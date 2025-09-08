Friedrich Merz cere Europei să-și traseze propria cale, acceptând că „relația cu SUA se schimbă”: „Trebuie să ne ajustăm interesele, fără nostalgie falsă” pentru legăturile cu Statele Unite

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că Europa trebuie să fie pregătită să-și traseze propria cale, independent de Statele Unite, informează Politico Europe.

„Trebuie să acceptăm faptul că relația noastră cu SUA se schimbă. SUA își reevaluează interesele – și nu doar de ieri. Așadar, și noi, în Europa, trebuie să ne ajustăm interesele, fără nostalgie falsă”, a declarat Merz luni, la Berlin, într-un discurs amplu despre politica externă.

Cancelarul a încercat să adopte o abordare echilibrată în relația cu administrația Trump.

Zguduit de pozițiile oscilante ale președintelui american Donald Trump cu privire la războiul din Ucraina și la președintele rus Vladimir Putin, cancelarul a avertizat încă din noaptea victoriei sale electorale, la sfârșitul lunii februarie, că Europa trebuie să urmărească independența față de SUA.

Însă, în ultimele luni, Merz a încercat să construiască o relație strânsă cu Trump, lăudând eforturile președintelui american de a negocia un acord de pace în Ucraina și referindu-se la americani ca fiind parteneri „indispensabili” în probleme de securitate și în cadrul NATO.

Comentariile lui Merz de luni sunt un semnal clar că, în spatele laudelor publice adresate lui Trump, liderii europeni se pregătesc în tăcere pentru un viitor în care alianța transatlantică nu mai este fundamentul pe care se bazează apărarea și economia continentului.

„Statele Unite rămân partenerul nostru cel mai important. Suntem pregătiți pentru o coordonare și cooperare strânsă. Dar devine evident că acest parteneriat va fi mai puțin de la sine înțeles. Va fi mai mult motivat de probleme și interese”, a declarat Merz luni, potrivit transcrierii discursului său.

Zilele trecute, cancelarul german Friedrich Merz se arăta îngrijorat că Europa „nu își asumă rolul în lume” și că depinde de „ajutorul american” pentru a pune capăt războiului Rusiei din Ucraina.

Relația cu SUA în viitor va depinde de „puterea noastră ca europeni”, a spus Merz, adăugând că, pentru a cultiva această putere, Europa trebuie să caute noi alianțe în întreaga lume.

„Trebuie să fim și mai proactivi decât am fost până acum în crearea de noi parteneriate în întreaga lume și în extinderea și consolidarea celor existente”, a afirmat el.

În timp ce Germania va căuta cooperarea „oriunde este posibil” cu China în chestiuni precum politica climatică, intensificarea „rivalității sistemice” cu Beijingul înseamnă că Europa trebuie să caute în altă parte pentru a „diversifica lanțurile noastre de materii prime și comerciale în interesul suveranității strategice”, a adăugat cancelarul.

El a pledat pentru acorduri comerciale și parteneriate mai strânse între Europa și țările din America de Sud, între Europa și India, Indonezia și Mexic, dar și „dincolo de țările G20”, inclusiv cu Africa și Asia.