Merz, apel către Putin de la Kiev: Opriți acest război fără sens! Suntem pregătiți pentru discuții, dar atacurile barbare asupra civililor trebuie să înceteze

Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut duminică președintelui rus Vladimir Putin să oprească războiul și atacurile asupra populației civile din Ucraina, afirmând că există disponibilitate pentru negocieri. Apelul a fost lansat la Kiev, unde Merz a vizitat, alături de președintele Volodimir Zelenski, clădirea Academiei Naționale de Științe afectată de un atac rusesc cu drone, în timp ce noi alarme aeriene au marcat vizita cancelarului.

„Domnule Putin, opriți acest război fără sens! Suntem pregătiți pentru discuții, suntem pregătiți să vorbim unii cu alții despre încheierea acestui război. Dar aceste atacuri barbare asupra populației civile din Ucraina trebuie să înceteze”, a declarat Merz.

Cancelarul german și-a început vizita aducând un omagiu militarilor ucraineni căzuți în luptă, potrivit unei postări a lui Zelenski pe X. „Este important ca, în aceste momente dificile, Germania să fie alături de noi – prin sprijin și prin păstrarea memoriei celor căzuți”, a transmis președintele ucrainean.

Federal Chancellor of Germany Friedrich Merz @bundeskanzler began his visit to Ukraine by honoring the fallen Ukrainian defenders. We appreciate this respect for our warriors and solidarity with the Ukrainian people. It is important that at this difficult time, Germany is standing with us – in support and in remembrance. Eternal honor to all defenders of Ukraine who gave their lives for the sake of Ukraine and all of Europe. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2026

În fața clădirii avariate, cancelarul a subliniat că atacul de luni asupra academiei ilustrează lipsa de sens a războiului.

„Un atac asupra Academiei de Științe din Kiev, în mijlocul orașului, la doar câteva sute de metri de ambasada Germaniei. Iar în această dimineață, într-o duminică liniștită, o alarmă aeriană la Kiev”, a afirmat acesta. „Acestea sunt crime de război comise aici în fiecare zi.”

Merz a atras atenția și asupra atacurilor repetate împotriva infrastructurii ucrainene, în perioada în care țara se pregătește pentru iarnă.

„Fac încă o dată apel la conducerea rusă, la președintele rus: opriți acest război! Putem discuta, dar numai atunci când armele vor tăcea, iar armele trebuie să tacă”, a subliniat cancelarul.

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Lovitura asupra academiei s-a produs în timpul zilei, iar impactul și incendiul care a urmat au distrus două etaje ale clădirii istorice. Sediul companiei de telecomunicații Ukrtelecom se află în imediata apropiere, în timp ce ambasada Germaniei este situată la aproximativ 140 de metri de locul impactului.

Pe parcursul vizitei lui Merz, atacurile rusești au declanșat în mod repetat alarme aeriene în capitala ucraineană. Primarul Vitali Kliciko a anunțat duminică dimineață că Podul de Nord a fost lovit. În cursul nopții, acesta raportase și că resturile unui obiect zburător doborât au căzut pe acoperișul unei clădiri rezidențiale.

La rândul său, Zelenski a salutat sprijinul Berlinului, afirmând că Germania „demonstrează în mod constant că își asumă un rol de lider în protejarea vieților ucrainenilor împotriva atacurilor rusești”. Președintele ucrainean a precizat că sunt pregătite noi măsuri împreună cu guvernul german pentru apărarea Ucrainei și a Europei.

„Rusia trebuie oprită împreună”, a transmis Zelenski pe Telegram.

Potrivit informațiilor prezentate de liderul ucrainean, Rusia a lansat 135 de drone în cel mai recent val de atacuri. În regiunea Sumî, o bombă planantă a lovit o clădire rezidențială, rănind cinci persoane, iar un atac asupra unui depozit de materiale medicale a provocat moartea unei persoane. La Dnipro, lovirea unei companii de telecomunicații a lăsat șase persoane rănite.

„Principalele ținte ale acestor teroriști, ca întotdeauna, includ clădiri rezidențiale obișnuite și infrastructură critică – tot ceea ce face posibilă viața cotidiană normală”, a afirmat Zelenski. Acesta a indicat că, numai în ultima săptămână, Rusia a folosit peste 1.900 de drone de atac, 1.700 de bombe planante și 25 de rachete.

Înaintea sosirii cancelarului german, Ministerul rus de Externe a avertizat cetățenii străini și personalul diplomatic să evite șederea în capitala ucraineană. Moscova a susținut că loviturile sale vizează obiective militare și reprezintă un răspuns la atacurile ucrainene.

Merz este însoțit la Kiev de ministra economiei și energiei, Katherina Reiche, și de zece reprezentanți ai companiilor din sectoarele apărării și energiei. Potrivit unor surse guvernamentale germane, sprijinul pregătit include livrarea a mii de drone interceptoare și accelerarea producției de arme cu rază lungă de acțiune.

Un miliard de euro ar urma să fie deblocat din fonduri bugetare deja aprobate pentru sprijin militar, iar alte 350 milioane de euro sunt destinate reparării și reconstrucției centralelor electrice distruse din Ucraina.

La sosirea în capitala ucraineană, cancelarul reafirmase că sprijinul pentru Kiev este legat și de securitatea Europei: „Dacă Rusia nu este oprită, mai devreme sau mai târziu mașinăria sa de război se va întoarce împotriva noastră”.