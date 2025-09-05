Friedrich Merz, “apăsat” că Europa “nu își asumă rolul în lume”: Depindem de ajutorul SUA pentru a pune presiune pe Putin să pună capăt războiului

Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat îngrijorarea că Europa nu joacă pe scena mondială rolul pe care și-l dorește și pe care ar trebui să și-l asume pentru a-și proteja în mod corespunzător interesele, informează vineri dpa.

“Ceea ce mă îngrijorează și trebuie să recunosc că mă apasă este că noi, europenii, nu ne asumăm în prezent rolul în lume pe care ni-l dorim și pe care ar trebui să-l jucăm pentru a ne proteja în mod corespunzător interesele“, a declarat Merz, conform unui interviu acordat CDU.TV – canalul media oficial al partidului său, Uniunea Creștin Democrată (CDU) – care va fi difuzat vineri dimineață.

Merz a dat războiul din Ucraina ca exemplu.

“În prezent, nu putem exercita suficientă presiune asupra lui Putin pentru a pune capăt acestui război. Depindem de ajutorul american“, a avertizat Merz, potrivit Agerpres.

În același timp, cancelarul german a remarcat că țări precum China, India și Brazilia creează noi parteneriate cu Rusia.

Acest interviu completează poziția liderului german, exprimată într-un alt interviu acordat revistei Paris Match în urma unei vizite la reședința președintelui francez de la Fort de Brégançon. În discuția cu jurnaliștii francezi, Merz a recunoscut că ”ne-am înşelat toţi în privinţa lui Vladimir Putin” și a spus că vrea să coopereze cu Macron pentru a ieşi din ”slăbiciunea” şi ”dependenţa” faţă de America lui Trump.

Interviul dat de Merz este difuzat la o zi după ce, La summitul Coaliției de Voință de la Paris, douăzeci și șase de țări s-au “angajat să participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia, desfășurând trupe în Ucraina sau fiind “prezente la sol, pe mare sau în aer”, așa cum a anunțat președintele francez Emmanuel Macron, într-o conferință comună de presă cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski.

La același summit, președintele american Donald Trump le-a spus liderilor europeni că țările lor trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, argumentând că acest comerț ajută Rusia să finanțeze războiul în Ucraina, și le-a cerut să pună presiune economică asupra Chinei pentru ca Beijingul să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei.