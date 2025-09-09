Franța și Germania cer includerea Lukoil și a rafinăriilor din țările terțe alimentate cu petrol rusesc în cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE

Germania și Franța au propus adăugarea companiei petroliere ruse Lukoil și a diviziei sale comerciale Litasco pe lista sancțiunilor Uniunii Europene, în cadrul celui de-al 19-lea pachet de măsuri împotriva Moscovei, relatează Bloomberg, citând surse diplomatice.

Potrivit informațiilor, Berlin și Paris au transmis propunerea săptămâna trecută către Comisia Europeană, subliniind că „vânzarea de petrol și gaze este principala sursă de finanțare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei”.

În consecință, Berlinul și Parisul consideră necesar ca noile măsuri să se concentreze pe entitățile, companiile și statele terțe care se află în centrul acestor vânzări de hidrocarburi, inclusiv Lukoil – unul dintre ultimele grupuri private rusești din acest sector. Lukoil, unul dintre cei mai mari producători de petrol din Rusia, deține și stații de benzină în Uniunea Europeană, în special în Belgia.

Inițiativa franco-germană vizează și rafinării din state terțe alimentate cu petrol rusesc, care apoi este revândut în interiorul Uniunii Europene sub o altă origine. De asemenea, documentul cere consolidarea sancțiunilor împotriva companiilor din afara Rusiei care sprijină evitarea restricțiilor, precum și asupra mecanismelor financiare utilizate de Moscova. Se estimează că aproximativ 250 de bănci mici sunt implicate în tranzacții menite să susțină efortul de război al Rusiei.

Diplomații citați au precizat că discuțiile privind al 19-lea pachet se află într-un stadiu incipient, iar adoptarea va necesita acordul unanim al celor 27 de state membre ale UE. În acest context, ochii sunt ațintiți asupra Ungariei, care ar putea respinge noile restricții din cauza dependenței sale energetice de Rusia.

Deși Uniunea Europeană a interzis importurile de petrol rusesc după declanșarea invaziei în Ucraina, Slovacia și Ungaria au beneficiat de derogări datorită dependenței ridicate de aceste livrări.