStC3HgOk — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) September 8, 2026

„Franța nu poate, prin comerțul său, să susțină o situație care amenință securitatea atât a israelienilor, cât și a palestinienilor”, a mai spus Barrot.

Aceasta vine în urma unui efort diplomatic major depus de guvernul britanic pe parcursul verii, care a culminat cu vizita președintelui francez Emmanuel Macron la Londra săptămâna trecută.

Anunțul lui Miliband marchează o schimbare radicală a poziției Marii Britanii față de așezările israeliene sub conducerea noului prim-ministru britanic, Andy Burnham.

Relația dintre Israel și Franța, care a fost de-a lungul istoriei unul dintre aliații săi apropiați și care găzduiește mai mulți evrei decât orice altă țară din Europa, a devenit tensionată pe fondul războiului din Gaza.

Anul trecut, Macron a afirmat că Europa trebuie să-și „înăsprească” poziția colectivă față de Israel și a reușit într-o oarecare măsură să convingă alte democrații occidentale să se alăture Franței în recunoașterea unui stat palestinian anul trecut.

Deși mai multe țări din UE s-au angajat să interzică comerțul cu așezările ilegale israeliene, această măsură este neclară din punct de vedere juridic în conformitate cu legislația UE, deoarece comerțul este o competență exclusivă a Uniunii.

Statele membre pot lua astfel de măsuri pe motiv de securitate națională sau de încălcare a drepturilor omului și a democrației, dar orice măsură la nivel național este evaluată din perspectiva compatibilității cu legislația UE.