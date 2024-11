Franța și Marea Britanie se angajează să lupte împotriva „putinizării” lumii: „Vom face tot ce este necesar pentru ca Ucraina să obțină o pace justă și durabilă”

Şefii diplomaţiilor din Marea Britanie şi Franţa, David Lammy şi Jean-Noel Barrot, s-au întâlnit vineri, în prima vizită bilaterală la Londra a unui ministrul francez de externe din ultimii de şase ani, pentru a reafirma angajamentul celor două ţări de a lupta împotriva „putinizării” lumii, informează EFE, potrivit Agerpres.

În discuţia cu omologul francez, ministrul britanic de externe a evidenţiat că relaţia dintre cele două ţări este „lungă şi rezistentă, caldă şi profundă”, în pofida timpului care a trecut de la ultima întâlnire bilaterală la acest nivel, în 2018, în perioada în care executivul de la Londra era condus de premierul conservator Theresa May.

Potrivit declaraţiilor făcute presei chiar înainte de începerea întrevederii, întâlnirea subliniază „angajamentul guvernului laburist de a restabili relaţiile cu partenerii europeni”.

„După 80 de ani, cele două națiuni ale noastre rămân unite în ceea ce privește provocările, de la securitate la schimbările climatice”, a scris David Lammy pe paltforma X.

I hosted @jnbarrot at Carlton Gardens – HQ of the Free French government between 1940-1944.

80 years on, our two nations remain united on challenges, from security to climate change.

Pleased to welcome France to the first mission of the UK-led Global Clean Power Alliance. pic.twitter.com/RqBSAzNXF3

— David Lammy (@DavidLammy) November 22, 2024