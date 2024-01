Franța, scena protestelor fermierilor privind importurile de mărfuri, generează 10% din totalul investițiilor străine directe în România, contribuind astfel la dezvoltarea domeniilor strategice din țara noastră

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut luni o convorbire telefonică “productivă” cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat lidera de la Chișinău prin intermediul unui mesaj scris pe rețeaua de socializare X.

Sandu i-a exprimat lui von der Leyen “recunoștința pentru dedicarea sa personală” față de Republica Moldova.

“Am discutat despre următorii pași pe calea noastră de aderare la UE. Am subliniat angajamentul nostru față de reformele care consolidează democrația, statul de drept și creșterea economică”, a mai precizat președinta Republicii Moldova.

— Maia Sandu (@sandumaiamd) January 29, 2024