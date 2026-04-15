Franța și Indonezia își consolidează cooperarea militară și energetică, într-un context diplomatic intens pentru Jakarta

Indonezia și Franța au convenit să își intensifice cooperarea bilaterală în domeniile apărării și energiei, în urma întâlnirii de la Paris dintre președinții Prabowo Subianto și Emmanuel Macron. Angajamentul vine într-un context diplomatic activ pentru Jakarta, care, în aceeași săptămână, și-a consolidat relațiile atât cu Statele Unite, cât și cu Rusia, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Prabowo și Macron au discutat marți la Palatul Elysée despre „consolidarea cooperării” în „sectoare prioritare”, precum achiziționarea de echipamente militare, consolidarea industriei de apărare, tranziția energetică și dezvoltarea surselor regenerabile de energie, a explicat miercuri guvernul Indoneziei.

Angajamentul survine într-un moment de criză a aprovizionării cu energie din cauza războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, care are printre principalele puncte de tensiune Strâmtoarea Ormuz, pe unde, în timp de pace, circulă aproximativ 20% din petrolul și un sfert din gazul mondial.

Teheranul a blocat circulația pe această cale maritimă strategică, unde în prezent SUA blochează de asemenea navele care pleacă din sau se îndreaptă spre porturile iraniene, după ce negocierile de pace dintre cele două părți, organizate la Islamabad la sfârșitul săptămânii trecute, s-au încheiat fără rezultate.

În acest context, Indonezia, principala economie din Asia de Sud-Est și a treia cea mai mare democrație din lume, și-a consolidat legăturile energetice atât cu Franța, cât și cu Rusia, unde luni Prabowo s-a întâlnit cu omologul său, Vladimir Putin.

Ministrul energiei din Indonezia, Bahlil Lahadalia, a afirmat marți că, după discuțiile dintre Prabowo și Putin, Indonezia va putea să își crească rezervele de țiței, fără a intra în detalii despre ceea ce s-a convenit.

Situația din Strâmtoarea Ormuz, de care depind în mare măsură țările din Asia, a determinat SUA să anunțe pe 6 martie o scutire de sancțiuni pentru țițeiul rusesc în tranzit, care a expirat sâmbătă.

În paralel cu întâlnirea lui Prabowo de la Moscova, ministrul indonezian al apărării Sjafrie Sjamsoeddin a călătorit la Washington, unde a semnat cu omologul său american, Pete Hegseth, un acord ce vizează consolidarea cooperării militare bilaterale.

Acordul ridică relațiile bilaterale în domeniul apărării la un Parteneriat Major de Cooperare ce vizează modernizarea militară și dezvoltarea capacităților, instruirea și educația militară profesională, precum și exercițiile și cooperarea operațională.

Sub umbrela acestui parteneriat, Washington și Jakarta își vor consolida instruirea comună a forțelor speciale și vor explora inițiative legate de tehnologiile de generație nouă în domenii precum apărarea maritimă și submarină, printre alte aspecte.