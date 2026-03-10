Franța și aliații săi pregătesc „o misiune pur defensivă, de sprijin” pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, anunță Macron

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat, în cadrul unei vizite în Cipru, că Franța și aliații săi pregătesc „o misiune pur defensivă, de sprijin” pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, unde zeci de nave au rămas blocate de la începutul războiului, relatează .

În timpul unei vizite de o zi pe insula din estul Mediteranei – statul membru al Uniunii Europene cel mai apropiat de Orientul Mijlociu – Macron a declarat că misiunea va începe „cât mai curând posibil după încheierea celei mai intense faze a conflictului”.

Ministrul grec al transporturilor maritime a descris situația din strâmtoare drept „alarmantă”, afirmând că numeroase petroliere au rămas blocate pe această rută maritimă strategică după începerea loviturilor aeriene ale Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului. Aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol tranzitează zilnic această strâmtoare.

„Este esențială pentru comerțul internațional, dar și pentru fluxurile de gaze și petrol, care trebuie să poată părăsi din nou această regiune”, a declarat Macron jurnaliștilor.

Liderul francez a promis, de asemenea, că Uniunea Europeană va face tot posibilul pentru a sprijini Ciprul, în contextul în care mai multe state membre ale UE au trimis nave de război și avioane de luptă după un atac cu dronă asupra unei baze britanice de pe insulă.

Citiți și: Emmanuel Macron i-a cerut președintelui iranian să pună capăt loviturilor împotriva țărilor din regiune și să ridice blocada asupra Strâmtorii Ormuz

Emmanuel Macron a declarat că un atac asupra Ciprului reprezintă un atac asupra întregii Europe, după ce țara insulară a fost vizată de drone fabricate în Iran.

O dronă a lovit baza britanică RAF Akrotiri, puțin după miezul nopții de luni, provocând doar pagube materiale minore unui hangar pentru avioane.

Alte două drone au fost interceptate de avioane de luptă britanice în aceeași zi, după ce au fost lansate de la baza aeriană, au declarat oficialii.

Guvernul Ciprului a declarat că dronele au fost lansate din Liban, probabil de militanții Hezbollah.