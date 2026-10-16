Franța s-a oferit să ajute România cu echipamente pentru securitatea la Marea Neagră, afirmă Nicușor Dan. Șeful statului a discutat cu Macron la Bruxelles

Corespondență din Bruxelles

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri seară, la capătul summitului Consiliului European de la Bruxelles, că Franța s-a oferit să sprijine România cu echipamente necesare consolidării securității la Marea Neagră, în contextul incidentelor recente în care nave comerciale au fost lovite de drone.

„A existat o discuție despre evenimentele recente de la Marea Neagră. Cum am făcut în urmă cu aproape un an am solicitat ajutor până când echipamentele pe care noi le-am comandat pe SAFE vor veni. Colegii au avut discuții cu echipa tehnică a Franței care s-a oferit să ne ajute cu echipamentele necesare și să înțeleagă mai bine nevoile”, a spus Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă.

Președintele a afirmat că răspunsul Franței a venit în decurs de 24 de ore și s-a declarat încrezător că și alți aliați vor răspunde solicitării României.

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El a precizat în debutul declarațiilor de presă că a avut o discuție bilaterală cu președintele francez Emmanuel Macron, însă nu și conținutul acesteia, fiind preconizat că temele abordate au vizat candidatura României la șefia Organizației Internaționale a Francofoniei. De asemenea, Nicușor Dan a avut o discuție bilaterală și cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis.

„Trebuie să facem paralela cu ce a fost acum câteva luni pe Dunăre și acum la Marea Neagră. Atunci am mers către partenerii noștri. Suntem în aceeași situație. O amenințare care nu exista anul trecut. Aceeași solicitare la care iată în 24 de ore deja Franța a răspuns. Sunt convins că alți aliați vor răspunde. Tot timpul sunt provocări noi. Din fericire, România are aliați. O relație bună, corectă cu aliații. Și bineînțeles programul SAFE”, a afirmat șeful statului.

Întrebat dacă a discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre securitatea la Marea Neagră, Nicușor Dan a precizat că interacțiunea dintre cei doi a fost scurtă, însă echipele lor au abordat alte subiecte. El a evidențiat, totodată, expertiza Ucrainei în domeniul securității.