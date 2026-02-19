INTERNAȚIONAL
Friedrich Merz avertizează SUA în privința tarifelor vamale: „Europenii sunt cu siguranță capabili să riposteze”
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat Statele Unite să nu declanșeze un război tarifar și a vorbit despre posibilitatea unui parteneriat cu China, într-un discurs susținut miercuri seară, informează Politico Europe.
„Dacă americanii consideră că ar trebui să-și folosească politica tarifară pentru a exercita influență în întreaga lume… aceasta este, desigur, o decizie pe care americanii o pot lua singuri”, a declarat Merz la un eveniment al partidului CDU în landul Renania-Palatinat din vestul Germaniei. „Dar nu este politica noastră.”
Liderul german a semnalat că va transmite același mesaj la Washington luna viitoare, unde urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump.
„Puteți să o faceți, dar noi nu vom fi de acord. Și dacă se va merge prea departe, noi, europenii, suntem cu siguranță capabili să ripostăm”, a spus Merz.
Deși a criticat Beijingul pentru „extinderea agresivă a avanposturilor militare în Marea Chinei de Sud”, cancelarul german a declarat că intenționează să discute cu liderii chinezi despre viitoarea cooperare cu Europa și Germania în cadrul vizitei sale planificate în China.
Pe fondul războiului tarifar declanșat anul trecut, odată cu al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump, Germania și industria sa auto, aflată sub presiune, sunt nevoite să negocieze și cu Beijingul pentru a gestiona un declin structural profund al exporturilor către China.
„Doamnelor și domnilor, termenul cheie este parteneriatul strategic”, a adăugat Merz.
Declarațiile lui Friedrich Merz au reluat mesajele transmise la Conferința de Securitate de la München de weekendul trecut, unde cancelarul german a afirmat că rolul Statelor Unite de lider global este „contestat și, probabil, pierdut”. În acest context, Merz s-a adresat direct delegației americane, într-un mesaj critic privind evoluțiile relației transatlantice și necesitatea refacerii încrederii dintre aliați.
„Încrederea dintre aliați, parteneri și prieteni a făcut din NATO cea mai puternică alianță din toate timpurile. Europa știe foarte bine cât de prețioasă este aceasta. În era rivalității marilor puteri, nici măcar Statele Unite nu vor fi suficient de puternice pentru a acționa singure. Dragi prieteni, apartenența la NATO nu este doar un avantaj competitiv pentru Europa, ci și pentru Statele Unite. Așadar, să reparăm și să reînnoim împreună încrederea transatlantică. Noi, europenii, ne facem partea noastră”, a afirmat cancelarul german, în aplauzele sălii.
Consiliul pentru Pace: Administrația Trump plănuiește construcția unei baze militare de 5.000 de soldați în Gaza (The Guardian)
Administrația președintelui american Trump intenționează să construiască o bază militară pentru 5.000 de soldați în Gaza, care s-ar întinde pe mai mult de 140 de hectare, potrivit documentelor de contractare ale Board of Peace analizate în exclusivitate de The Guardian cu câteva ore înainte de reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace pe care liderul de la Casa Albă o găzduiește la Institutul pentru Pace din Washington și la care România este reprezentată, în calitate de observator, de președintele Nicușor Dan.
Amplasamentul este conceput ca o bază militară operațională pentru o viitoare Forță Internațională de Stabilizare (ISF), planificată ca o forță militară multinațională alcătuită din trupe angajate de mai multe state. ISF face parte din nou-creatul Consiliu pentru Pace, menit să administreze Gaza.
Planurile analizate de The Guardian prevăd construirea etapizată a unui avanpost militar care va avea în cele din urmă o suprafață de 1.400 de metri pe 1.100 de metri, înconjurat de 26 de turnuri blindate de observație montate pe remorcă, un poligon pentru arme de calibru mic, buncăre și un depozit pentru echipamente militare destinate operațiunilor. Întreaga bază va fi împrejmuită cu sârmă ghimpată.
Fortificația este planificată pe o întindere aridă de teren plat în sudul Fâșiei Gaza, presărată cu arbuști și acoperită de resturi metalice contorsionate rămase în urma anilor de bombardamente israeliene.
The Guardian a analizat înregistrări video ale zonei. O sursă apropiată procesului de planificare a declarat pentru publicație că un grup restrâns de ofertanți – companii internaționale de construcții cu experiență în zone de război – au vizitat deja locația.
Guvernul Indoneziei ar fi oferit trimiterea a până la 8.000 de militari. Președintele Indoneziei s-a numărat printre cei patru lideri din Asia de Sud-Est programați să participe joi, la Washington DC, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace.
Citiți și România, singurul stat din cele 11 țări UE cu rol de observator reprezentat la nivel de șef de stat și de membru al Consiliului European la reuniunea Consiliului Păcii
La reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington sunt reprezentate în total 37 de entități – state și Uniunea Europeană. Dintre acestea, 24 sunt state membre ale Consiliului pentru Pace, cu drepturi depline după semnarea aderării la Carta Consiliului, iar 13 participă în calitate de observatori. În rândul observatorilor sunt incluse 12 state europene, dintre care 11 sunt state membre ale UE, precum și Uniunea Europeană.
Din partea Comisiei Europene participă comisarul pentru Mediterana, Dubravka Šuica, care reprezintă Uniunea Europeană în formatul de la Washington, iar România este singura țară reprezentată la nivel de membru al Consiliului European, respectiv președintele Nicușor Dan.
Urmăriți și VIDEO Corespondență din Washington – Un dialog cu Iulia Joja, profesor la Georgetown University, despre mizele primei vizite a președintelui Nicușor Dan în SUA. Cu ce poate contribui România, ca observator, la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump?
Urmăriți și VIDEO Corespondență din Washington Prima vizită a președintelui Nicușor Dan în SUA. De ce este important? Un dialog cu Antonia Pup, asistent universitar Georgetown University și bursieră Fulbright
Consiliul de Securitate al ONU a autorizat Board of Peace să înființeze o Forță Internațională de Stabilizare temporară în Gaza. Potrivit ONU, ISF va avea sarcina de a securiza frontiera Gazei și de a menține pacea în zonă. De asemenea, ar trebui să protejeze civilii și să instruiască și să sprijine „forțe de poliție palestiniene verificate”.
Documentul de contractare pentru baza militară a fost emis de Consiliul pentru Pace, potrivit unei persoane familiarizate cu procesul, și a fost pregătit cu sprijinul oficialilor americani responsabili de contractare, arată sursa citată.
Planurile prevăd o rețea de buncăre, fiecare de 6 metri pe 4 metri și 2,5 metri înălțime, dotate cu sisteme elaborate de ventilație, unde soldații se pot adăposti pentru protecție.
„Contractantul”, se arată în document, „va efectua un studiu geofizic al amplasamentului pentru a identifica eventuale goluri subterane, tuneluri sau cavități mari, în fiecare etapă.” Această prevedere face probabil referire la vasta rețea de tuneluri construită de Hamas în Gaza.
Oficialii Comandamentului Central al SUA au direcționat toate întrebările presei privind baza militară către Board of Peace, mai precizează The Guardian, iar un oficial al administrației Trump a refuzat să discute despre contractul privind baza militar, precizând că „așa cum a spus președintele, nu vor exista trupe americane pe teren” și că „nu vom comenta documente scurse.”
SUA și Rusia discută un nou document NATO – Moscova, afirmă Zelenski după ce Rusia ar fi cerut anularea deciziei summitului NATO de la București din 2008
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat joi dimineață că Statele Unite, unele țări europene și Rusia discută un nou document între NATO și Rusia, care ar putea viza aderarea Ucrainei la Alianță.
„Știu că americanii, și posibil unii europeni, discută un nou document cu Rusia — între NATO și Rusia. Când vor avea un astfel de document, vor putea discuta totul”, a declarat președintele.
În același timp, Zelenski a subliniat că pentru el este important ca Statele Unite să discute cu Kievul despre potențialul loc al Ucrainei în NATO, nu doar cu Moscova.
„Pentru mine este important să discute cu noi despre potențialul nostru loc în NATO. Nu doar cu rușii – cu noi. Pentru că ne privește pe noi. Deși pot face acest lucru fără noi. Poate că nu știm ceva. În orice caz, vom reacționa la surprize, dacă vor exista”, a adăugat șeful statului ucrainean.
I know that Americans, and maybe some Europeans, are discussing a new document with Russia, between NATO and Russia. When they have such a document, they can discuss everything. But for me, it’s important that they discuss our potential place in NATO with us. Not just with the…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2026
Între timp, Kyiv Post relatează că Rusia face presiuni asupra NATO pentru a garanta oficial că Alianța nu se va extinde spre est, citând declarații ale Ambasadei Rusiei în Belgia, în contextul negocierilor în curs care vizează încheierea războiului din Ucraina.
Moscova dorește, de asemenea, anularea deciziei Summitului de la București din 2008, care a declarat că Ucraina și Georgia ar putea adera în cele din urmă la alianță.
„Toate promisiunile verbale făcute de NATO în trecut privind ne-extinderea au fost convenabil uitate sau ignorate atunci când le-a convenit”, a declarat sub anonimat un reprezentat al ambasadei ruse pentru ziarul Izvestia.
Precizările lui Zelenski u venit după ce, pe 17–18 februarie, la Geneva, a avut loc un nou rând de negocieri trilaterale între Ucraina, Statele Unite și Rusia.
Înaintea întâlnirii, autoritățile ucrainene au anunțat oficial planuri de a discuta modul în care ar funcționa o misiune de monitorizare în cazul unui armistițiu. Kievul a ridicat, de asemenea, problema unui armistițiu în domeniul energetic.
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că, în timpul celor două zile de discuții de la Geneva, delegațiile Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite au făcut progrese semnificative pe componenta militară. În același timp, el a menționat că discuțiile privind chestiunile politice au fost dificile.
De asemenea, Zelenski a spus că negocierile dintre Ucraina și statul agresor la Geneva ar fi putut ajunge deja în etapa finală, însă Rusia încearcă să le tergiverseze.
Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei și șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov, a declarat că unele aspecte au fost clarificate în cadrul discuțiilor trilaterale de la Geneva. El a vorbit, de asemenea, despre următoarea etapă.
Între timp, șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Kirilo Budanov, a declarat că „discuția a fost dificilă, dar importantă”.
Ulterior, Ministerul de Externe al Ucrainei a anunțat că Kievul și Moscova au convenit deja asupra unei noi runde de negocieri. Acest lucru a fost confirmat și de șeful delegației ruse, Vladimir Medinski.
Emmanuel Macron apără regulile UE privind inteligența artificială și promite măsuri ferme împotriva „abuzului digital” asupra copiilor
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a respins criticile venite din partea Statelor Unite cu privire la eforturile Europei de a reglementa inteligența artificială, angajându-se să protejeze copiii de „abuzul digital” în timpul președinției franceze a G7, relatează The Guardian.
Vorbind în cadrul summitului „AI Impact” de la Delhi, președintele francez a cerut consolidarea măsurilor de protecție, pe fondul indignării globale generate de utilizarea chatbotului Grok al lui Elon Musk pentru a crea zeci de mii de imagini sexualizate cu copii, precum și al preocupărilor tot mai mari privind concentrarea puterii în domeniul inteligenței artificiale în mâinile unui număr restrâns de companii.
Declarațiile sale au fost susținute și de secretarul general al ONU, António Guterres, care le-a transmis delegaților — inclusiv mai multor miliardari din industria tehnologică americană — că „niciun copil nu ar trebui să devină un subiect de testare pentru o inteligență artificială nereglementată”.
„Viitorul inteligenței artificiale nu poate fi decis de câteva țări și nici lăsat la discreția unor miliardari. Inteligența artificială trebuie să aparțină tuturor”, a afirmat Guterres.
Miercuri, principalul consilier al Casei Albe pentru inteligență artificială, Sriram Krishnan, a reluat criticile administrației Trump la adresa reglementării AI, vizând în mod special Actul european privind inteligența artificială (AI Act).
Acesta le-a spus delegaților că va continua să „critice vehement” legislația care nu este „favorabilă unui antreprenor care dorește să dezvolte tehnologii inovatoare”.
Însă, în intervenția sa la summitul interguvernamental, Emmanuel Macron a afirmat: „Contrar celor susținute de unii prieteni dezinformați, Europa nu este concentrată exclusiv pe reglementare. Europa este un spațiu al inovării și al investițiilor, dar este și un spațiu sigur, iar spațiile sigure câștigă pe termen lung.”
Un studiu publicat luna aceasta de UNICEF și Interpol, realizat în 11 țări, arată că cel puțin 1,2 milioane de copii au raportat, în ultimul an, că imaginile lor au fost manipulate în deepfake-uri cu conținut sexual explicit. În unele state, unul din 25 de copii — echivalentul unui copil din fiecare clasă — a fost afectat.
„Nu există niciun motiv pentru care copiii noștri să fie expuși online la ceea ce este interzis prin lege în viața reală”, a declarat Emmanuel Macron. „Platformele, guvernele și autoritățile de reglementare ar trebui să colaboreze pentru a transforma internetul și rețelele sociale într-un spațiu sigur. De aceea, în Franța, demarăm un proces pentru interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele sociale.”
Premierul Indiei, Narendra Modi, a declarat că este „imperativ ca inteligența artificială să fie sigură pentru copii și ghidată de familie”, comparând apariția AI cu descoperirea focului și descriind-o drept „o transformare profundă în istoria umanității”.
India încearcă să se poziționeze drept a treia mare putere globală în domeniul inteligenței artificiale, după Statele Unite și China, în contextul în care Google a anunțat în această săptămână o investiție de 15 miliarde de dolari în centre de date și cabluri submarine care vor conecta India de SUA și alte țări.
Modi a subliniat că trebuie stabilite „niveluri clare de autenticitate pentru conținutul din mediul digital … oamenii trebuie să știe ce este autentic și ce a fost generat de inteligența artificială”.
Aceste intervenții au loc pe fondul preocupărilor publice tot mai mari privind riscurile sociale ale inteligenței artificiale, în condițiile în care cele mai avansate modele rămân în mare parte sub controlul a aproximativ patru companii americane și al unui număr restrâns de rivali chinezi.
Citiți și: Emmanuel Macron a început o vizită de trei zile în India pentru a consolida relațiile bilaterale în domeniul apărării și al inteligenței artificiale
După modelul australian, autoritățile franceze pregătesc pașii legislativi pentru a interzice minorilor sub 15 ani accesul la rețelele sociale. Guvernul francez, Adunarea Generală a Parlamentului au dat undă verde, urmând ca Senatul să continue acest demers. Pentru ca această interdicție să intre în vigoare odată cu începerea noului an școlar, șeful statului a solicitat guvernului să activeze procedura accelerată.
