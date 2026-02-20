Friedrich Merz candidează pentru a fi reales la conducerea CDU, la conferința națională a partidului de la Stuttgart

Cancelarul german Friedrich Merz candidează vineri pentru realegerea în funcţia de președinte al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), la conferinţa națională a partidului care are loc la Stuttgart, transmite dpa, potrivit Agerpres.

La conferința de două zile este așteptată și Angela Merkel, în calitate de oaspete de onoare, pentru prima dată la un astfel de eveniment al partidului după ce și-a încheiat mandatele de cancelar.

Merz va încerca să obțină un sprijin puternic din partea delegaților la prima sa candidatură de realegere la conducerea CDU de când a devenit cancelar în mai 2025.

Nivelul sprijinului de care va beneficia Merz va fi urmărit cu atenție. În 2024, el a primit cu puțin sub 90% din voturi la prima sa realegere, după ce își asigurase un scor de 94,6% la conferința online a CDU în ianuarie 2022, în timpul pandemiei de coronavirus.

Delegații vor vota de asemenea o rezoluție a comitetului executiv, prin care CDU vrea să promoveze o „nouă relansare pe piața imobiliară”.

Perioada premergătoare conferinței a fost dominată de comentariile controversate ale lui Merz care a criticat „stilul de viață cu jumătate de normă” al angajaților germani, atrăgându-și furia partidelor de stânga.

Conferința de la Stuttgart se desfășoară la începutul unui an electoral aglomerat pentru CDU, cu alegeri în cinci landuri, startul urmând să fie dat în Baden-Württemberg (sud-vest) la începutul lunii martie.