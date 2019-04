Franța și Germania anunță că doresc o ”alianță pentru multilateralism”: Dorim să ne asigurăm că ONU rămâne și pe viitor instituția pivot pentru pace și securitate

Security Council meeting on Protection of civilians in armed conflict. Letter dated 9 May 2018 from the Permanent Representative of Poland to the United Nations addressed to the Secretary-General (S/2018/444) Report of the Secretary-General on the protection of civilians in armed conflict (S/2018/462). Romania

Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, a susținut miercuri, 27 februarie 2019, o intervenție în Consiliul de Securitate, în cadrul dezbaterii deschise pe tema „Să facem armele să tacă în Africa: Cooperarea ONU cu organizațiile regionale". Reuniunea a fost prezidată de către ministrul afacerilor externe al Guineei Ecuatoriale, țară ce deține președinția Consiliului de Securitate ONU în luna februarie 2019, se arată într-un comunicat remis Calea Europeană.ro. În intervenţia sa, ambasadorul României a evocat importanţa colaborării ONU – Uniunea Africană şi a interacţiunii în formatul ONU – Uniunea Africană – Uniunea Europeană, ca elemente esenţiale pentru securitatea internaţională şi dezvoltarea durabilă în Africa. A punctat că România a fost unul dintre co-sponsorii rezoluţiei „Încetarea conflictelor armate în Africa: Cooperarea între ONU şi organizaţiile regionale", adoptată în dimineața aceleiași zile. Arătând că România încurajează o abordare axată pe principiul „soluţii africane la probleme africane", a amintit că, pe durata preşedinţiei României la Comisia pentru Consolidarea Păcii (Peacebuilding Commission – PBC), în anul 2018, a fost instituţionalizată practica organizării unei întâlniri anuale între PBC și Consiliul pentru Pace și Securitate al Uniunii Africane. Subliniind importanța pe care țara noastră o acordă prevenirii conflictelor, medierii, consolidării păcii şi reconstrucției post-conflict, diplomatul român a arătat că: „Vizitele pe care le-am efectuat, în calitate de Președinte al PBC, în Africa de Vest și regiunea Sahel, precum și interacțiunea cu autorități naționale şi regionale din Africa, au avut drept scop identificarea modalităților de cooperare în domeniul finanțării consolidării păcii în țările africane și a coordonării acțiunii internaționale în sprijinul acestora". Menționând că obiectivul de încetare a conflictelor armate în Africa poate fi atins doar prin construirea unor parteneriate între statele africane și comunitatea internațională, ambasadorul Ion Jinga a exprimat speranța că, la 1 martie 2019, Adunarea Generală a ONU va adopta prin consens rezoluția pe tema „Rolul diamantelor în alimentarea conflictelor: întreruperea legăturii dintre tranzacțiile ilicite de diamante brute și conflictele armate", în susținerea căreia România va interveni atât în calitate națională, cât și ca Președinte al Consiliului Uniunii Europene. ,,Cred cu tărie că este timpul să înlocuim pentru totdeauna paradigma diamantelor însângerate, cu cea a diamantelor în slujba păcii", a spus Reprezentantul Permanent al României la ONU. Acesta a precizat și că, în prezent: „România participă la șase misiuni și operațiuni ale ONU în Africa, pe toate palierele principale ale securității, în Republica Centrafricană, Mali, Republica Democratică Congo, Darfur, Sudanul de Sud și Libia. De asemenea, România este singurul stat membru care contribuie cu echipe de protecție apropiată la misiunile coordonate de Departamentul de Siguranță și Securitate al ONU. Începând cu 15 octombrie 2019, România va contribui la misiunea ONU de menținere a păcii în Mali cu patru elicoptere PUMA și 120 de soldați". Menționând că țara noastră candidează pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate, pentru perioada 2020-2021, Ion Jinga a amintit că prima rezoluție ONU privind cooperarea cu organizațiile regionale (Rezoluția 1631) a fost adoptată în anul 2005, în timpul Președinției României la Consiliul de Securitate.