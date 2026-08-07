Franța va simula în 2027 o pană generalizată de curent pentru a testa continuitatea serviciilor esențiale și capacitatea de răspuns la crize

Guvernul francez pregătește pentru a doua jumătate a anului 2027 un exercițiu de amploare care va simula întreruperea bruscă a alimentării cu electricitate la nivel național, relatează Politico, citând patru persoane care cunosc planurile autorităților.

Exercițiul nu presupune oprirea efectivă a curentului electric, ci va fi o simulare de tip „tabletop”, în cadrul căreia instituțiile participante vor trebui să gestioneze consecințele unui scenariu ipotetic și să ia decizii ca într-o criză reală.

La simulare vor participa Enedis, compania care administrează cea mai mare parte a rețelei franceze de distribuție a electricității, și RTE, operatorul rețelei de transport de înaltă tensiune, alături de mai multe ministere, departamente guvernamentale și structuri ale administrației militare.

„Exercițiul va testa capacitatea țării de a răspunde”, a declarat pentru Politico una dintre persoanele familiarizate cu pregătirile.

Autoritățile vor evalua timpul necesar pentru repornirea sistemului electric, coordonarea dintre instituții și capacitatea Franței de a menține în funcțiune serviciile esențiale în lipsa alimentării normale cu energie.

Scenariul ar urma să ia în calcul atât o defecțiune tehnică de amploarea celei care a paralizat Spania și Portugalia în aprilie 2025, cât și un atac cibernetic major asupra infrastructurii energetice.

Unul dintre precedentele analizate este atacul informatic care a vizat, la sfârșitul anului 2025, zeci de instalații de energie regenerabilă, o unitate industrială și o centrală de cogenerare din Polonia. Atacul nu a întrerupt furnizarea energiei, dar ar fi putut lăsa fără electricitate sau încălzire aproximativ 500.000 de persoane. Autoritățile poloneze l-au atribuit unei grupări asociate Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, potrivit Reuters.

Organizarea exercițiului a fost aprobată formal la 8 iulie, în cadrul Comitetului interministerial pentru reziliență națională. Un document oficial al Secretariatului General pentru Apărare și Securitate Națională confirmă pregătirea unui „exercițiu major de blackout electric generalizat” în 2027, fără să precizeze însă perioada exactă sau instituțiile participante.

Potrivit surselor Politico, guvernul ar urma să prezinte detaliile simulării până la sfârșitul anului 2026.

Reuniunea interministerială a stabilit și securizarea aprovizionării cu bunuri considerate indispensabile pentru continuitatea funcționării statului și protejarea populației. Lista completă este clasificată, dar autoritățile au oferit câteva exemple: pături de supraviețuire, generatoare electrice, medicamente, echipamente de telecomunicații, dotări pentru forțele de ordine și materii prime rare și critice.

Guvernul analizează relocalizarea în Europa a producției unor asemenea bunuri, diversificarea furnizorilor și constituirea unor stocuri strategice. În cazul unei pene generale de curent, generatoarele, echipamentele de comunicații și rezervele medicale ar deveni esențiale pentru funcționarea spitalelor, serviciilor de urgență, forțelor de securitate și administrației publice.

Exercițiul face parte din accelerarea Strategiei naționale de reziliență a Franței, lansată în 2022 și reorganizată în 2025 în jurul a două priorități: menținerea funcțiilor vitale ale societății și implicarea cetățenilor în pregătirea pentru crize.

Documentele guvernamentale avertizează că Franța trebuie să se pregătească simultan pentru amenințări geopolitice, atacuri cibernetice și hibride, perturbarea lanțurilor de aprovizionare și efectele tot mai grave ale schimbărilor climatice. Comitetul interministerial din iulie a calificat criza ecologică drept o problemă de securitate națională.

Pregătirea pentru crize a devenit și un subiect politic, după ce valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară au pus sub presiune infrastructura și serviciile franceze de urgență.

Peste 220.000 de persoane au fost evacuate din sud-vestul Franței din cauza incendiilor din apropierea orașului Bordeaux, în ceea ce autoritățile au descris drept una dintre cele mai mari operațiuni de evacuare desfășurate în țară pe timp de pace. Canicula a provocat, de asemenea, numeroase defecțiuni ale rețelelor electrice, inclusiv în regiunea Parisului.

Partidele de opoziție au acuzat guvernul că nu este suficient de pregătit pentru asemenea situații, iar premierul Sébastien Lecornu a anunțat că executivul va prezenta Parlamentului un proiect de lege pentru îmbunătățirea sistemelor de intervenție în caz de urgență.

„Dorim să recentrăm serviciile de pompieri și salvare asupra misiunii lor principale și să ne adaptăm organizarea la crizele care ne așteaptă”, a declarat Lecornu într-un interviu acordat La Tribune Dimanche.