Franța ripostează acuzațiilor SUA privind Gaza: „Recunoașterea statului palestinian nu a dus la eșecul negocierilor privind ostaticii”

Ministerul francez de Externe i-a răspuns ferm lui Marco Rubio, după ce secretarul de stat american a susținut că planul Franței de a recunoaște un stat palestinian ar fi compromis negocierile pentru armistițiul din Gaza, informează Politico Europe.

„Recunoașterea statului palestinian nu a dus la eșecul negocierilor privind ostaticii”, se arată într-o postare pe un nou cont X, numit French Response, despre care un purtător de cuvânt al guvernului francez a confirmat că este legat de Ministerul de Externe de la Paris.

❌ No @SecRubio, the recognition of the State of Palestine did not cause the breakdown of hostage negotiations. THE FACTS 👇 [THREAD] — French Response (@FrenchResponse) September 5, 2025

Vineri, ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a anunțat lansarea French Response ca parte a unei strategii de „contracarare a tuturor celor din străinătate care doresc să dăuneze imaginii Franței”.

Rubio a declarat la începutul acestei săptămâni că decizia președintelui francez Emmanuel Macron de a recunoaște statul palestinian a distrus orice șansă de succes a negocierilor de încetare a focului între Israel și gruparea militantă Hamas, repetând acuzații similare formulate luna trecută. Potrivit lui Rubio, Hamas s-a retras din negocieri „în momentul în care francezii au făcut anunțul”.

Mesajele publicate pe contul French Response evidențiază orele postărilor de pe rețelele sociale ale lui Emmanuel Macron și ale premierului israelian Benjamin Netanyahu, pentru a susține că „negocierile eșuaseră deja înainte de anunțul Franței”.

De asemenea, contul a făcut trimitere la o declarație din cadrul unei conferințe a Națiunilor Unite din iulie, organizată sub egida Franței și Arabiei Saudite, care afirma că „recunoașterea și realizarea Statului Palestina sunt o componentă esențială și indispensabilă pentru realizarea soluției cu două state”.

Contul a menționat și un mesaj al emisarului special al SUA, Steve Witkoff, care anunța că Washingtonul se va retrage din negocierile pentru încetarea focului, motivând că Hamas nu acționează cu bună-credință.

Ministerul condus de Barrot își consolidează capacitatea de a detecta dezinformarea prin intermediul unor „centre de monitorizare” pe rețelele sociale și a creat „contul de răspuns automat” pentru a „contracara atacurile false îndreptate împotriva noastră”, a declarat ministrul într-un interviu publicat de BFM TV.

Emmanuel Macron a anunțat în iulie că Franța va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, în septembrie. De atunci și Marea Britanie, Canada, Australia și Belgia au făcut anunțuri similare.

Mii de palestinieni au fost uciși în atacurile aeriene și împușcăturile israeliene care au urmat atacului Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, în care 1.200 de persoane au fost ucise și alte 251 luate ostatice.

La sfârșitul lunii august, numărul victimelor din Gaza se ridica la peste 63.500 de persoane, dintre care aproape 10.000 de femei și peste 18.000 de copii, potrivit cifrelor înregistrate de Oficiul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare, provenite de la ministerul sănătății din Gaza, condus de Hamas.

Sâmbătă, Israelul a cerut locuitorilor din Gaza să se mute într-o „zonă umanitară” din sud, în timp ce se pregătea să preia controlul asupra orașului Gaza, a raportat AFP. Al-Mawasi, situat pe coasta de sud a Gazei, a fost desemnat anterior zonă umanitară, dar a fost totuși bombardat în repetate rânduri.