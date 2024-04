Franța va face „totul pentru a evita o conflagrație” în Orientul Mijlociu și îndeamnă Israelul „să nu răspundă prin escaladare, ci mai degrabă prin izolarea Iranului”

Uniunea Europeană, prin vocea președinților instituțiilor europene, a condamnat ferm atacul Iranului asupra Israelului și au lansat un apel la evitarea unei noi escaladări a situației în regiune.

”Condamn cu fermitate atacul lansat de Iran asupra Israelului. Trebuie făcut tot posibilul pentru a preveni o nouă escaladare în regiune. Trebuie evitată o nouă vărsare de sânge. Vom continua să urmărim îndeaproape situația împreună cu partenerii noștri”, a precizat președintele Consiliului European, Charles Michel, într-un mesaj publicat pe platforma X, fostă Twitter.

Strongly condemn the attack launched by Iran on Israel. Everything must be done to prevent further regional escalation. More bloodshed must be avoided. We will continue to follow the situation closely with our partners. — Charles Michel (@CharlesMichel) April 13, 2024

La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat ”cu fermitate atacul flagrant și nejustificat al Iranului asupra Israelului”.

”Solicit Iranului și reprezentanților săi să înceteze imediat aceste atacuri. Toți actorii trebuie acum să se abțină de la o nouă escaladare și să lucreze pentru a restabili stabilitatea în regiune”, a menționat aceasta pe aceeași rețea de socializare.

I strongly condemn Iran‘s blatant and unjustifiable attack on Israel. And I call on Iran and its proxies to immediately cease these attacks. All actors must now refrain from further escalation and work to restore stability in the region. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 14, 2024

Un mesaj a venit și din partea președintei Parlamentului European, Roberta Metsola.

”Atacurile cu drone și rachete fără precedent ale Iranului asupra Israelului reprezintă o escaladare semnificativă. Riscă să provoace mai mult haos în Orientul Mijlociu. UE condamnă atacul în cei mai duri termeni posibili și va continua să depună eforturi pentru dezescaladare și pentru a împiedica o spirală a văsării de sânge”, a precizat Metsola.

Iran’s unprecedented drone & missile strikes on Israel is a major escalation. It risks igniting further chaos across the Middle East. The EU condemns the attack in the strongest possible terms & will keep working to de-escalate & stop the situation spiralling into more bloodshed — Roberta Metsola (@EP_President) April 14, 2024

Reacții au venit și din partea cancelarului german Olaf Scholz, premierul britanic Rishi Sunak, premierului italian Giorgia Meloni, președintelui francez Emmanuel Macron, premierul canadian Justin Trudeau, membri ai G7 care urmează să se reunească astăzi, în urma unei solicitări formulate de președintele american Joe Biden, care a reacționat, de asemenea, în aceeași cheie.

”Atacul pe care Iranul l-a lansat asupra teritoriului israelian este nejustificat și profund iresponsabil. Iran riscă o nouă escaladare în regiune. Germania este alături de Israel și vom discuția despre situație din regiune cu aliații noștri”, a dat asigurări Olaf Scholz.

The attack on Israeli territory that Iran launched tonight is unjustifiable and highly irresponsible. Iran risks a further escalation in the region. Germany stands by Israel and we will discuss the situation with our allies. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) April 14, 2024

”Iran a demonstrat încă o dată că intenționează să semene haos în propria curte. Marea Britanie va continua să susțină securitatea Israelului și a tuturor partenerilor noștri regionali, inclusiv a Iordaniei și Irakului. Alături de aliații noștri, lucrăm de urgență pentru a stabiliza situația și a preveni o nouă escaladare. Nimeni nu dorește să vadă mai multă vărsare de sânge”, a precizat premierul Rishi Sunak într-un mesaj publicat pe platforma X.

Read my statement on the Iranian regime’s reckless attack against Israel. pic.twitter.com/xeuR3cd3kG — Rishi Sunak (@RishiSunak) April 13, 2024

Omologul canadian a evaluat că ”ultimele acțiuni ale regimului iranian vor destabiliza și mai mult regiunea și vor face mai dificilă o pace durabilă”.

”Aceste atacuri demonstrează încă o dată disprețul regimului iranian față de pacea și stabilitatea din regiune. Susținem dreptul Israelului de a se apăra și de a-și apăra poporul de aceste atacuri”, a continuat el mesajul publicat pe aceeași rețea de socializare.

Canada unequivocally condemns Iran’s airborne attacks against Israel – and the Iranian regime’s disregard for peace and stability in the region. My statement:https://t.co/Di77xELVjR — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 13, 2024

În cele din urmă, președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat ”solidaritatea cu poporul israelian și angajamentul Franței față de securitatea Israelului, a partenerilor noștri și a stabilității regionale”.

Je condamne avec la plus grande fermeté l’attaque sans précédent lancée par l’Iran contre Israël, qui menace de déstabiliser la région. J’exprime ma solidarité avec le peuple israélien et l’attachement de la France à la sécurité d’Israël, de nos partenaires et à la stabilité… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 14, 2024

”Condamn în cei mai fermi termeni atacul fără precedent lansat de Iran împotriva Israelului, care amenință să destabilizeze regiunea. Franța colaborează cu partenerii săi pentru a detensiona situația și face apel la reținere”, a continuat liderul francez.

”Guvernul italian reiterează condamnarea atacurilor iraniene asupra Israelului. Preşedinţia italiană a G7 a convocat astăzi, la începutul după-amiezii, o videoconferinţă la nivel de lideri. Ne exprimăm preocupările puternice cu privire la o nouă escaladare în regiune și vom continua să depunem eforturi pentru a o evita”, a transmis Giorgia Meloni, a cărei țară deține președinția rotativă a G7.

Il Governo italiano ribadisce la condanna agli attacchi iraniani contro Israele. La presidenza italiana del G7 ha organizzato per il primo pomeriggio di oggi una conferenza in collegamento a livello dei leader. Esprimiamo forte preoccupazione per una destabilizzazione ulteriore… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 14, 2024

Sâmbătă, Iranul și-a pus în practică amenințarea de a riposta la atacul letal asupra consulatului său din Siria cu un atac aerian de amploare împotriva Israelului, informează Politico Europe.

Pentru a se apăra, Israelul a pus în funcțiune Iron Dome, un sistem de apărare antiaeriană dat în folosință în 2011 care, potrivit dezvoltatorilor săi, a reușit să intercepteze peste 90% din rachetele care se apropiau. Sistemul, fabricat în comun de RTX și Rafael Advanced Defense Systems, detectează un atac care se apropie și poate lansa o contra-rachetă Tamir pentru a intercepta un atac.

Atacurile cu drone și rachete, lansate din Iran, din Irak și din Yemen, ar putea genera o escaladare majoră a luptelor în Orientul Mijlociu, pe fondul războiului actual dintre Israel și Hamas.