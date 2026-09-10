Friedrich Merz acuză AfD că urmărește o „epurare etnică” și anulează o convorbire telefonică cu Donald Trump după ce acesta a salutat victoria partidului german de extremă-dreapta

Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) că urmărește o „epurare etnică” prin proiectul său de „remigrare”, după victoria zdrobitoare obținută de AfD în cadrul alegerilor din Saxonia-Anhalt, desfășurate la sfârșitul săptămânii trecute, informează The Guardian.

În prima sa confruntare publică cu AfD de la rezultatul șocant de duminică din Saxonia-Anhalt, Merz a afirmat, în cadrul unei dezbateri parlamentare furtunoase, că partidul de extremă-dreapta ar distruge unul dintre pilonii economiei germane printr-o campanie rasistă de deportări în masă.

„Termenul «remigrare» nu este altceva decât un sinonim pentru curățarea etnică pe criteriul originii și al culorii pielii”, a declarat el miercuri, în aplauzele celorlalte partide din Camera inferioară a Bundestagului.

Într-un discurs aprins adresat grupului parlamentar AfD, care l-a întrerupt în repetate rânduri cu huiduieli și strigăte de protest, Merz a afirmat că milioane de imigranți care muncesc sunt esențiali pentru societatea germană.

„Dacă cei care lucrează în Germania vor fi nevoiți să părăsească din nou țara pentru că voi pledați pentru «remigrare»”, a spus Merz, „atunci meseriile calificate din Germania nu vor mai putea funcționa: niciun azil de bătrâni nu va mai rămâne deschis, niciun spital din Germania nu va mai rămâne operațional și niciun restaurant din Germania nu va mai putea să funcționeze”.

El a afirmat că retorica partidului AfD, care i-a asigurat cel mai bun rezultat obținut vreodată de un partid de extremă dreaptă într-un land german de la perioada nazistă încoace, „este tocmai ceea ce divizează atât de profund societatea noastră”.

Partidul AfD a cerut în repetate rânduri expulzări în masă ale migranților fără statut legal, o politică care s-ar confrunta cu obstacole majore în conformitate cu legislația germană.

În cadrul alegerilor, partidul a profitat de o undă internațională de populism, naționalism și nemulțumire față de partidele tradiționale, fapt subliniat chiar în noaptea victoriei de felicitările primite din partea lui Donald Trump.

Într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social, Donald Trump a salutat „noaptea cu adevărat grandioasă” pentru AfD, dar a câștigat, în viziunea sa, ca urmare a politicilor „absolut îngrozitoare” privind imigrația.

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Drept reacție, cancelarul german Friedrich Merz și-a anunțat o convorbire telefonică pe care ar fi trebuit să o aibă cu președintele american, vineri, pe 11 septembrie, când se împlinesc 25 de ani de la atentatele coordonate de Al-Qaeda.

Un purtător de cuvânt al cancelarului german a refuzat să explice care este motivul din spatele anulării acestei convorbiri telefonice, dar a precizat că Merz a obiectat mereu, „în termeni generali”, „intervenției sau comentării situației politice interne, în special în ceea ce privește alegerile”.