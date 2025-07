Franța va recunoaște oficial statul Palestina în septembrie, anunță Macron. Netanyahu reacționează dur, considerând decizia „o rampă de lansare pentru anihilarea Israelului”

Franța va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, în septembrie, a anunțat joi președintele Emmanuel Macron.

„Fidel angajamentului său istoric faţă de o pace justă şi durabilă în Orientul Mijlociu, am decis ca Franţa să recunoască statul Palestina. Voi face acest anunț solemn în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite, în septembrie. Cel mai urgent lucru astăzi este să punem capăt războiului din Gaza și să salvăm populația civilă, a scris Macron, pe platforma X.

Consistent with its historic commitment to a just and lasting peace in the Middle East, I have decided that France will recognize the State of Palestine.

I will make this solemn announcement before the United Nations General Assembly this coming September.… pic.twitter.com/VTSVGVH41I

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2025