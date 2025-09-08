SUA
Friedrich Merz cere Europei să-și traseze propria cale, acceptând că „relația cu SUA se schimbă”: „Trebuie să ne ajustăm interesele, fără nostalgie falsă” pentru legăturile cu Statele Unite
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că Europa trebuie să fie pregătită să-și traseze propria cale, independent de Statele Unite, informează Politico Europe.
„Trebuie să acceptăm faptul că relația noastră cu SUA se schimbă. SUA își reevaluează interesele – și nu doar de ieri. Așadar, și noi, în Europa, trebuie să ne ajustăm interesele, fără nostalgie falsă”, a declarat Merz luni, la Berlin, într-un discurs amplu despre politica externă.
Cancelarul a încercat să adopte o abordare echilibrată în relația cu administrația Trump.
Zguduit de pozițiile oscilante ale președintelui american Donald Trump cu privire la războiul din Ucraina și la președintele rus Vladimir Putin, cancelarul a avertizat încă din noaptea victoriei sale electorale, la sfârșitul lunii februarie, că Europa trebuie să urmărească independența față de SUA.
Însă, în ultimele luni, Merz a încercat să construiască o relație strânsă cu Trump, lăudând eforturile președintelui american de a negocia un acord de pace în Ucraina și referindu-se la americani ca fiind parteneri „indispensabili” în probleme de securitate și în cadrul NATO.
Comentariile lui Merz de luni sunt un semnal clar că, în spatele laudelor publice adresate lui Trump, liderii europeni se pregătesc în tăcere pentru un viitor în care alianța transatlantică nu mai este fundamentul pe care se bazează apărarea și economia continentului.
„Statele Unite rămân partenerul nostru cel mai important. Suntem pregătiți pentru o coordonare și cooperare strânsă. Dar devine evident că acest parteneriat va fi mai puțin de la sine înțeles. Va fi mai mult motivat de probleme și interese”, a declarat Merz luni, potrivit transcrierii discursului său.
Zilele trecute, cancelarul german Friedrich Merz se arăta îngrijorat că Europa „nu își asumă rolul în lume” și că depinde de „ajutorul american” pentru a pune capăt războiului Rusiei din Ucraina.
Relația cu SUA în viitor va depinde de „puterea noastră ca europeni”, a spus Merz, adăugând că, pentru a cultiva această putere, Europa trebuie să caute noi alianțe în întreaga lume.
„Trebuie să fim și mai proactivi decât am fost până acum în crearea de noi parteneriate în întreaga lume și în extinderea și consolidarea celor existente”, a afirmat el.
În timp ce Germania va căuta cooperarea „oriunde este posibil” cu China în chestiuni precum politica climatică, intensificarea „rivalității sistemice” cu Beijingul înseamnă că Europa trebuie să caute în altă parte pentru a „diversifica lanțurile noastre de materii prime și comerciale în interesul suveranității strategice”, a adăugat cancelarul.
El a pledat pentru acorduri comerciale și parteneriate mai strânse între Europa și țările din America de Sud, între Europa și India, Indonezia și Mexic, dar și „dincolo de țările G20”, inclusiv cu Africa și Asia.
Trump așteaptă luni sau marți vizita unor lideri europeni pentru discuții privind războiul din Ucraina. Zelenski cere Europei să oprească complet importurile de energie din Rusia
Președintele american Donald Trump a anunțat duminică că lideri europeni vor vizita Statele Unite luni sau marți pentru discuții despre oprirea războiului din Ucraina, relatează Euronews și BBC.
„Anumiți lideri europeni vin în țara noastră luni sau marți, individual”, a spus Trump, fără a preciza despre cine este vorba. Liderul de la Casa Albă a mai declarat că va discuta „în curând” cu președintele rus Vladimir Putin și a sugerat că administrația sa se pregătește pentru o „a doua fază” a sancțiunilor împotriva Moscovei.
Declarațiile au fost făcute după cel mai mare atac aerian al Rusiei de la începutul războiului, soldat cu cel puțin patru morți și incendierea clădirii guvernului de la Kiev. Potrivit autorităților ucrainene, Moscova a lansat un atac cu cel puțin 810 drone și 13 rachete. „Nu sunt mulțumit de întreaga situație”, a comentat Trump după bombardament.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat ferm atacul și a cerut măsuri mai dure din partea comunității internaționale. „Declarațiile de condoleanțe ale liderilor de stat și instituțiilor trebuie să fie susținute de acțiuni puternice”, a scris el pe platforma X.
That is why statements by state leaders and institutions must be backed by strong actions – sanctions against Russia and individuals connected with Russia, tough tariffs and other restrictions on trade with Russia. Their losses must be felt. That is what is truly convincing.
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2025
„Sancțiuni împotriva Rusiei și a persoanelor legate de Rusia, tarife dure și alte restricții comerciale. Pierderile lor trebuie să se simtă. Asta este ceea ce convinge cu adevărat”, a adăugat liderul de la Kiev.
Într-un interviu acordat ABC News, Zelenski a insistat ca Europa să oprească complet importurile de energie din Rusia: „Trebuie să încetăm [să cumpărăm] orice fel de energie din Rusia și, apropo, orice fel de înțelegeri cu Rusia. Nu putem avea nicio înțelegere dacă vrem să-i oprim”, a subliniat președintele ucrainean, potrivit BBC.
El a salutat și planurile lui Trump de a impune tarife secundare țărilor care continuă să facă afaceri cu Moscova: „Cred că ideea de a impune tarife asupra țărilor care continuă să facă înțelegeri cu Rusia este ideea corectă”, a mai spus Zelenski.
De la începutul invaziei la scară largă, în martie 2022, Rusia a câștigat aproximativ 985 miliarde de dolari din vânzările de petrol și gaze, conform Centrului pentru Cercetarea Energiei și Aerului Curat. Cei mai mari cumpărători au fost China și India. UE și-a redus drastic achizițiile, dar nu le-a oprit complet, stabilind un termen până în 2027 pentru eliminarea totală a importurilor.
Luna trecută, SUA au impus tarife de 50% la bunurile din India, ca răspuns la continuarea achizițiilor de petrol rusesc, în timp ce Moscova a anunțat la Beijing creșterea livrărilor de gaz către China.
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat pentru NBC News că Washingtonul vrea ca statele UE să sprijine introducerea de tarife secundare împotriva țărilor care cumpără petrol rusesc.
„Suntem pregătiți să creștem presiunea asupra Rusiei, dar avem nevoie ca partenerii europeni să facă la fel”, a spus el. „Ne aflăm acum într-o cursă între cât timp poate rezista armata ucraineană și cât timp poate rezista economia rusă. Dacă SUA și UE pot introduce mai multe sancțiuni și tarife secundare asupra țărilor care cumpără petrol rusesc, economia rusă va intra în colaps total”, a explicat oficialul american.
O Moldovă pașnică este esențială pentru securitatea regională, i-a transmis Donald Trump noului ambasador al Republicii Moldova în SUA
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui american Donald Trump în cadrul unei ceremonii oficiale la Casa Albă, a transmis luni Ministerul de Externe de la Chișinău, context în care liderul de la Casa Albă a subliniat importanța pentru securitatea regională ca Republica Moldova să rămână o țară pașnică.
În declarațiile sale, ambasadorul Kulminski a transmis mesajul de respect personal din partea președintelui Maia Sandu, menționând că este o mare onoare să reprezinte poporul Republicii Moldova în Statele Unite.
El a subliniat angajamentul țării noastre pentru păstrarea păcii, ca interes național vital, și i-a exprimat recunoștința președintelui Trump – pe care l-a descris drept singura persoană capabilă să oprească războiul – pentru eforturile consecvente de a aduce pacea în regiune.
Ambasadorul a evidențiat, de asemenea, progresul Republicii Moldova în consolidarea independenței energetice și deschiderea către investițiile companiilor americane.
Președintele Trump l-a primit pe ambasadorul Kulminski la Washington și a reafirmat faptul că Statele Unite apreciază parteneriatul cuprinzător cu Republica Moldova.
El a subliniat angajamentul administrației sale de a obține o pace durabilă în regiune, menționând că oprirea războiului rămâne pe agenda, amintind că a pus capăt deja la șapte conflicte de lungă durată și că își propune să încheie și acest război.
Președintele a subliniat, totodată, că o Moldovă pașnică este esențială pentru securitatea regională.
În mesajul scris transmis după ceremonie, președintele Trump a evidențiat soliditatea relației bilaterale de 34 de ani dintre Republica Moldova și Statele Unite, fundamentată pe comerț, investiții, securitate și schimburi culturale.
Liderul de la Casa Albă a subliniat disponibilitatea Statelor Unite de a colabora cu Guvernul Republicii Moldova în vederea atingerii obiectivelor comune privind securitatea frontierelor, prosperitatea ambelor națiuni și descurajarea organizațiilor criminale transnaționale care afectează Moldova.
De asemenea, președintele american a remarcat oportunitățile de cooperare odată cu avansarea independenței energetice a Republicii Moldova și a reafirmat interesul Statelor Unite pentru dezvoltarea relațiilor comerciale reciproc avantajoase.
Trump se declară pregătit să treacă la „a doua fază” a sancțiunilor împotriva Rusiei după cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei de la începutul războiului
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că este pregătit să treacă la o a doua fază a sancționării Rusiei, cea mai clară sugestie de până acum că ar fi pe punctul de a intensifica sancțiunile împotriva Moscovei sau a cumpărătorilor săi de petrol din cauza războiului din Ucraina, relatează Reuters.
Trump a amenințat în repetate rânduri Moscova cu noi sancțiuni, dar le-a amânat în timp ce urmărea negocieri de pace.
Cele mai recente declarații sugerează o atitudine tot mai agresivă, însă Trump nu a mers până la a afirma că este hotărât să ia o astfel de decizie și nici nu a explicat ce ar presupune o a doua fază.
Întrebat de un reporter la Casa Albă dacă este pregătit să treacă la „a doua fază” a sancțiunilor împotriva Rusiei, Trump a răspuns: „Da, sunt”.
El nu a oferit alte detalii, iar Casa Albă nu a răspuns solicitărilor de a detalia ce pași are în vedere Trump.
India este un cumpărător major de exporturi energetice rusești, în timp ce statele occidentale și-au redus achizițiile ca răspuns la război.
„Asta a costat sute de miliarde de dolari Rusiei. Numiți asta lipsă de acțiune? Și încă nu am trecut la faza a doua sau la faza a treia”, a spus Trump miercuri.
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat duminică că SUA și Uniunea Europeană ar putea impune „tarife secundare țărilor care cumpără petrol rusesc”, ceea ce ar împinge economia Rusiei în pragul colapsului și l-ar forța pe președintele Vladimir Putin să vină la masa negocierilor.
China este, de asemenea, un cumpărător important de exporturi energetice rusești.
Săptămâna trecută, președintele Consiliului European a anunțat că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei.
Președintele american le-a spus joi liderilor europeni că țările lor trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, argumentând că acest comerț ajută Rusia să finanțeze războiul în Ucraina, și le-a cerut să pună presiune economică asupra Chinei pentru ca Beijingul să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei.
În noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a lansat 810 drone și 13 rachete asupra Ucrainei, dintre care 747, respectiv patru au fost interceptate, potrivit Forțelor aeriene ucrainene. Acesta a fost cel mai mare atac aerian de la începutul războiului, făcând cel puțin cinci morți și lovind pentru prima oară clădirea guvernului ucrainean din centrul Kievului.
Friedrich Merz cere Europei să-și traseze propria cale, acceptând că „relația cu SUA se schimbă": „Trebuie să ne ajustăm interesele, fără nostalgie falsă" pentru legăturile cu Statele Unite
