Franța va da undă verde procesului de extindere a UE în Balcanii de Vest, în martie, doar dacă Macedonia de Nord și Albania îndeplinesc condiționalitățile de aderare

Comisia Europeană a lansat o consultare publică la nivelul Uniunii Europene cu privire la Planul european de luptă împotriva cancerului.

Consultarea, lansată cu ocazia Zilei Mondiale de luptă împotriva cancerului, va contribui la elaborarea planului, va identifica domeniile-cheie și va analiza acțiunile viitoare.

”Cu toții avem un prieten, un coleg sau o rudă care s-a confruntat cu această problemă. Cu toții am trăit aceeași senzație de tristețe și de neajutorare. Însă există ceva ce putem face – individual și împreună. La nivelul statelor membre și la nivelul Uniunii Europene. Desigur, nu pornim de la zero. Dar putem face mult mai mult decât ce facem în momentul de față. Astăzi, cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului, ne angajăm pe o cale comună care va conduce la Planul de acțiune european de luptă împotriva cancerului. Împreună putem schimba lucrurile: prin prevenire și cercetare, printr-o nouă strategie în materie de date și prin egalitatea de tratament în întreaga Europă.”, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen cu ocazia acestui eveniment, informează Comisia Europeană printr-un comunicat.

Într-un mesaj postat pe Twitter, Ursula von der Leyen a semnalat că ”mai sunt multe de făcut”, având în vedere că ”ratele de supravieţuire în cazurile de cancer sunt în creştere”.

”Am studiat Medicina pentru a-i ajuta pe alţii să depăşească tristeţea şi neputinţa”, a scris Von der Leyen pe Twitter.

I studied medicine to help others, overcome sadness and helplessness. Today cancer survival rates are increasing, but still so much to do. Now as President of the @EU_Commission, I work with you on Europe’s Cancer Beating Plan! We’ll need everyone’s contribution. #WorldCancerDay

